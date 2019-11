Herman (ANO): Jeden z největších honů na ženu v politice

Vážený pane Blažku,

už je to zhruba rok a 4 měsíce od chvíle, kdy jste přinesl první informace o využívání služebního vozu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Začal jste tak jeden z největších honů na ženu v politice, jakého jsme byli svědky za poslední léta. Co jsme se z vašich reportáží dozvěděli? Nic zásadního. Padlo trestní oznámení a policie případ odložila. Hejtmanka neudělala nic nezákonného. Přesto mě zaujala vaše vytrvalost, s jakou jste pronásledoval hejtmanku a jejího manžela. Nemůžu si pomoci, ale vaše pozornost hejtmance a posléze Středočeskému kraji byla velmi intenzivní, řekl bych.

Naše koalice s hnutím STAN a ODS ve Středočeském kraji trvala rok. Od chvíle, kdy se rozpadla, začaly se ve vašem mediálním světě dít zvláštní věci. Vy, sám z Kolína, jste se stal jednou z ústředních postav mediálního tažení proti hejtmance. Samozřejmě, je to vaše ctěné právo novináře a já jsem ten poslední, kdo by chtěl mluvit novinářům do jejich práce. Nicméně v té vaší jsem si všiml podivných náhod, které by jistě stály za vysvětlení. Úřad Středočeského kraje od vás již obdržel a stále dostává mnoho žádostí o informace dle „stošestky“. Dotazy byly a jsou opakované a úřad už stály stovky tisíc korun. I přesto, jak jsem napsal výše, že trestní oznámení na „služební auto“ bylo policií odloženo, vyptáváte se vytrvale dále. Na služební auto hejtmanky byly uzavřeny dvě smlouvy. Jak dobře víte, jednu podepsal Vít Rakušan, druhou ředitel úřadu Jiří Holub.

Přinášel jste další informace o dění ve Středočeském kraji, spekuloval jste o využití externích smluv na krajském úřadě, které jste dával do nepravdivých souvislostí. Nemusím říkat, že všechny vaše reportáže byly negativní, vždy v neprospěch hejtmanky a hnutí ANO. Na tiskové konferenci klubu ANO byl vám osobně vysvětlen obsah smlouvy, která mimo jiné obsahovala analýzu hudebních festivalů s dotací 20 hodin, a přesto jste dále trpělivě psal, že úřad měl smlouvu na tuto činnost za 45 tisíc korun měsíčně. To prostě není pravda. Z novinářských výstupů jsem postupně nabyl dojmu, že vaším posláním není objektivně informovat veřejnost, ale cíleně poškozovat pověst hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a hnutí ANO. Nikdy jste totiž objektivně veřejnost neinformoval o úspěších, které se hejtmance podařilo ve Středočeském kraji dosáhnout. Například skvělou kondici financí a hospodaření kraje, největší objem opravených silnic a mostů, rozvoj zahraniční spolupráce kraje, úspěchy organizace SIC (Středočeské inovační centrum) a mnoha dalších. Tyto doložitelné výsledky jsou nejlepší v celé historii kraje od jeho vzniku. Není bez zajímavosti, že do chvíle, kdy ve Středočeském kraji vládla koalice ANO, STAN a ODS, nevěnoval jste nám téměř žádnou pozornost.

V jedné reportáži jste věnoval prostor zastupiteli Středočeského kraje za ODS panu Michaelu Pánkovi. Prezentoval jste ho jako zásadového bojovníka proti korupci. Mimochodem, vysílání TV Seznam v prostorách klubu Rock Cafe, které pan Pánek vlastní, také vyvolává nejednu otázku. Možná i díky těmto nadstandardním vztahům nevěnujete žádnou pozornost podezřelému roky trvajícímu podnikání tohoto středočeského zastupitele a bývalého starosty Dobřichovic, které je napojené na veřejné zdroje. Proč se nevěnujete naprosto flagrantnímu střetu zájmů stejného pana Pánka v Černošicích, kde spolu se svým společníkem zaměstnává některé členy zastupitelstva, včetně místostarosty Wolfa, nemluvě o působení jeho bratra v důležitém výboru Černošic?

Každopádně vítám vaše zaujetí pro novinářskou práci. I proto se vás ptám, proč se nevěnujete celkem zajímavé činnosti politiků, které ve vašich příbězích prezentujete jako kladné hrdiny? Proč se nevěnujete zvláštnímu financování hnutí STAN, které je spojené s panem Věslavem Michalíkem v Dolních Břežanech, společností Dark Sky s.r.o., darem společníka Věslava Michalíka pana Petra Kincela hnutí STAN ve výši 500.000 Kč, či Vítem Rakušanem v Kolíně? Některé z těchto společností, dárců hnutí STAN, byly úspěšné ve veřejných zakázkách na úřadech, které vedou zástupci STANu. Jiné pro změnu schovávají své majitele v různých společnostech registrovaných na Kypru. To samozřejmě značně zpochybňuje proklamace hnutí STAN o jejich transparentnosti.

Vraťme se ale do Kolína. Na podzim loňského roku proběhly také volby do městských a obecních zastupitelstev, které mě poslaly do přímého politického souboje se starostou Kolína, panem Vítem Rakušanem. Shodou okolností váš bratr působí ve volejbalovém klubu, který dostává od města, které řídil Vít Rakušan, dotace. To je samozřejmě naprosto v pořádku, ale je zajímavé, že dotace klubu výrazně vzrostly od chvíle, kdy na kraji STAN skončil v opozici. A co víc? Váš bratr mě na sociálních sítích vyhrožoval fyzickým napadením, nutno dodat, že rozhodně nebyl sám. Mezi mnoha jinými byl také zpívající policista pan Petr Konývka, který, jak jinak, je přítelem Víta Rakušana a jeho hudební těleso také dostává peníze od města Kolín. Myslíte si, že je v dnešní společnosti normální, aby se politikům veřejně vyhrožovalo fyzickým násilím, diskutoval jste o této problematice se svým bratrem?

Slyšel jsem, že jste s některými členy hnutí STAN a ODS v pravidelném kontaktu a řešíte jejich mediální komunikaci. Zajímalo by mě, zda je to pravda a zda v takovém případě za svou práci ve prospěch těchto lidí berete finanční odměnu? Zda tyto peníze přiznáváte, či jsou zahrnuty ve volebních výdajích těchto politických subjektů? Nebo zda tyto prostředky nejsou vypláceny z finančních zdrojů pocházejících ze zahraničí, například z Kypru? Budu moc rád, pokud mi tyto zprávy potvrdíte, či vyvrátíte.

V úctě

Martin Herman

(převzato z Profilu)

