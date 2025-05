Herman (ANO): Tohle STAN a ODS neodpouští

V této souvislosti je třeba říct i to, že Audit, který původně vedení Kraje koncipovalo jako prověření hospodaření KSUS s ohledem na odvolání s Dozimetrem spjatého ředitele Jana Lichtnegera, se také z velké části věnoval kontrole období pod Zdeňkem Dvořákem a Lichtnegerovo působení bylo na vedlejší koleji, a to i přesto, že si Kraj mohl určit osoby, které Audit prověří. Jméno Lichtneger (tedy důvod pro vznik Auditu) se v něm neobjevilo ani jednou!!! Ale k tomu se dostanu níže.

Návrhy, které zaznívaly jsem z velké části opravdu kritizoval, protože bylo patrné, že většina členů DR nemá s údržbou silnic žádné zkušenosti, natož aby mohla odborně volit kritéria, či metody, za jakých bude výběrové řízení na tuto zakázku zadáno. Pro ilustraci se třeba objevil návrh právě předsedy Kořínka, aby se z důvodu přihlášení co největšího počtu uchazečů po zúčastněných firmách nepožadovalo, aby měly potřebné vybavení pro údržbu silnic! Stačit mělo je čestné prohlášení, že si ho někde obstarají. A výsledek? Nejlépe to popsal zmíněný Český rozhlas: „O zakázku se navíc nepřihlásila jedna firma, ale sdružení osmi původních dodavatelů, se kterými chtělo hejtmanství nevýhodné rámcové smlouvy rozvázat.“ Celé by se to pak prodražilo o miliardu. Tedy byl (mnou kritizovaný) tendr zrušen.