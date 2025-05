Dozimetr za hranicemi Prahy. Varování přišlo. Nebrali ho vážně

Kauza Dozimetr není pouze o stamilionových zakázkách v Praze, ale dle nejnovějších zjištění policie se organizovaná zločinecká skupina, napojená kromě jiného i na některé politiky hnutí STAN, snažit ovlivňovat i daleko menší zakázky a kasírovat jednotky milionů korun na území Středočeského kraje.

Jedná se o opravy silnic a komunikací. Zmapovány byly kupříkladu předražené kruhové objezdy v Nymburku. Vyšetřovatelé prý na tuto odnož narazili spíše náhodou při rozkrývání hlavních větví celé kauzy.

Serveru ParlamentníListy.cz se podařilo zjistit, že na podezřelé zakázky už dříve vedení kraje i daných krajských společností upozorňoval opoziční zastupitel Martin Herman z hnutí ANO. Tehdy ho nikdo nebral vážně; dnes konstatuje, že se jeho obavy naplnily.

„Pokud jde o zakázku na kruhové objezdy v Nymburku, ta byla zadána ve zjednodušeném režimu, lidově řečeno bez soutěže, z ruky. A teď se šetří v rámci středočeské větve kauzy Dozimetr, to je holý fakt. Je třeba ale připomenout, že u jednoho z obviněných, Jana Lichtnegera, který byl instalován do funkce šéfa Krajské správy a údržby silnic současnou hejtmankou Peckovou a vybrali ho rukou společnou současný náměstek hejtmanky pro dopravu Petr Borecký a současný ministr dopravy Martin Kupka, proběhla domovní prohlídka současně s největšími esy této kauzy Redlem, Hlubučkem a Nemrahem,“ řekl k tomu krajský zastupitel Martin Herman (ANO) s důrazem na to, že oba politici, jak Martin Kupka (ODS), tak Petr Borecký (STAN) se v oboru dopravy a miliardových projektů angažují i nadále.

Nás ovšem zajímala reakce členů dozorčí rady středočeských silničářů. „Ta mi vyrazila dech,“ přiznává Herman s tím, že na jeho upozornění reagoval přímo předseda dozorčí rady Filip Kořínek (STAN).

„Napsal mi, že mu je moje přesvědčení ‚upřímně řečeno dost jedno a nesdílí jej‘. Později, když jsem už konkrétně upozornil na zakázku, kterou nyní policie šetří jako součást Dozimetru, mi ještě pan Kořínek sdělil, že u této zakázky ‚nevidí jako účelné, aby se tím DR samostatně zabývala‘. Tak teď třeba změní názor a uzná chybu, když to, co mu přišlo neúčelné, řeší NCOZ v rámci Dozimetru,“ podotýká opoziční zastupitel.

Herman dodal, že poté, co se jeho varování nesetkalo s odezvou ani u vedení kraje, ani u vedení dozorčí rady, rozhodl se řešit věc trestním oznámením.

„Nic jiného mi ani nezbývalo. Pokud člověk ví o něčem nezákonném, měl by to oznámit, a tohle mi jako odborníkovi na veřejné zakázky opravdu přišlo už moc. Po čase mi ale od Policie ČR dorazila poměrně překvapivá odpověď, v níž mi hospodářská kriminálka psala, že věc už řeší NCOZ a tedy nemůže poskytnout další informace. To už jsem věděl, že se o nymburských kruháčích ještě dočteme v rámci Dozimetru,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.

Poté, co na podezřelou zakázku Herman upozornil, místo jejího prošetření byl podle svých slov vyhozen.

„Nečekal jsem, že mě snad někdo pochválí, spíš jsem samozřejmě počítal s odvetou, ale že budu následně pod naprosto vylhaným argumentem vyhozen z dozorčí rady, to mě taky nenapadlo. Holt tihle lidé kritiku neodpouštějí a svícení na něco, co chtěli nechat ve tmě, už vůbec ne,” dodává Martin Herman pro ParlamentníListy.cz.

Redakce kontaktovala Filipa Kořínka, šéfa dozorčí rady středočeské Krajské správy a údržby silnic, aby Hermanova slova okomentoval a aby se vyjádřil k obvinění, že varování na podezřelou zakázku bagatelizoval a nic prošetřit nedal. Podle něho to bylo jinak.

„Dozorčí rada se ani jednotlivými zakázkami moc nezabývala, řešila koncepční a systémové věci. Jednotlivé zakázky řeší zaměstnanci KSÚS, krajský odbor dopravy, gesční radní. Kdyby ale existovalo a bylo vysloveno důvodné podezření, určitě bych nikdy neřekl, že je mi to jedno. Vždyť samotné moje jmenování prvním předsedou nově založené dozorčí rady bylo výrazem snahy vedení kraje o očistu KSÚS od nešvarů, chyb a špatného jména, kterými byla zatížena za těch předchozích – a to včetně toho, kde byl právě M. Herman za ANO krajským radním. Mimochodem, jeho vystupování na dozorčí radě, než z ní byl odvolán, často šlo proti těmto našim snahám, aby se dřívější, ke korupci náchylný systém změnil. A k Vaší poslední otázce – aktuální zprávy o policejním vyšetřování vítám, protože podvody a lži z hloubi duše nesnáším, a s veřejnými prostředky dvojnásob,” uvedl Filip Kořínek pro ParlamentníListy.cz.