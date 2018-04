Před 26 lety se Československá strana lidová přejmenovala na Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou (KDU-ČSL). Vzhledem k tomu, že kořeny křesťanské demokracie u nás sahají až do 90. let 19. století, jsme tady již 3. století. Teď je to na nás.

Mgr. Daniel Herman KDU-ČSL



