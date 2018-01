Herman (SPO): Prezident Zeman - Vietnamci jsou pro nás příkladem a inspirací

Reportér: Vážený pane prezidente, nedávno byli Vietnamci v České republice uznáni jako národností menšina. Jak hodnotíte integraci vietnamské komunity do české společnosti, zejména na druhou generaci Vietnamců, která se zde narodila?

Prezident Miloš Zeman: Myslím si, že integrace Vietnamců do české společnosti byla velice úspěšná, a to i díky tomu, že mnoho Čechů oceňuje pracovitost vietnamských spoluobčanů. Češi si v poslední době oblíbili nejen vietnamské restaurace, ale i vietnamské večerky, které jim zajišťují dostupnost základních potravin. Integraci Vietnamců nelze zúžit jen na pověstnou pracovitost a kulinářské speciality. Vietnamští spoluobčané jsou pro nás v mnoha ohledech vzorem a inspirací. Jako vhodný příklad bych mohl uvést respekt ke stáří, tradicím, rodičům a rodině obecně. Obdivuhodný je rovněž důkaz, který kladou vietnamští rodiče na vzdělání svých dětí.

Důkazem úspěšné integrace je skutečnost, že mnozí z druhé generace Vietnamců ovládají český jazyk. Mladí Vietnamci se dnes v ČR stávají úspěšnými podnikateli, lékaři, právníky nebo ekonomy. Byl bych rád, kdyby se podařilo využít talentu a potenciálu druhé generace Vietnamců k prohlubování vztahů mezi ČR a Vietnamem. Se znalostí asijské mentality a jazyků (češtiny, vietnamštiny, angličtiny a častokrát i dalších světových jazyků) se mladí Vietnamci stávají v ČR žádanou součástí firem, jejichž exportní strategie počítají s pronikáním na asijské trhy.

Pokud je mi známo, tak Česká republika je jedinou zemí, která dává Vietnamu taková privilegia. Příslušníci Vietnamské komunity obdrželi hned několik důležitých práv – právo na užívání vietnamštiny v úředním styku a před soudy, právo na vzdělání ve vietnamském jazyce nebo právo na rozvoj kultury. Uznání vietnamské komunity za národní menšinu je zapotřebí vnímat jako vstřícné gesto ČR vůči Vietnamu. Česká republika by zase naopak velice ráda uvítala přímé letecké spojení s Vietnamem a zejména zavedení bezvízové výjimky pro krátkodobé pobyty českých občanů ve Vietnamu.

Reportér: V čem konkrétně by se mohla vietnamská komunita zlepšit při začleňování do České společnosti?

Prezident Miloš Zeman: Jak jsem již uvedl, začlenění vietnamské komunity do české společnosti proběhlo velmi úspěšně, kde však existují i určité nedostatky či mezery, a to zejména u první generace z hlediska jejich jazykové vybavenosti. Zejména bych si přál, aby se zlepšovala vzájemná spolupráce vietnamské komunity se státními orgány, a to zejména v boji proti kriminalitě a zločinnosti. Vietnamci by se neměli bát spolupracovat s českými orgány, pokud se dozví o porušování zákona. V kontextu České republiky a Vietnamu neustále dochází k posilování mezinárodní spolupráce v trestní oblasti, a myslím, že výměna informací mezi vietnamskou komunitou v ČR a místní samosprávou v boji proti zločinu je velmi důležitá.

Reportér: Všiml jste si při své nedávné návštěvě Vietnamu nějaké změny oproti době, kdy jste Vietnam navštívil ve funkci předsedy vlády České republiky v roce 1999?

Prezident Miloš Zeman: Ano, poprvé jsem Vietnam oficiálně navštívil jako český předseda vlády v roce 1999 a nelze si nevšimnout, jakou po 18 letech Vietnam prošel změnou. Životní úroveň a sociální prosperita lidí se velice rychle zvýšila. V minulosti byly některé státy vzhledem ke svému potenciálu stabilního hospodářského růstu označovány za „asijské tygry.“ Dnešní Vietnam si toto označení nyní zaslouží více než kterékoliv jiné asijské země. Nelze přehlížet také zvyšující postavení a prestiž Vietnamu v mezinárodní politice.

Reportér: Co byste popřál vietnamské komunitě pro Vánoce a Nový rok 2018?

Prezident Miloš Zeman: Rád bych popřál vietnamské komunitě v České republice a všem vietnamským lidem hodně štěstí hodně štěstí nejen k vánočním svátkům, ale především k tradičnímu svátku Tet, který je nejvýznamnějším vietnamským svátkem. Tet je nejen svátkem lásky, klidu, pohody a přátelství, ale i příležitostí k setkání s rodinou a blízkými, kteří nezapomínají na svoje předky.

Věřím, že rok 2018 přinese hodně úspěchu vietnamské komunitě v práci a v životě. Doufám, že Tet čeští Vietnamci prožijí v rodinném kruhu, a to s radostí a spokojeností.

Rozhovor v originálu najdete ZDE

(převzato z Profilu)

Mgr. Pavel Herman SPO

Strana práv občanů

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Herman (SPO): Politický Islám a právo Šária odporují našemu ústavnímu pořádku a zákonům Herman (SPO): Nový občanský zákoník umožňuje krást nemovitosti Herman (SPO): Mnozí imigranti, úředníci i neziskovky porušují právní úmluvu o uprchlících Herman (SPO): Fórum cestovního ruchu na téma Vietnam a jeho nadčasové kouzlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV