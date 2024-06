Hlaváček (STAN): Stojím za kulturou v Kasárnách Karlín

reklama

Pevně věřím, že se nastalá situace vyřeší, a udělám vše, co je v mých silách a kompetenci, aby zde byl kulturní provoz obnoven co nejdříve. Z pozice pražského radního nemám a ani nemůžu mít vliv na rozhodnutí stavebního úřadu, který je součást státní správy. Jeho rozhodnutí je výsledkem delšího procesu a stížností části veřejnosti na provoz. Je však zřejmé, že valná většina místo vnímá pozitivně.

Kasárna Karlín se během let stala výjimečným kulturním centrem a Pražané si je právem oblíbili. My na to reagovali. Budovu jsme v minulém roce převzali od státu a začali pro ni hledat adekvátní využití, které by vhodně doplnilo místní občanskou iniciativu.

Na změně územního plánu jsme začali intenzivně pracovat už v době, kdy jsme o získání nemovitosti jednali se státem. Až bude změna dokončena, nebude prostor vedený jako armádní, a to pomůže řešení problému. Provozovatelé zároveň na stavební úřad podali dodatečné žádosti o stavební povolení na nezkolaudované stavby, které jsou součástí areálu, a stížnosti zodpovědně řeší.

