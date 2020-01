Hlaváček (Trikolóra): Nový stavební zákon je nezbytný, ale...

Aby bylo jasno: Zásadně přepracovat stávající stavební zákon je nutnost. To, že je Česká republika v délce vyřízení stavebního povolení na 157 místě ze 190 zemí na světě a lepší jsou i v Kamerunu, až na výjimky, nikoho těšit nemůže. Je veřejným tajemstvím, že mezi některými stavebníky platí, že než by podstupovali martýrium legálního stavebního povolení, tak raději postaví a projdou si procesem dodatečné kolaudace. A světe div se, naprosté většině z nich to projde. Také se poměrně často stává, že se do procesu povolování staveb zapojují zcela účelové vyděračské pseudoekospolky či najaté právní kanceláře, číhající na kdejakou procesní chybu. A čím složitější zákon – tím více rizika procesních chyb. Relativně triviální změny územních plánů zaberou obcím 2 i více let a infrastrukturální či veřejně prospěšné projekty pak stojí. Stavební řízení je tedy nezbytné zjednodušit i zrychlit.

Bohužel však musím konstatovat, že současná podoba návrhu nového stavebního zákona jde, lidově řečeno, „z extrému do extrému“. Zákon je ušit horkou jehlou, mám pocit, že jediným kritériem je vše zrychlit, ale skoro za každou cenu a bez analýzy dopadů a rizik.

Norbert Hlaváček Trikolóra



Jako představitel samosprávy také musím poukázat na to, že dle mého názoru, návrh zákona nepřiměřeným způsobem zasahuje do kompetencí samosprávy a bere obcím možnost pořizovat územní studie a územní plány samostatně. Je to zásadní omezení práva samosprávy na rozhodování o využití vlastního území. Přitom obce jsou ovšem nadále odpovědné za zajištění všech infrastrukturálních a socio-ekonomických potřeb občanům na území svých katastrů a rozhodně budou vědět mnohem lépe, jaké potřeby občané v jejich katastru mají a jaké stavby či infrastrukturální projekty samospráva potřebuje. Zásadně nesouhlasím s tím, že by o tom měl rozhodovat nějaký stavební „superúřad“ vzdálený desítky či stovky kilometrů od místa, kde žijí ti, kterých se jeho rozhodnutí budou týkat.

V současné navržené podobě je tedy pro mne zákon neakceptovatelný a s kolegy pracovní skupiny pro místní rozvoj zpracujeme naše konkrétní náměty a výhrady k tomuto zákonu.

