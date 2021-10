Hlubuček (STAN): Praha bude letos poprvé zastoupena na klimatické konferenci OSN

Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani Cities Race to Zero. Po boku New Yorku či Berlína chce do roku 2030 dosáhnout celosvětového snížení emisí na polovinu.

Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu. Potvrzuje tak odhodlání k naplňování vlastního Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který bude reprezentovat i na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26). Ta se uskuteční v příštích dvou týdnech ve skotském Glasgow.

Přistoupením k Cities Race to Zero, zastřešované Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, se české hlavní město zavazuje snížit produkované emise uhlíku na polovinu do roku 2030. Praha se tak zařadila po bok více než 720 měst z celého světa, které též usilují o uhlíkovou neutralitu nejpozději v průběhu 40. let tohoto století. Iniciativa má mimo jiné napomoci i s rychlejší ekologickou a spravedlivou obnovou po pandemii covid-19.

Pražské zastupitelstvo už na jaře roku 2021 schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který má v tomto úsilí výrazně pomoci. Zahrnuje desítky projektů z oblastí udržitelné energetiky a mobility, cirkulární ekonomiky a adaptačních opatření, jejichž prostřednictvím chce metropole ambiciózních cílů na poli ochrany klimatu dosáhnout. Praha je tak na dobré cestě k tomu, aby spravedlivým dílem přispěla k řešení globální klimatické krize.

Formální zapojení do kampaně Cities Race to Zero potvrdil náměstek pražského primátora pro oblast ochrany životního prostředí Petr Hlubuček. Cílem kampaně je vytvoření pomyslné nadnárodní koalice soukromých podniků, investorů, měst a regionů. Její členové tak před Konferencí OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow vyjadřují přání nalézt systémové řešení pro tvorbu nových pracovních míst i boj proti změně klimatu.

„Praha bude letos vůbec poprvé zastoupena na klimatické konferenci OSN a v souvislosti s touto účastí hodlá navazovat i mezinárodní spolupráci. Mezi zastoupenými městy hodláme najít stejně smýšlející partnery, se kterými si můžeme být vzájemnou inspirací. Jde o další neodmyslitelný krok v naplňování Klimatického plánu, jehož projekty se už teď realizují. Začali jsme s budováním pražské sluneční elektrárny osazováním pražských střech solárnímu panely. Ta má do budoucna sloužit jako základní platforma městské komunitní energetiky,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček k zapojení do mezinárodní iniciativy.

Města obecně patří k největším světovým producentům skleníkových plynů. Jejich produkce se na celkovém počtu emisí podílí až ze 70 %. Jejich představitelé proto usilují o to, aby se stali globálními klimatickými lídry. Přihlášením do kampaně Cities Race to Zero se Praha výslovně zavázala k uznání globální klimatické nouze a související implementaci opatření usilujících o udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 °C v souladu s ustanoveními Pařížské dohody.

Na podobných cílech je založen i pražský Klimatický plán. Cities Race to Zero je tedy určitou nadstavbou, která zdůrazňuje cíle stanovené v Pařížské dohodě, a připojením se ke kampani město stvrzuje svůj závazek přispět ke spravedlivému snížení emisí do roku 2030 o polovinu. Uhlíkové neutrality by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2050. Cesta k tomu bude zahrnovat četná opatření v oblastech budov, dopravy, odpadů, energií, potravin, přírody i dalších klíčových sektorech.

„Představitelé měst po celém světě bojují s klimatickou krizí se stále větší naléhavostí a ambicemi – a je povzbudivé vidět, že se jich v tomto boji angažuje čím dál víc,“ říká Michael R. Bloomberg, globální velvyslanec OSN pro projekty Race to Zero a Race to Resilience, a zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro ambice a nalézání řešení v boji za ochranu klimatu. „Race to Zero lze vyhrát, protože lokální lídři myslí ve velkém a dosahují změny zdola nahoru. Máme před sebou mnoho práce. Čím více země podporují své klimatické pionýry na úrovni měst a společností, tím většího pokroku můžeme dosáhnout.“

K iniciativě Cities Race to Zero se připojilo přes 720 měst z více než 50 zemí celého světa. Patří mezi ně například New York, Berlín, Los Angeles, Londýn, Paříž, Tokyo, Sydney, Rio de Janeiro nebo Kapské Město.

