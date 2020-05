Hnilička: Pravidla do sportu patří a my to budeme muset velmi dobře zkontrolovat

reklama

Děkuji za slovo.

Já bych se především, protože jak byla tady spousta reakcí velmi logických, a já musím říct, že to je opravdu zajímavé, kam až jsme se dostali, když se tady bavíme o tak pozitivní věcí jako podpořit sportovní organizace v jejich možná nejtěžší době, co si kdo z nich pamatuje. Ale budiž. Beru to, že to je prostě už kolorit tohoto odvětví, které je mým životem, a bude to ještě chvilku trvat než si i my tady všichni uvědomíme, že sport není černá díra, že má svůj význam pro naši republiku, že se k němu spousta z vás velmi ráda přihlašovala, když byly úspěchy a tak dále, ale ty úspěchy se tvoří opravdu v těch malých klubech a tu story celou vám vůbec nebudu vyprávět, ale když by někdo měl zájem, rád vám budu vyprávět. Měl jsem to štěstí být jeden z těch produktů, který měl to štěstí to dotáhnout až na vrchol skrze vstávání každé ráno, v sobotu, v neděli, Kuba by o tom mohl vyprávět určitě taky. To jenom na začátek.

Velmi rád zodpovím, ale budete se divit, jsem rád, že se ptáte na ta kritéria. Sportovní prostředí si je naprosto zaslouží, ale dnes jsme tady kvůli tomu, abychom dali vůbec možnost sportovní agentuře ta kritéria vytvořit. To je číslo jedna. Já mám rád chodit po postupných krocích a nedivím se. A nevidím se ani kolegyni Hyťhové, prostřednictvím pana předsedajícího, že se ptá na ty termíny. Je to naprosto logické a vůbec vám to nevytýkám. Ani jsem to špatně nepochopil, že jste myslela, že to máme vyplatit za týden nebo za dva. To sportovní prostředí je specifické. Tam, kam my míříme v těch programech, je samozřejmě provoz a údržba. Jeden z programů, které vůbec není jednoduché pojmenovat, protože jsou různá sportoviště, jsou různá odvětví, a právě tahle sportoviště byla zavřená dva měsíce teď a možná budou ještě déle. A proto já mluvím o tom čase. Já nejsem ten, který by to chtěl prodlužovat. Rozhodně ne. A naše ambice je to projednat, možná na další vládě, možná začátkem příštího týdne, ale nerozhoduje o tom Národní sportovní agentura, pouze komunikujeme se sportovním prostředím a komunikujeme s Ministerstvem financí a také se inspirujeme u jiných ministerstev, která už vydala některé opatřující programy jako jsou COVIDy, jako jsou ostatní programy, které pomohly kompenzovat ztráty v jiných oblastech. Proto o tom mluvím, že mnohem horší z mého pohledu - a já za to budu nakonec zodpovědný - je udělat urychlený krok a pak ho litovat a napravovat ho, nedej bože udělat ještě nějakou hrubku v tom, že to pošleme tam kam nemáme, protože pravidla do sportu patří a my to taky budeme muset velmi dobře zkontrolovat.

Jestli dovolíte, já bych se v tuto chvíli nejdříve přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 5111. Jedná se pouze o legislativní úpravu, kdy v § 2 se za slova "o níž bylo" vkládají slova "nebo bude". Jedná se o upřesnění textu tak, aby bylo postaveno najisto, že ministerstvo i po nabytí účinnosti předloženého zákona dokončí rozhodování o žádostech o podporu v rámci jím vyhlášených programů pro rok 2020. Tudíž ničím to ministerstvo neomezuje a agentura vypisuje program jiný.

Teď se vrátím k těm kritériím. Ano, míříme na provozovatele sportovišť, míříme na energie, vodné, stočné, teplo, chlazení. Jedná se o organizace, které v podstatě provozují ta sportoviště. Mám stovky mailů od organizátorů sportů. Bohužel jejich právní úprava, nejsou neziskový sektor, který Národní sportovní agentura podporuje, jsou to často s. r. o., těm bohužel my pomoct nemůžeme, ale můžete jim to pomoct pojmenovat a např. ve spolupráci s MPO pojmenovat nějaký sportovní program, nebo saturaci těchto organizací, které právě přicházejí o spoustu peněz a jsou to opakující se akce rok co rok, které ony pořádají, ať už jsou to různé maratony nebo cyklozávody.

Jednoznačně jsme jim nabídli kooperaci, přestože my jako Národní sportovní agentura, nebudu mluvit o tom, že vznikáme, náš zájem je obrovský, odpovídáme na spoustu mailů a v současné době to nejvíc, co pro ně můžeme udělat, a to vám klidně i někteří z nich potvrdí, je jednat právě s epidemiology a nechci říct tlačit, ale prostě vysvětlovat, jak je důležité a postupně logicky rozvolňovat některá sportoviště za dodržení bezpečnostních a hygienických rozestupů tak, aby opravdu lidi sportovat mohli, protože právě v této době se ukázalo, jak je sportování velmi, velmi důležité.

Co se týká těch různých systémů, ano, agentura není ještě v té pozici, že by byla plně digitalizována tak, jak jsme v minulosti o tom mluvili, ale můžeme využít i systému podání, například MPO nebo Ministerstva životních prostředí, použít jejich formuláře, určitě se budeme inspirovat, ale o tom to je. Být proaktivní a prostě zareagovat tak, jak je potřeba. To jsme ze sportu zvyklí a prostě nebude to jednoduché. Máme z toho respekt a to je dobře, protože by bylo špatně mít zbytečné sebevědomí a pak zplakat nad výdělkem, ale pracujeme celý den a věřím, pevně věřím, že ty programy, které vypíšeme, tak budou efektivní. Ale potřebujeme opravdu k tomu a my už jednáme. Ve čtvrtek mám jednání se všemi střešními organizacemi, které s tím mají velké, velké zkušenosti. Jenom organizace Česká unie sportu má majetek zhruba za šedesát miliard korun. Není to vůbec jednoduché pojmenovat, opravdu, od skokanských můstků, přes kuželkárnu až po hokejový stadion. Ty náklady jsou různé a my to budeme muset nastavit tak, aby jednak ta alokace byla dostatečná, aby se vyčerpala pokud možno celá a ani ještě nevíme, co všechno se nám v tom sportu ukáže právě proto, že ten sport je velmi rozmanitý. Tudíž velmi rád bych vám odpověděl konkrétněji, ale jenom abyste věděli, opravdu cílíme na provoz, hlavně na provoz nebo na sportovní organizace, které jsou neziskové a které provozují sportoviště.

Děkuji.

