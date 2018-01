Hofrajter (ČSSD): Volba prezidenta?

To co se v posledních několika dnech děje a točí kolem prezidentské kampaně – nad tím zůstává rozum stát. Že se volba prezidenta republiky změní takřka v občanskou válku, nečekal snad nikdo. Kontroverze už budila samozřejmě i prvá volba před pěti lety.

Z každé strany se na mě valí informace a doporučení, proč volit toho a v čem je špatný ten druhý, anebo opačně. Kupodivu jsem si po celou dobu kampaně zachoval chladnou hlavu a nenechávám se strhnout davovým šílenstvím. Přívrženci Ing. Zemana se považují za majitele země… Přívrženci prof. Drahoše zas za „nadčechy“ (rozuměj jakousi formu nadčlověka)… Zemanův tábor to zkouší přes migraci… Drahošův zase přes zdravotní stav…

Z probíhající kampaně mám velmi, velmi rozporuplné pocity a upřímně, nechce se mi volit ani jeden z těch dvou. Už jen proto, že dokázali rozeštvat republiku. Už jen proto, že ani jeden neumí být „moudřejší“ a ustoupit. Objevili se nám tu dva býci, kteří se perou o to, kdo bude „reprezentovat“ republiku v zahraničí. Upřímně – je mi to téměř (!!!) jedno, kdo z nich to bude. Já chci, aby hlava státu byla vnímána všemi Čechy jako hlava státu. Byť bych nenáviděl toho či onoho sebevíc, nikdy bych netvrdil, že ona osoba není „mým“ prezidentem. Respektuji demokracii, respektuji demokratickou volbu, takže respektuji rozhodnutí většiny. Ať vyhraje ten či onen, ať vyhraje ten, kterého budu (a nebo nebudu) volit, bude to můj prezident. Protože prezident je jedním z pilířů republiky!

Vůbec nerozumím tomu, proč na sebe lidi útočí. Nechápou demokracii? Nerozumí tomu, v čem tedy demokracie spočívá? Skoro bych řekl, že to je přece v té VĚTŠINĚ. To, že se hrstka musí podřídit většině, ať se jí to líbí (nelíbí) sebevíc. O tom to přece je…

Zchlaďme si hlavy, dejme si pivo / víno / kávu / čaj, zapalme dýmku / doutník / nebo nic, a zamysleme se nad tím, co se děje a proč. Příčinu hledejme vždy sami u sebe.

Já dodnes nevím, komu svůj hlas (a zda vůbec) dám. Jediné co vím je, že ať bude zvolen ten či onen, bude to můj prezident. Opakuji ale již řečené, nejraději bych byl, kdyby nemohl vyhrát ani jeden z nich. Proto, že rozštěpili republiku. Proto, že na sebe vzájemně hážou špínu. Proto, že proti sobě poštvávají ty, kteří jim mají dávat svoji důvěru. Prezident má být vzorem, vzorem pro děti, vzorem pro ambiciózní lidi. Chcete za vzor někoho, kdo se chová jako ........? Chovají se tak oba…

Nejlepší asi bude vhodit do urny bílý lístek…

Převzato z profilu.

