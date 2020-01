Holomčík (Piráti): Ale ano, jistě, pane Babiši, nejhorší jsou Piráti

Předseda Poslanecké sněmovny zneužil státnické příležitosti při včerejším novoročním projevu k pumpování PR žumpy svého šéfa a opakoval kolovrátkovou lež o udávání do Bruselu.

Tak si pojďme připomenout, jak to vlastně bylo. V srpnu loňského roku začala platit nová pravidla pro vyplácení peněz z EU. S Piráty jsme už někdy od přelomu loňského jara a léta upozorňovali na to, že Česká republika (respektive instituce, které rozdávají peníze z EU) není na tuto změnu připravena. Místo řešení jsme museli poslouchat arogantní a urážlivé kecy o tom, že ničemu nerozumíme a fetujeme. Tak jsme si nechali udělat nezávislé posudky. Ani to nepomohlo. Vláda, včetně jejího předsedy i dotčené úřady pořád opakovali písničku, že je všecko v pořádku a nic se neděje.

Tak jsme se zeptali - a to je, dámy a pánové, to údajné udávání - 3 eurokomisařů, jak to teda ve skutečnosti je a jak to máme udělat správně (podrobnosti, vč. znění dotazu ZDE. No a hádejte, co se ukázalo. Že to byli Piráti, kdo měl celou dobu pravdu a premiér (zase) balamutil veřejnost (to, že je problém, na který ukazujeme skutečný potvrdil i sám premiér tím, že se nechal vyloučit z jednání o fondech EU ZDE. Šlo nám jen o to, aby vláda něco dělala, aby zabránila hrozícím škodám, které by ČR musela splácet při nedodržování nastavených pravidel.

Povyk kolem auditů je už jen důsledkem nechuti vlády řešit problémy České republiky. Místo toho jsme neustále masírovaní lží. A ano, souhlasím, že problémy ČR SE MAJÍ ŘEŠIT V ČR. Ale to bychom ve "strakovce" museli mít někoho, kdo je řešit chce a nemusí trávit veškerý čas zametání vlastních průšvihů.

Místo toho máme nesmyslnou frašku prezentovanou jako Národní investiční plán, vláda zdražuje život lidem, přestože slibovala, že daně nikdy zvyšovat nebude, dálnice se staví tempem 4 kilometry za rok, prodávají se cizí úspěchy (důchody ve skutečnosti nezvednul Babiš, ale Sobotka s lidovci a komunisty v minulém volebním období) a pro krajinu, lesy a vodu se nedělá nic.

Ale ano, nejhorší jsou Piráti.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Předsedo vlády, nehazardujte se státními lesy Holomčík (Piráti): K politice patří i nějaká hra s emocemi Holomčík (Piráti): Metanolová aféra neměla vůbec nic společného s domácím ani s pěstitelským pálením lihovin Holomčík (Piráti): 50 % původních druhů květeny je u nás ohroženo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.