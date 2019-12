Holomčík (Piráti): K politice patří i nějaká hra s emocemi

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ku příležitosti projednávání tohoto návrhu bych rád ocenil to, jakým způsobem probíhala debata tady v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu, jakým způsobem probíhalo to jednání o nalezení nějaké přijatelné, kompromisní shody. To si myslím, že se ukázalo, že přestože v řadě věcí se shodnout nemusíme, tak ta vůle spolupracovat na věcech, které mají smysl, tady je. A ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě těch jednotlivých návrhů.

Co už mi takovou radost nedělá, tak je to, jakým způsobem probíhala debata k tomuhle návrhu... ta veřejná debata. Mě strašně mrzí, že tady v podstatě celá ta práce na tom hledání shody byla o tom, že jsou dva nějaká a nutno říct relevantní pohledy na trestní právo, které prostě byly v nějakém střetu a my jsme hledali nějakou shodu, nějaký kompromis. Já upřímně chápu, že lidé, kteří každý den ve své praxi přichází do styku se zvířaty, která byla týrána, tak to berou emotivně. Já to upřímně chápu. Co se mi nelíbí, že si tohohle chytli někteří politici, kteří ani nejsou v této Sněmovně a rozjeli si na tom poměrně obskurní formu osobní kampaně. Ano, k politice patří nějaká míra zjednodušování. Ano, k politice patří i nějaká hra s emocemi, ale to zjednodušování přece nemůže jít až do roviny nějaká demagogie, dezinterpretací, polopravd a lží. Ta, řekněme hra nebo práce s emocemi nemůže jít do roviny apelu na nejnižší půdy. A to se bohužel stalo. Mě to velmi mrzí, protože já od začátku podporuji smysl tohoto návrhu, podepsal jsem jak ten původní návrh, tak i vlastně ten kompromisní pozměňovací návrh a ještě jednou opakuji, že mě to velmi mrzí, protože nejde jenom o tuhle věc. My pokud akceptujeme to, že budeme zaplevelovat veřejnou diskuzi, kdy se střetávají dva naprosto relevantní argumenty nebo argumentační proudy, a pokud budeme zaplevelovat lží a apelem na nejnižší půdy, tak to je vlastně konec diskuze. Zakladatel, otec, a první prezident našeho státu, Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracie je z diskuzí. My pokud připustíme, že zabijeme diskuzi o relevantních problémech, tak vlastně tím zabíjíme demokracii jako takovou a já doufám, že to, co se dělo při projednávání tohoto zákona v té veřejné diskuzi nebude standardem, protože by to bylo velice smutné. Každopádně bych si vás dovolil, vážené kolegyně a vážení kolegové, poprosit o podpoření jednak pozměňovacího návrhu A, to je ten první komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru a pozměňovací návrhy uvedené jako C, které předkládala paní kolegyně Adamová Pekarová, zejména pak pozměňovací návrhy C2 a C3. Děkuji za pozornost

Mgr. Radek Holomčík Piráti



