Holomčík (Piráti): Metanolová aféra neměla vůbec nic společného s domácím ani s pěstitelským pálením lihovin

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tento daňový balíček obsahuje mimo jiné novelu zákona o spotřební dani, která zvyšuje zdanění lihu včetně toho vypáleného v pěstitelských pálenicích. A já bych při té příležitosti rád okomentoval jednu takovou podivnou událost, která se před časem stala. Je to pár týdnů, možná už nějaký měsíc, kdy se paní ministryně financí hrdinně bila v médiích v prsa, jak na celoevropské úrovni zabránila debatě a hledání nějaké politické vůle pro liberalizaci, pro to uvolnění podmínek pro domácí pálení destilátů. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, je to asi oficiální politika vlády, kdyby ovšem jako nebylo argumentováno lží, a to v tom, že se podařilo zabránit budoucím metanolovým aférám, opakování metanolové aféry. To je prostě lež a mě to uráží, když se prostě takovýmhle způsobem komunikuje s občany této země, protože metanolová aféra neměla vůbec nic společného s domácím ani s pěstitelským pálením lihovin. To bylo prostě o tom, že banda s odpuštěním šmejdů chtěla vydělat víc peněz a pančovala legálně vyrobený líh metanolem. (Hluk v sále.)

Chtěl bych paní ministryni poprosit, pokud je oficiální politika této vlády to, že nedovolíme lidem nic, tak to říkejte na rovinu a nepoužívejte úplně zcestnou argumentaci, protože to mi opravdu přijde krajně nedůstojné. Stačí to, že naše předpotopní legislativa dělá z lidí, kteří jsou schopni si vypěstovat nějaké ovoce a potom ho náležitě doma zpracovat, kriminálníky, daňové podvodníky. Nedělejme z nich prosím ještě potenciální vrahy. Děkuji. (Ojedinělý potlesk z lavic Pirátů.)

Mgr. Radek Holomčík Piráti



