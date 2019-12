Kolovratník (ANO): Správce železnice může kácet jen ty stromy, které opravdu blízce ohrožují

Děkuji za slovo, dobré odpoledně, kolegyně, kolegové. Já budu stručný, byť teď jsem smutný ze stanoviska ODS a nečekal jsem tu argumentaci proti návrhu zákona, resp. proti té sněmovní verzi, naopak tedy podporu senátní. Přesto budu mluvit o jiné věci, a to o tom, co se mne týká. O oné větě, která byla předmětem odmítnutí Senátu ve věci kácení dřevin. A opravdu velmi stručně chci vysvětlit to, co jsem vysvětloval řadě občanů, kteří mi posílali e-maily. Ta věta, ustanovení, tak jak je můj pozměňovací návrh, prosím, není drakonická. Je to opravdu o filozofii celého pohledu na bezpečnost dráhy, na ochranu dráhy. Je potřeba vysvětlit, že ten současný stav opravdu není ideální a nefunguje. Je to o tom, že pokud správce dráhy, infrastruktury SŽDS požádá o kácení, musí poměrně komplikovaně prokazovat nebezpečnost nebo poškození, špatné zdraví stromu. Často je rozhodnuto, že je z dendrologického pohledu v pořádku a to kácení, byť strom je třeba těsně nad dráhou, umožněno není.

Hovořila o tom Květa Matušovská; ona podávala v legislativním procesu návrh, který byl podle mého názoru, a nemyslím to nijak ve zlém, byl poměrně, z mého pohledu, mnohem radikálnější, ustanovení zákona 114 o ochraně přírody z něj bylo přímo vyňato. A to by možná bylo to, čeho se báli ochránci přírody. To by mohly znamenat ty potenciální holiny v ochranném pásmu. A tady chci vysvětlit náš návrh a o to opírám prosbu, abyste podpořili sněmovní verzi, tu původní. Říká, že SŽDC musí požádat drážní správní úřad, tedy Drážní úřad o povolení a pouze u dřevin, které jsou potenciálně nebezpečné. Představte si nějakou křivku, kde se mění se vzdáleností a výší stromů. Velmi jednoduše, 15 nebo 10metrový strom, který je daleko 20, 25, 30 metrů od dráhy, nikdy nikdo ani nemůže skácet, protože by neprokázal, že takový strom tu dráhu ohrožuje. Ale pravdou je, a to je férové říci, a to je právě o tom pohledu na svět, o tom vyvážení, jestli chceme více upřednostnit zdraví lidí a ochranu a bezpečnost, anebo přírodu. Stromy, které budou těsně u dráhy, a je jich takových bohužel hodně, ve vzdálenosti pěti, šesti metrů, a jsou vysoké, tak ano, ty po případném přijetí tohoto návrhu káceny být mohou.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec

Podívejte se ale, prosím, na energetický zákon, kterým jsme se inspirovali. Tam je to zkrátka bez diskuse, tam je to jasně dané. Nechci zdržovat fotografiemi vykolejených vybouraných vlaků, fotografiemi krve ze stanoviště strojvedoucího. Opravdu jenom díky odvaze strojvedoucích, mašinfírů, a včasným zásahům, ty mimořádné události, jen za letošní rok jich bylo zhruba 10 až 15, skončily "zatím jenom" vykolejením nebo drobným zraněním a ne smrtí. Takže, prosím, já nechci nijak strašit, ale zkusme se na to podívat z tohoto pohledu. Správce železnice může kácet jen ty stromy, které opravdu blízce ohrožují. Rozhodně - to musím odmítnout - nehrozí drakonické vytváření nějakých průsmyků nebo holin daleko od dráhy. A poslední doplnění: my jsme o tom s panem senátorem mluvili, já jsem si to ověřoval i u dopravních podniků. Ano, i dopravní podniky to budou moci využít a jsou za to rády. Příklad z mého regionu z Pardubic. Trolejbusová trať z Pardubic do Lázní Bohdaneč obklopena stromy, není možné ty stromy tam dnes upravit nebo vyčistit a opět to působí nebezpečné situace a také velké náklady. Takže i to by mělo do jisté míry pomoci.

A poslední, to, co jsem zaznamenal ze Senátu. Ta ochranná pásma jsou různá. U lanovek je to pouze 10 metrů, u regionálních drah 30 a pouze u těch celostátních 60. Takže i to je odpověď na tu obavu. Určitě, věřte mi, nebudou po České republice vznikat nějaké šílené holoseče. A snad budiž jakýmsi ujištěním stanovisko Richarda Brabce, ministra životního prostředí, který sám toto vnímá jako jistý rozumný kompromis mezi ochranou lidského zdraví a ochranou přírody. A panu ministrovi za ten přístup chci moc a moc poděkovat. Takže prosím o podporu sněmovní verze. Děkuji.

