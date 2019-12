Stanjura (ODS): Přestaňte konečně sbírat další a další data o našich občanech

Já vím, že jste zvyklý se dívat vlevo, ale občas doprava neuškodí. Chtěl bych reagovat na tu část vystoupení pana ministra, kde mluvil o sběru dat. To mi přijde neuvěřitelné, že vládní návrh zákona obsahuje takový nástroj na sbírání dalších a dalších dat o cestujících. Už tam chybí jenom barva očí, velikost bot, případně stav bankovního účtu, ze kterého někdo platil v e-shopu jízdenku. Vůbec tomu nerozumím.

Takhle si představujeme digitalizaci? Žádný argument pro to není. Žádný racionální argument pro to není. Jenom stát, v tomto případě České dráhy jako stoprocentně vlastněná firma chtějí shromažďovat další a další údaje. Jsem si skoro jistý, že ti cestující budou zahrnováni spoustou akčních nabídek od všech dopravců, kteří budou mít ta data k dispozici. Neexistuje jediný racionální důvod. To je hlavní důvod, proč pro tento návrh zákona nemůžeme hlasovat.

Velmi často tady říkám, že stát se chová jako nenasytný Otesánek. Zkuste mi, pane ministře, vysvětlit, k čemu ta data ten dopravce potřebuje. Nepotřebuje je k ničemu. Abyste mi řekl, k tomu, aby se opakovaně nejezdilo na elektronickou jízdenku, tak to je úplná blbost. Omlouvám se. Zeptejte se někoho, kdo napsal aspoň jednoduchý program, jak je to složité, nebo jak je to jednoduché tomu zabránit.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže přestaňte konečně sbírat další a další data o našich občanech. K ničemu to nepotřebujete. Takové to ujišťování o tom, jak budou data chráněna, myslím, že mnozí z občanů České republiky zažili, když i renomovanějším dopravcům ze západní Evropy hackeři ukradli kompletní seznam všech bankovních karet a podobně. Taky se ty letecké společnosti kasaly tím, že se jim to nikdy nestane a že to bude stoprocentně ochráněno. A stalo se to. Opakovaně se to stalo. Například British Airways, kdybyste chtěli vědět příklad, kdy někdo přišel o miliony platebních karet a k nim údajů, a na ty karty se pak platilo podvodně.

Proč toto riziko chceme zvyšovat i v České republice? Protože někdo si využije nákupu na internetu, tím pádem nepotřebuje využívat ty klasické kamenné pokladny, tak ho budeme trestat tím? Nebo plánujete, že když si přijdu koupit na pokladnu, tak budu taky dávat občanku a budete shromažďovat i čísla? Jaký je rozdíl mezi papírovou jízdenkou a elektronickou? Proč vůbec chcete ta data nadále schraňovat? Nemá to žádnou logiku. Ale pan ministr pro to horuje a říká, že tuto část senátního pozměňovacího návrhu odmítá Ministerstvo dopravy. Není pro to žádný důvod. Místo abyste dávno prosadil jednotný jízdní doklad, tak jako náhražku budete sbírat další a další data.

Nemůžeme podpořit tento návrh zákona právě z těchto důvodů.

Psali jsme: ODS: Vládní verze zvyšování rodičovské může být protiústavní. Chystáme vlastní novelu Piráti podporují zřízení vyšetřovací komise k vlivu cizích mocností Stanjura (ODS): Neznám lidské právo čerpat investiční pobídku Stanjura (ODS): Celé pondělí jsme slyšeli od paní ministryně, že zpráva není finální! A my jí máme věřit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.