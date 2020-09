Holomčík (Piráti): Pomůžeme zvířatům snižovat jejich utrpení spojené s transportem na jatka

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný, protože bych chtěl, abychom po dvou letech dneska o tomto zákonu hlasovali. Řeknu jenom tři věci.

Za prvé vnímám ty argumenty, které říkají, že z hlediska i dopadu na naše zemědělství by ta snaha o zrušení klecových chovů měla být celoevropská. Tím rozhodně neříkám, že to nemáme zrušit u nás, to by byl špatný výklad, co říkám, ale myslím si, že pokud nám skutečně záleží na tom, abychom se v přístupu k ochraně zvířat při týrání posouvali do 21. století, tak bychom měli využít toho, že jsme součást Evropské unie a snažit se o to, aby vlastně tato praktika vymizela z Evropské unie jako celku. Já jsem zaznamenal některé aktivity některých europoslanců na půdě Evropského parlamentu. Mám informaci od našich europoslanců, že by se Evropský parlament měl v blízké době zabývat rezolucí, která by tohle nějakým způsobem řešila, která by se vyjadřovala k tomu pojďme to zrušit na území celé Evropské unie. Hovořil jsem o tom i s panem ministrem zemědělství a chtěl bych tady vyzvat k tomu, abychom se spojili, protože jde o práva zvířat a jde o zemědělství. Myslím si, že pokud najdeme shodu a budeme jak na půdě našeho parlamentu, tak na půdě Evropského parlamentu dávat tu podporu aktivitám pana ministra, který říkal, že dal na stůl návrh na zrušení klecových chovů v celé Evropě, tak můžeme této věci pomoct a byla by to další ukázka toho, že pokud jde o důležité věci, tak jsme schopni se i na půdě českého parlamentu, české Poslanecké sněmovny dohodnout a udělat to tažení společně. Takže doufám, že moje výzva tady padne na úrodnou půdu, že budeme v této věci táhnout za jeden provaz. Myslím si, že by to byla dobrá vizitka pro Českou republiku, kdybychom se stali celoevropským lídrem ve snaze ukončit klecový chov na území celé Evropské unie. To je první věc.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, a chtěl bych navázat na to, co tady říkal pan poslanec Bendl, který zde hovořil o porážkách na pastvě. Já už jsem asi jednou nebo dvakrát navrhoval do státního rozpočtu navýšení rozpočtu Státní veterinární správy na to, aby zajistila veterinární dozor na takzvaných detašovaných pracovištích jatek. V principu jde o to, že se zvíře, které žije buď na pastvě nebo je případně ustájené, omráčí a odkrví v nějakém schváleném zařízení nedaleko vlastně té pastviny nebo toho místa, kde žije, čímž pádem se vlastně zbavujeme toho transportu, toho stresu spojeného s tím odvozem na jatka. A zároveň zahraniční zkušenosti ukazují, že tím pro zemědělce vzniká i poměrně zajímavý sortiment výrobků, protože zákazníci, a děje se to i v České republice, jsou ve vztahu k ochraně zvířat při týrání čím dál více citlivější, takže si myslím, že pokud bychom tuto věc podpořili, detašované pracoviště jatek, tak tím vlastně dáme v dnešní těžké době zemědělcům další možnost, jak se dostávat do černých čísel, jak prosperovat a zároveň tím pomůžeme zvířatům snižovat jejich utrpení, v tomto případě spojené s transportem na jatka. Podle informací, co mám, je vyhláška v podstatě připravena, byť v té podobě, jak je teď, by určitě zasloužila aktualizaci. Veterinární zákon tomu nebrání. A já to určitě, přestože ten rozpočet na příští rok bude napjatý, potom budu navrhovat znovu, protože si myslím, že je určitě správně podporovat tímto způsobem naše zemědělce a zároveň je to vlastně takový moderní přístup k ochraně zvířat před týráním a zvyšování jejich životního standardu.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A poslední věc, kterou zde řeknu, jenom avizuji návrh na změnu procedury. Vysvětlím ho tady, abych potom nezdržoval před hlasováním. Budu navrhovat prohození bodů 6 a 7 tak, abychom v případě kompenzací pro kožešinové farmy prvně hlasovali pro pozměňovací návrh pana poslance Pošváře, a pak až o tom, který přišel ze zemědělského výboru.

V principu se jedná o to, že my si první upravíme mechanismus resp. části těch kompenzací do podoby, na kterých je nějaká shoda, a poté si schválíme to, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to předjednáno i s panem zpravodajem a myslím si, že je to velice vstřícný krok pro klid hlasujících, protože například Piráti se vyjádřili, že rozhodně kompenzace podporujeme, protože tam skutečně došlo v podstatě z roku na rok k tvrdému vypnutí, ale chceme, aby odpovídaly reálným číslům. Takže potom vás poprosím o podporu mého návrhu tak, abychom upravili tuto hlasovací proceduru. A děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Holomčík (Piráti): Hra premiéra Babiše je dost děsivá záležitost Holomčík (Piráti): Omezení zemědělských kombajnů na silnicích I. třídy? Holomčík (Piráti): Znalost umístnění a stavu odvodňovacích drenáží je mimořádně důležitá Holomčík (Piráti): Je správné, aby vodohospodářská funkce měla naprostou prioritu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.