Holomčík (Piráti): Potřebujeme zvýšení transparentnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych zde rád odůvodnil dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Ten první se týká zveřejňování informací o proběhnuvších platbách a finančních tocích Státního zemědělského intervenčního fondu v režimu open data. Bavíme se o informacích, které mohou být ze zákona zveřejněny, resp. které zákon nezakazuje zveřejňovat. My jsme tento návrh připravovali ve spolupráci s představiteli Státního zemědělského intervenčního fondu a v podstatě to, co chceme tou novelou do systému dostat, tak podle informací ze SZIF by mělo být aplikováno i tak v horizontu několika týdnů. Tady bych určitě rád poděkoval a ocenil přístup představitelů Státního zemědělského intervenčního fondu, který byl věcný a konstruktivní. Ten náš návrh by potom dával nějakou zákonnou oporu v tomto způsobu zveřejňování. Podávám ho ve dvou variantách, které se liší délkou období, za které budou tyto informace zveřejňovány automaticky.

Druhý bod, který jsme se SZIF neprojednávali a je do značné míry reakcí na aktuální vývoj ohledně dotací České republiky, se týká obsazení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. My bychom tam rádi dali i možnost stranám, resp. poslaneckým klubům různých stran, včetně těch opozičních, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, delegovat do dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu stálého hosta, který by se mohl účastnit jednání, který by měl přístup k informacím, neměl by samozřejmě hlasovací právo. Musel by zachovávat mlčenlivost a nepobíral by za toto své působení žádnou odměnu. Vnímáme to jako docela pozitivní nástroj pro zvýšení transparentnosti a řekněme té veřejné kontroly ze strany poslaneckých klubů, které mají demokratický mandát vzešlý z voleb. Oba dva tyto návrhy považuji za důležité. Byť se může zdát, že jsou poměrně malé, že jsou to drobnosti, tak jestli teď něco potřebujeme, tak je to právě zvýšení transparentnosti, větší dohled nad tím, jak se hospodaří s veřejnými prostředky, a je úplně jedno, jestli se bavíme o českých nebo o penězích z rozpočtu Evropské unie.

Oba dva tyto návrhy mohou pomoci budovat takovou důvěryhodnost toho, jak se u nás s penězi hospodaří. Nehledě na to, že vlastně s touhle novelou do systému přichází ta změna, že doteď SZIF působil víceméně jako platební agentura pro rozdělování evropských dotací, kde kontrolní mechanismy do značné míry náleží právě na té evropské úrovni. Tím, že se do toho systému, nebo do toho, co bude SZIF administrovat, dostávají i národní dotace, tak považuji za důležité, aby se zvýšila možnost kontroly ze strany Poslanecké sněmovny, protože přece jenom my rozhodujeme o rozpočtu a bylo by dobré, abychom měli možnost dohlížet na jeho plnění.

K jednotlivým návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

