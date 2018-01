Honzárek (TOP 09): Park Budoucnost čeká svižný nádech

Park zasahující do středu města zabírá celkem 25 hektarů plochy a s navazujícím lesoparkem Vlkovsko jde o 80 hektarů zeleně.

„Chtěli bychom tomu starobylému parku, který byl založen na konci 19. století, dát jakýsi svižný nádech,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). První úpravy by podle něj lidem měly naznačit, jak by obnovování rozlehlých zelených ploch mohlo dál pokračovat. „Protože to nebude vůbec levná záležitost, budou to desítky miliónů korun, které budou rozloženy do mnoha let,“ řekl Honzárek.

Práce naplánované na příští rok zahrnují kromě úprav zeleně zpevnění hráze rybníka, úpravy komunikací a technických sítí, přibudou herní prvky i amfi teátr. Revitalizace parku bude patřit mezi největší investice Havlíčkova Brodu v příštím roce.

Park Budoucnost byl založen roku 1889, do příměstských lesů přechází kaskádou devíti rybníků.

