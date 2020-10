Horník (STAN): To je takový náš rys, jsme ti nejlepší, nikomu nemusíme pomáhat, a pak ouha

reklama

Vážení ministři, jste tady vlastně tři, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Já jsem si vzal přednostní právo, abych mohl velmi rychle reagovat na slova našeho předsedy a samozřejmě i na našeho prvního místopředsedu. My jsme doopravdy byli nejlepší. Skoro nejlepší na světě. To je takový náš rys, asi už národní, jsme ti nejlepší, nikomu nemusíme pomáhat, a pak ouha, najednou jsme úplně těmi nejhoršími. Ale za to nemůžeme my, kteří jsme tady v Senátu, za to může vláda této České republiky, úplně jednoznačně. Premiér si odjede koupat, ministr Prymula vyhlásí nějaká opatření a pak se všichni diví, když on je nedodrží. Pak se diví i ministr a premiér této vlády radí, obejměte svou manželku, nebo ona ať obejme vás. No, co to jsou za šílenosti v tomhle státě? Vždyť to je neskutečný bordel!

Páni tři ministři, takhle...

Takhle funguje terén... Já přenáším jenom to, co slyším od občanů, pane předsedající.

Já jsem hrozně moc zvědav, já tu pomoc samozřejmě vítám, nicméně jsem hrozně moc zvědav, až američtí i jiní zdravotníci přijdou do našich zařízení a nebudou tam ještě ani den a vstoupí tam česká hygiena. Tady všichni padají na hubu doslova v nemocnicích, ale předpisy se musí dodržovat. Co si budeme říkat, tak na ně zaklekneme. Takhle fungujeme v České republice. Budou se divit, budou to možná i pro ně nové zvyklosti.

Já bych se tady ale také chtěl zeptat, on to načal pan náš předseda, o pomoci z Tchaj-wanu. Jestli jsem dobře zaznamenal, tak tou cestou na Tchaj-wan přinesl nazpátek nabídku pěti linek na výrobu roušek. Já se nestačím divit, to, co zjišťuji různě z médií, že všichni hrozně přemýšlí, kdo to bude dělat, jak to budou přenášet, případně dvě linky by stát nějak uživil, ale co s těmi zbylými třemi?

Propánaboha, my máme tolik ještě státních podniků, institucí, které můžou ten dar převzít a můžou velmi rychle začít vyrábět. Haly se určitě najdou také velmi rychle. Máme tady hmotné rezervy, tak ať to dělají ony! Ať jsou ty linky připravené, když bude úplně nejhůř! Nemusíme to nikomu dávat, nemusíme vymýšlet nějaké výběrové řízení, která firma dá lepší podmínky. Já tomu nerozumím. Chtěl bych, jestli kdokoliv z těchto tří ministrů by byl schopen odpovědět, proč se to táhne? Vždyť kdy ta nabídka přišla? Kdy byl předseda Senátu se svými kolegy na Tchaj-wanu? Vždyť to je něco šíleného!

Proč vláda, když byla první vlna, se vzedmula obrovská kolegialita, české ručičky a hlavy vymyslely věci během týdnů. Nezahálely, vymyslely ventilátor a další pomůcky. Pokud mám dobré informace, možná to není úplně aktuální, ale ty české ventilátory se snad ještě ani nepoužívají. Co tomu stojí v cestě? Máme nouzový stav. Co vláda vymýšlí? Já si připadám jako před rokem 1989, ale tam by to šlo rychleji. Tam by komunista zavelel a bylo by to hned.

Chci požádat ministry, aby tyto dvě věci, na které jsem upozornil, tzn. na české výrobce ochranných pomůcek, ventilátorů a nevím, čeho všeho, aby vymysleli způsob, aby tomu nebyly kladeny byrokratické a administrativní překážky. A druhá věc, aby velmi rychle přijali nabízenou pomoc z Tchaj-wanu. Podle mého je to jedno usnesení vlády. Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Horník STAN



