Hřib (Piráti): Nemocnice Na Františku nemá ještě vyhráno

Zrušení podezřelého koncesního řízení, zatíženého mnoha vadami, je výsledkem aktivity zejména Pirátů, Zelených a nezávislých občanů Prahy, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje v jejich bezprostředním okolí a ke způsobu nakládání s městským majetkem zvolenými zástupci. Díky nim bylo také sebráno dostatek podpisů na vyhlášení referenda mezi obyvateli Prahy 1 o této záležitosti. Přímým důsledkem bylo pak také rozhodnutí magistrátu zabývat se problémy Nemocnice Na Františku, což nyní může městská část použít jako zákonný důvod ke zrušení koncesního řízení, které by jinak vůbec zrušit nešlo.

Bohužel v mezičase již Praha 1 otevřela obálky s nabídkami uchazečů o koncesi, což vytvořilo zbytečné riziko soudního sporu. Je proto otázkou, zdali se někteří z uchazečů nebudou nyní soudně vymáhat pokračování koncesního řízení, náhradu ušlého zisku a nebo náklady na zpracování nabídek. Piráti opakovaně upozorňovali na toto riziko před otevřením obálek a připravili i podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže směřující ke zrušení koncesního řízení. Místostarosta Hodek z Prahy 1 přitom přiznal, že chtějí otevřít obálky s nabídkami vlastně jen ze zvědavosti a "pro inspiraci". To svědčí o naprosté bezradnosti stávající politické reprezentace Prahy 1 ve vztahu k Nemocnici Na Františku, kterou městská část provozuje již více než 25 let.

MUDr. Zdeněk Hřib, garant zdravotnictví u Pirátů, k tomu dodává: "Bylo by velice nešťastné, kdyby celá kauza skončila tím, že magistrát navýší svou roční dotaci na nemocnici z 5 mil na 42 mil. Kč a nedojde k žádným změnám na straně nemocnice samotné. Nemocnice Na Františku dnes prostě nehospodaří dobře. Úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2013 a další byly po letech krizových restrikcí pro nemocnice konečně prorůstové, ale na ekonomické situaci nemocnice to není vidět. " Piráti proto požadují především aby byl odvolán stávající ředitel nemocnice MUDr. Robert Zelenák. Za jeho vedení Nemocnice na Františku od roku 2013 snížila počet lůžek, propustila část zdravotníků, vytvářela obrovské ztráty a nezveřejňovala výroční zprávy. V roce 2016 tvořila provozní dotace nemocnice 50 mil Kč celkem 16,5% příjmů. Nový ředitel nemocnice by měl být proto co nejdříve nalezen v otevřeném výběrovém řízení.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



autor: PV