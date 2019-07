Hřivnáč (Trikolóra): Trikolóra

Sleduji na sociálních sítích diskuze o TRIKOLÓŘE.

Útočí na nás ze všech stran. Pro některé jsme pravicoví příliš, pro jiné málo. Někteří nám vyčítají, že chceme zničit sociální stát, jiní kritizují, že neplánujeme zrušit sociální dávky úplně.

My, Trikolóra nechceme hrát staré války. Nenecháme se vtáhnout do žabomyších válek současných stran. Nevyjadřujeme se k politikům, ani k ostatním stranám. My se vyjadřujeme k tomu, čeho chceme dosáhnout. Cíl máme veliký. Chceme probudit skrytou energii dřímající v lidech. Chceme hájit lidi, kteří si žijí své tiché životy a nikde nevidí politika, který by řekl nahlas: „Jsme pro rodinu muže, ženy a dětí. Který by řekl to, co každý vidí – že existují pouze dvě pohlaví. Nenecháme zničit národní, rodinnou ani pohlavní identitu. Chceme hájit křesťanskou kulturu“.

Probíhá diskuze, komu odebereme hlasy. Jestli tomu, či onomu. Naši voliči budou lidé odleva doprava, ale především ti, kteří dnes nevolí nikoho. Naši voliči budou lidé, kteří marně vyhlíželi politika, který hájí normální svět.

Koordinátor hnutí TRIKOLÓRA pro oblast Opavsko

Libor Hřivnáč

Převzato z profilu autora

Libor Hřivnáč Trikolóra



