Hrnčíř (SPD): Museli jste přece vědět, že každý den je důležitý

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

pojďme a pomozme našim občanům. Dva roky žijí ve strachu a zasaženi nejrůznějšími restrikcemi kvůli pandemii koronaviru, spousta z nich přišla o práci nebo musela ukončit podnikání a teď se k tomu všemu přidalo ještě neskutečné zdražování. Nynější výše inflace totiž už je skutečný problém a nepomůže před ní strkat jen hlavu do písku a dívat se jinam. Realitou je, že naprosto šílená zelená politika Evropské unie a její emisní povolenky vystřelily ceny elektrické energie a tím i ceny zboží a služeb do nebes a tato vláda je naprosto bezradná, impotentní v nalézání účinných řešení.

A co víc, nejenže sama neumí najít řešení, tato vláda navíc trestá občany, když kvůli neskutečnému zdražení potravin a pohonných hmot vyráží za svými nákupy do zahraničí. Poslali jste na ně Celní správu. To je přece naprosto šílené. Místo restrikcí je třeba lidem pomoci, inspirovat se u sousedních států a konečně také zde v České republice přijmout účinná opatření proti zdražování energií. Ano, toto je část projevu, který jsem zde na půdě Poslanecké sněmovny přednesl v polovině února letošního roku. Již tehdy jsem zde stál a žádal vládní koalici, ať účinně zakročí proti raketově rostoucím cenám energií. Již tehdy byla situace kritická. Již tehdy okolní státy přijímaly opatření a již tehdy naše vláda neudělala nic. Vlastně něco ano. Jak jsem již zmínil před chvílí, chtěla trestat občany, kteří utíkali za levnějšími nákupy do sousedních zemí. Jen podotýkám, že to bylo ještě před válkou na Ukrajině. Státy Evropské unie začaly k obraně svých občanů proti nesmyslně rostoucím cenám energií přistupovat (k) zastropování cen.

Například Francie zastropovala cenu silové elektřiny na koruně dvacet za kilowatthodinu, Slovensko na koruně padesát. To už tady zaznělo. Co (na?) to naše vládní koalice? Místo zastropování cen energií navrhla zastropovat teplotu v domácnostech, ordinacích, nemocnicích nebo třeba školách. Chtěla přitom zneužít vyhlášku, jejíž změnou by navíc také porušila zákon. Tedy nejenže bylo vládou navrhované řešení neetické, ono bylo navíc i protizákonné. Navrhovanou strategii paní předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové, spočívající v nošení několika svetrů naráz, raději nebudu ani komentovat.

My v hnutí SPD jsme dlouhodobě volali po zastropování, tedy regulaci cen energií. Dlouhodobě tvrdíme, že jiná cesta není. Na příkladech okolních států bylo zřejmé, že k tomu bude muset přistoupit i Česká republika. Otázkou nebylo, jestli otázkou bylo kdy. Přesto jste, vy členové vládní koalice, i nadále tvrdili, že je toto řešení populistické, neúčinné a nemožné. Čas zatím plynul a situace našich občanů, živnostníků a firem se stávala čím dál více zoufalejší a bezvýchodnější. Bylo jasné, že pomoc, pokud vůbec přijde, nedorazí pro mnoho lidí i firem včas.

I přes naléhání nás, opozičních stran, i přes zoufalé volání občanů a podniků, jste i nadále pomoc pouze slibovali, případně navrhovali v této době již jen zcela nedostatečné řešení a doslova ani kosmetické úpravy. Spoléhali jste na zásah z Bruselu. Mluvili jste o celoevropském řešení, které ale stále nepřicházelo, a zřejmě jste doufali i v nějaký zázrak shůry. Nevím, opravdu nevím, co vás vedlo k tomu, že jste tolik měsíců pouze váhali a analyzovali, svolávali porady odborníků, slibovali, že nikoho nenecháte padnout, a přitom jste neudělali nic nebo jen velmi málo.

Museli jste přece vědět, že každý den je důležitý, že každý den, o kterých se řešení zpozdí, rozhoduje o bytí nebo nebytí firem, živnostníků a o tom, zda řada lidí upadne do insolvence nebo bude muset čelit exekucím. Přesto jste strkali hlavu do písku sedm dlouhých měsíců. Nyní týden před komunálními a senátními volbami zde stojíte a chcete zastropovat ceny energií. Donedávna podle vás populistické a drahé řešení je nyní žádoucí a proveditelné? Co ta změna? Já už nebudu dále zdržovat, ani ten připravený projev už nebudu číst do konce, je to zbytečné.

Já jsem s hrůzou zjistil, že namísto účinných řešení, která skutečně by pomohla našemu průmyslu, aby nezkrachoval, aby ke konci roku nemuseli propouštět zaměstnance, aby lidi nepadali do exekucí, insolvencí, tak si pan premiér Fiala objednal projev. Objednal si projev v osm večer v neděli, pět dnů před volbami, aby promluvil k národu, zneužil svoji funkci pro politickou propagaci. Já musím tedy říct, přátelé, oni - ani ty firmy, (ani) ti občané - oni nepotřebují teplá slova, oni nepotřebují držet za ruku. Oni potřebují skutečnou pomoc. A jsem zvědav, jestli pan premiér Fiala bude mít tolik cti v sobě, že stejný prostor, který si usurpuje každé tři měsíce pro sebe, aby promlouval k národu na celoplošných televizních kanálech, jestli takový prostor vyjedná i pro opozici. Já si myslím, že to by bylo fér.

Děkuji.

