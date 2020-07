Hrnčíř (SPD): My se tady nebavíme o nějakých 500, ale o 730 miliardách dluhu

reklama

Vážené dámy a pánové,

já se zkusím ve stručnosti vyjádřit, resp. vyjádřit stanovisko klubu hnutí SPD. My tento deficit, který je bezprecedentní v historii České republiky ve výši 500 mld. korun, prostě podpořit nemůžeme. A já zkusím i v krátkosti vysvětlit proč.

My se domníváme, že každý dobrý hospodář v případě, že se mu sníží příjmy, čelí krizi, tak hledá úspory, snaží se osekat nepotřebné výdaje a teprve poté se snaží event. půjčit peníze a proinvestovat se z těch problémů. Ono je totiž potřeba si uvědomit, že každý dluh bude potřeba také jednou splatit.

A už je to vidět v letošním roce, že za dříve vydané dluhopisy letos platíme 230 mld. korun. To znamená, my se tady nebavíme o nějakých 500 mld. dluhu, ale 730 mld. dluhu. Máme za sebou pět let naprosto bezprecedentního hospodářského růstu v historii České republiky. Neušetřili jste nic. Dva roky po sobě přebytky na důchodovém účtu skoro 20 mld., úspory žádné, všechno se projedlo.

Já vám nevěřím, že byste byli schopni někdy v budoucnu takové astronomické dluhy platit. Po schválení schodku 500 mld. bude státní dluh 2 120 mld. A schválili jste si tady až do roku 2027 rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, že v podstatě můžete zadlužovat republiku každý rok čtyřmi procenty HDP. Ano, říkáte, máme nízké zadlužení, to je pravda. Ale tímhle tempem se samozřejmě dostaneme na tu magickou hranici těch 60 % HDP poměrně brzy, protože se dá i očekávat, že se HDP sníží, když ekonomický výkon klesá.

A když si vezmu hnutí ANO. S ČSSD je ve vládě po volbách od roku 2013. Za tu dobu se zvýšil počet státních zaměstnanců o 55 tisíc. Ano, často slýcháme, jsou to policisté, jsou to učitelé, a tak dále. Ale tak třeba v roce 2000 jsme měli asi o 1 000 učitelů méně, než teď na základních školách, ale žáků o 300 tisíc víc. Je potřeba si uvědomit, že tisíce asistentů si vyžádala inkluze. To jsou další miliardy, šest miliard nás to stojí.

Když si vezmeme třeba sousední Rakousko. V přepočtu na obyvatele téměř o 40 % méně úředníků veřejné správy, méně policistů a podobně. To znamená, ty úspory se samozřejmě najít dají v tom rozpočtu a ne, že ne. A daly by se najít poměrně rychle, ale ta ochota tady není. Proto my prostě takovýto rozpočet podpořit nemůžeme, protože nechceme České republice přivodit bankrot.

Děkuji za pozornost.

PhDr. Jan Hrnčíř SPD

předseda SPD JmK

