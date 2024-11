Hroza (TOP 09): Do infrastruktury investuje Pražská vodohospodářská společnost více než tři miliardy

Přibližně 1,7 miliardy korun bude směřovat do vodovodních staveb a dalších cca 850 milionů korun na kanalizační stavby. Pokračovat budou investice jak do Ústřední čistírny odpadních vod, tak do pobočných čistíren odpadních vod, a to například ve Kbelích nebo Královicích. Pražská vodohospodářská společnost bude v příštím roce investovat do staveb na území metropole podle předpokladu 3 333 102 000 korun.

„Schválení návrhu Ročního plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku, který předložila Pražská vodohospodářská společnost pro rok 2025, s rozpočtem přesahujícím 3,3 miliardy korun, je významným krokem k modernizaci našeho vodohospodářství. Tento plán umožní realizaci klíčových projektů, které zlepší kvalitu života všech Pražanů,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Cílem plánu (tzv. RIP 2025) pro příští rok je snížení rozestavěnosti akcí s ohledem na zachování přiměřené dopravní obslužnosti v dotčených oblastech a zajištění co největší koordinace s ostatními stavbami tak, aby byl dopad prací na obyvatele co nejmenší.

Pokračovat budou práce na mnoha stavbách, patří mezi ně mimo jiné rozšíření PČOV Královice s letošním investičním nákladem 45 milionů korun, doplnění hrubého předčištění na ÚČOV Praha za 150 milionů korun, rekonstrukce kanalizace v ulici Na Václavce, letos ve výši 35 milionů korun, a sanace dvou komor vodojemu Bruska ve výši 35 milionů korun pro tento rok. Celkově by se mělo jednat podle předpokladu o 1 837 200 000 korun.

Do nově zahajovaných staveb plánuje PVS investovat více než miliardu korun. Mezi největší projekty patří rekonstrukce PČOV Kbely s investičními náklady pro rok 2025 ve výši 120 milionů korun.

Veškeré zmíněné stavby byly vybrány zejména na základě nejnutnějších provozních potřeb z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva pitnou vodou v požadované kapacitě a kvalitě a zajištění odvádění a čištění odpadních vod.

Pražská vodohospodářská společnost bude mít k dispozici také rezervu ve výši 100 milionů korun, která bude použita na neplánované stavby rekonstrukce, modernizace nebo rozvoje vodohospodářského majetku.

