Hyťhová (SPD): Chci požádat pana Plagu o více komunikace s poslanci

Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, vážená Sněmovno.

Já bych tady chtěla vystoupit k panu ministrovi a celkově k Ministerstvu školství. Budu tedy hlavně hovořit na pana ministra Plagu, protože se ho to týká. Je škoda, že tady není, ale věřím, že si tento záznam z dnešního dne určitě pustí, nebo mu ho někdo převypráví. Ministerstvo školství během této celé situace mělo velmi krátký čas na to, aby připravovalo jednotlivá opatření, jelikož tato situace tady v období minulých let nikdy nebyla. Takže za to chci ministerstvu poděkovat, za jejich rychlé jednání, za to, že se snažili komunikovat se školami, snažili se tyto věci řešit velmi rychle a také samozřejmě ředitelům škol, kteří naopak zase museli velmi rychle reagovat na tato opatření, a učitelům a všem, kteří v celé této situaci naplno pracovali tak, aby se to dalo zvládnout. Takže opravdu velký dík i panu ministrovi Plagovi.

Ovšem musíme si nyní říct, které věci je dobré zlepšit, kterých věcí se vyvarovat, protože se může stát, že tato vlna zasáhne znovu, nebo v budoucnu zde bude jiná pandemie či jiný podobný krizový scénář a je nutné na to být připraven mnohem lépe, než tomu bylo doposud. Možná se v některých věcech budu opakovat s předešlými řečníky na toto téma, ale je vidět, že máme na to podobné, nebo někdy i shodné názory, že to zkrátka panuje napříč spektrem, a proto si myslím, že je dobré, že to tady zazní i třeba poněkolikáté, tyto obdobné věci, protože je nutné, aby se na tom pracovalo dál.

Ministerstvo školství vydalo manuál, kterým se školy měly řídit, kde jsou napsaná opatření, napsané kroky, jak mají ředitelé a učitelé postupovat. V tomto manuálu je však mnoho nesrovnalostí, které by bylo dobré opravit a zlepšit tak, aby ten manuál byl pro ředitele škol a učitele více jasný, aby ty nesrovnalosti zmizely, zkrátka aby byl připraven tak, aby ho škola mohla použít bez jakýchkoliv dotazů, aby se nemuselo telefonovat a dotazovat se, jak se to má přesně udělat. Zkrátka je nutné na tom ještě více pracovat.

Za mě v tuto chvíli námitky, které padly i na výboru, protože jsme tuto tematiku mnohokrát probírali i s panem ministrem, jsou tam věci, které si myslím, že je nutné více specifikovat. Ředitelé škol dokonce - mnohdy jsem od nich slyšela, že tento manuál nazývali kočkopes, což je velmi zvláštní přirovnání, ale tak to je.

Nelíbilo se mi, že ministerstvo doporučovalo nebo při těch postupech zkrátka tam v tom zaznělo, že by pedagogové měli využívat neplacené volno. Bylo to sice bráno jako poslední možnost, ale spoustu učitelů dotazováno nebo bylo svým zaměstnavatelem, ředitelem škol dotazováno, či tedy pokud nechtějí, anebo využijí neplacené volno. Myslím si, že to absolutně není na místě. Učitelé odváděli perfektní práci z domova, distanční výuku, dělali mnohdy videovýuku, denně seděli na počítačích, aby mohli ať už tedy formativně hodnotit ty práce a úkoly, nebo na některých školách to známkovali. Takže myslím si, že odvedli perfektní práci. A ti učitelé, kteří zkrátka to mohli být třeba tělocvikáři, kteří to vyžití v karanténě neměli, protože tělocvik se po internetu asi úplně učit nedá, je to samozřejmě třeba více výchov, hudební výchova a podobně, tak si myslím, že ředitel by měl hledat jiné uplatnění tak, aby ten učitel zkrátka mohl pomáhat té škole ve zvládnutí situace, i přestože to není jeho obor.

Dále jako velký nedostatek vidím to, že ten manuál, není tam jasné, které kroky jsou právně závazné, které kroky zkrátka ředitelé musí plnit, a které kroky jsou dobrovolné. Zkrátka jsou to rady, kterými se ředitelé mohou řídit. To si myslím, že není dobré, protože by tam opravdu mělo být jasně, stručně napsané, které věci zkrátka v této situaci musí být dodržovány a které ne.

Jako další minus je fakt, a věřím tomu, že by mi to tady potvrdila většina ředitelů škol, že celý tento systém je stavěn na bázi dobrovolnosti. To znamená, že děti mohou přijít do školy. Kdo chce, tak nemusí chodit do školy, může dítě nechat doma a podobně. Myslím si, že toto udělalo velký, velký chaos ve školách. Ředitelé jsou z toho nešťastní. Situace je taková, že do školy přišlo opravdu minimum dětí. Někteří s nimi zůstali doma. A přesto ten učitel musí tedy učit děti, které přišly do školy, a zároveň učit distančně děti, které do školy nepřišly, protože nemusely, protože jsou doma. Takže mu to ještě navíc přidělává práci, jak tomu učiteli, tak si myslím, že ani pro ty děti není úplně nejlepší, protože udržování sociálních kontaktů zkrátka hlavně na tom prvním stupni, jelikož jsem učitelka na prvním stupni, tak si myslím, že by bylo dobré zkrátka šli do školy buď všichni, anebo prostě aby všichni zůstali doma, ale ne na bázi dobrovolnosti. To znamená, měli bychom si jasně říct, jak to má vypadat.

Další věci se týkají takových drobností, což si myslím, že je také do budoucna potřeba zapracovat. Týká se to například, řešili jsme to na výboru, různých přecházení z budov do škol, kde musejí být dodržována různá bezpečnostní a hygienická opatření, jídelny, družiny, tak aby i v této době byl zajištěn provoz družin, aby zkrátka dítě nešlo v osm, jak tomu bylo teď, šlo do školy v osm, v půl dvanácté končilo a stejně ten rodič nemohl jít do práce, nebo si musel shánět někoho, kdo se o dítě postará, vyzvedne ho, protože dítě nemělo možnost jíst třeba do jídelny, nemělo možnost být v družině. A to si myslím, že bychom měli také toto dopracovat tak, aby ti žáci a rodiče, aby jim to naopak v těchto těžkých situacích bylo ulehčeno. Takže pokud půjde do školy, aby byla zajištěna vlastně i ta péče po výuce. To si myslím, že určitě pan ministr Plaga doplní.

Jinak co se týče opatření, která postupně byla vydávána, tak si myslím, že jelikož nemáme tolik zkušeností, tak se pan ministr snažil vždy hovořit jasně. Na tiskových konferencích...

Děkuji, pane předsedající. Ano, myslím si, že pan ministr se snažil hovořit vždy věcně. Učitelům uspořádal mnoho tiskových konferencí, kde se snažil ty kroky vyjasnit, objasnit. A postupně ta opatření uvolňoval. Velkým minusem však je to, že tyto věci jsme se my jako poslanci mnohokrát a často dozvídali až z těch tiskových konferencí. A bohužel i přestože jsme se snažili navrhnout několikrát tady bod, informační bod, aby vlastně pan ministr Plaga mohl tady říci komplexně, jak bude probíhat uvolňování k opatřením a jakým způsobem toto bude pokračovat, tak ten bod byl tady zamítnut a bylo nám řečeno, že je to z důvodu, že se to dozvíme ve dvě hodiny nebo v jednu hodinu z tiskové konference, což si myslím, že není úplně nejlepší postup.

Myslím si, že do budoucna by to mělo vypadat tak, aby tyto věci byly řešeny tady. Zde se tyto připomínky zapracovaly. A určitě panu ministru bychom se snažili pomoct v tom, aby ty věci byly doladěny tak, aby fungovaly. Protože na výboru, když vlastně pan ministr Plaga hovořil o tom manuálu, probíral s námi manuál do detailů, tak ve spoustě věcí si myslím, že uznal, že je to pravda, že takhle by to mohlo vypadat lépe. A je škoda, že se to zkrátka neprobralo tady a těmto nesrovnalostem se podle mého názoru mohlo předejít. Takže věřím tomu, že pan ministr nebo v jeho zájmu je, aby tyto věci probíhaly příště více systematicky a tak, aby o tom vlastně byla přednostně informovaná Sněmovna, aby to bylo řádně probrané a ta komunikace se zlepšila.

Před nedávnem také proběhlo mnoho stížností na to, že pan ministr a celkově Ministerstvo školství dostatečně nekomunikuje s poslanci Parlamentu. Za sebe musím říct, že jsem také poslala mnoho nebo zkrátka hodně interpelací během této doby, kde jsem se dotazovala na určité věci, protože mi tyto podněty chodily od našich občanů, ředitelů škol, kteří mi volali, od studentů, a zkrátka jsem využívala těchto podnětů. Odpovědi byly zpožděné. A mnohokrát se domnívám, že ani v tu dobu nebylo ještě jasné, co vlastně, jak to vlastně ministerstvo přesně plánuje. A rozumím tomu, protože vím, že toho bylo hodně, byla to nová situace. Ale proto si myslím, že toto je také lepší, bude toto lepší, když se tyto věci budou řádně probírat a více. Chci požádat tedy tímto pana Plagu o více komunikace s poslanci. Vím, že dochází. Snaží se docházet na výbor. Ale zkrátka aby více komunikoval jak s odbory, školskými odbory, tak i s poslanci, a aby se neuzavíral do té bubliny ministerstva, ale aby to s námi zkrátka více konzultoval. A věřím, že když toto uslyší, že na to přistoupí a uzná, že toto zlepšení bude ku prospěchu všech.

Nechci zkrátka tímto, co jsem teď říkala, nechci kritizovat pana Plagu. Rozumím tomu. Ale jenom chci hledat věci, které se dají do budoucna zlepšit. Protože vím, že v této době mnoho ředitelů škol nemohlo spát, měli s tím obrovské starosti, obrovskou práci. A chci jim to prostě ulehčit a chci to ulehčit nám všem. Proto na základě toho, co jsem tady v krátkosti nebo ve stručnosti pojmenovala tyto problémy, bych chtěla navrhnout, a přihlásím s k tomu také v podrobné rozpravě, usnesení, které jsem rozdala všem poslaneckým klubům dneska, informovala jsem o tomto usnesení, takže ho všichni mají k dispozici, které právě reaguje na tuto situaci. Protože všichni víme, že se může stát, že přijde druhá vlna pandemie, nebo v budoucnu zkrátka nastane úplně jiná pandemie, objeví se úplně něco nového, to nikdo z nás neví, tak aby se na to reagovalo s předstihem, abychom na to byli připraveni a věděli, do čeho jdeme, a stejně tak ty školy, aby to nebylo chaotické a nikdo nevěděl, co jak bude probíhat.

Přečtu tady to usnesení, ke kterému se samozřejmě i přihlásím v podrobné rozpravě.

"I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vytvoření krizového manuálu pro školy, který bude obsahovat přesný postup a jednotlivá opatření a kde bude přesně definováno, která opatření jsou doporučující a která jsou naopak právně závazná a kterými se mají školy řídit po dobu případného vzniku pandemie." To byla římská jedna.

"II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování tohoto manuálu a jeho následnému poskytnutí školám nejpozději do 31. srpna 2020."

V těch podkladech jsem některým klubům, pak už jsem se to snažila opravit, dala jenom do 31. srpna. Ještě jsem to v průběhu dnešního dopoledne poupravila a vkládám tam slovíčko nejpozději do 31. srpna 2020. A to z toho důvodu, jelikož všichni víme, že nám začíná nový školní rok v září a myslím si, že školy by na to měly být připraveny, měly by s tím být seznámeny. Původně jsem uvažovala, že bych tam dala datum ještě o týden dřív, kdy vlastně už učitelé stejně jsou ve školách a připravují výuku. Ale jelikož bych chtěla vyjít vstříc ministerstvu, aby na to mělo dostatek času, proto jsem zvolila termín 31.|srpna s tím, že ty školy to budou mít k dispozici. A kdyby nedej Bože, doufám, že k tomu nedojde, kdyby na podzim tato vlna přišla, aby věděli přesně, jakým způsobem toto bude probíhat a jak se oni mají sami chovat.

Takže myslím, že jsem ve stručnosti řekla, co jsem chtěla. A chtěla bych moc poprosit o to, aby toto usnesení bylo přijato, protože pokud chceme toto zlepšit, chceme ušetřit práci učitelům, pomoci školám, žákům, studentům a všem těm, kteří se na vzdělávání v této republice podílejí, tak je nutné na toto být připraven a zvládnout to.

Děkuji za pozornost.

