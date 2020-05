Hyťhová (SPD): Tento návrh umožňuje ke škodě pořadatelů dvojí výklad

reklama

Dobrý den. Já děkuji za slovo.

Chtěla bych říct, že tento návrh podpoříme, ale teď bych se chtěla vyjádřit k našemu pozměňovacímu návrhu. Dámy a pánové, ráda bych vám představila pozměňovací návrh poslanců SPD k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí, ke sněmovnímu tisku 848. Cílem tohoto našeho návrhu je zpřesnění části, která uvádí důvody a termíny pro ukončení tzv. ochranné doby vůči pořadatelům kulturních akcí včetně podmínek a termínů, které musí tito pořadatelé zrušené kulturní akce splnit vůči svým zákazníkům. Jde tedy především o jednoznačnost formulace upravující termíny vydání a doby platnosti tzv. poukazu na náhradní kulturní akci a zároveň o stanovení nejzazšího termínu pro datum uskutečnění této nabízené akce. Jde i o definici termínu, do kdy nejpozději se má tato náhradní kulturní akce uskutečnit, a zároveň o to, do kdy má o jejím závazném termínu pořadatel informovat onoho zákazníka.

Anketa Chcete, aby byl Pavel Novotný zvolen poslancem PS PČR? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14288 lidí

Ve vládou předkládaném návrhu zákona to není totiž vůbec jasné, respektive tento návrh umožňuje ke škodě pořadatelů dvojí výklad. Proto navrhujeme přeformulování odstavce 8 v § 5 tohoto návrhu zákona. Nyní odhlížím od jeho nesprávného očíslování ze strany předkladatele, což lze jako legislativně technickou chybu napravit. Navrhujeme tedy v tomto odstavci jasnou formulaci a oddělení dvou důvodů ukončení takzvané ochranné doby pro pořadatele, kdy poté vzniká povinnost uhradit zákazníkovi vstupné. Prvním důvodem by bylo, že pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz na náhradní akci do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Druhým pak skutečnost, že pořadatel neinformoval zákazníka do šesti měsíců od vydání tohoto poukazu o typu a datu náhradní kulturní akce, která se musí konat nejpozději do 31. října 2021. Původní znění návrhu zákona totiž obsahuje formulaci - nenabídl zákazníkovi náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu - což jednoznačně umožňuje zákazníkům požadovat, aby jim byla nabídnuta náhradní kulturní akce ještě v době výrazně před ukončením ochranné doby.

Například pokud by byl poukaz vydán 1. července 2020, opravňovalo by to zákazníka trvat na nabídce náhradní akce, která by se musela uskutečnit nejpozději do 31. prosince 2020, což je z mnoha důvodů pro valnou většinu kulturních akcí nemožné kvůli jejich sezónnímu charakteru - jedná se například o letní venkovní festivaly a podobně - anebo s ohledem na dobu nutnou k zajištění organizace této náhradní akce.

Pokud by tedy pořadatel v šestiměsíčním termínu od vydání poukazu takovou akci nenabídl, respektive by ji neuspořádal, byl by zákazník oprávněn žádat vrácení vstupného. To by bylo pro většinu pořadatelů naprosto likvidační, jelikož nyní nedisponují, a minimálně do příštího roku disponovat nebudou, potřebnými finančními prostředky. Takový postup by tedy vedl nejspíše k úpadkům mnoha pořadatelů kulturních akcí a ve svých důsledcích by nepřinesl nic dobrého ani zákazníkům. Ztratili by totiž šanci jak na návštěvu náhradní akce, tak i na navrácení vstupného.

Náš návrh tedy přináší do vymezených nároků, práv a povinností pořadatelů kulturních akcí a jejich zákazníkům jednoznačnost, jasnost a je v souladu s hlavními záměry a cíli vládního návrhu zákona. K tomuto návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

Tereza Hyťhová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hyťhová (SPD): Při současném zavádění inkluze hrozí během několika let faktická matematická negramotnost Hyťhová (SPD): Česká televize již dávno zpolitizovaná je Hyťhová (SPD): K rodičovskému příspěvku je nutné zavést valorizační mechanismus Hyťhová (SPD): Inkluze je drahý nesmysl, který ovlivňuje i kvalitu školství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.