Hyťhová (Trikolóra): Chceme, aby hlavně děti chodily do školy

Já děkuji za slovo.

Chtěla bych se k tomuto také vyjádřit. Trošku se vrátím zpátky do debaty, ne asi k ošetřovnému, ale vysloveně k té distanční výuce. Já si nejsem jista, že je vhodné všechny problémy, které se postupně stávají, prostě se dějí věci, s kterými nepočítáme, aby se na všechno dělal zákon. Když se cokoliv stane, tak uděláme nový zákon, nový zákon, za chvilku tady budeme mít 20 tisíc zákonů. Nejsem si jista, že je to cesta, kterou bychom měli jít, ale dobře. Na jednu stranu je fajn a je skvělé, že do školství jdou peníze, to říkám dlouhodobě, že je potřeba to školství dávat více peněz, do materiálu, učitelům atd., ale na druhou stranu si nejsem jista, jestli tyto peníze budou dobře vynaloženy. Mě by zajímalo stanovisko Ministerstva zdravotnictví i pana ministra Plagy, jaké je riziko vlastně nákazy u malých dětí, třeba na prvním stupni nebo na druhém stupni, zkrátka na základní škole. Jestli je opravdu tak velké riziko, že bychom měli upřednostňovat distanční výuku. Já jsem totiž zastánce toho, že není důležité jenom vzdělávání pro děti, ale velmi důležité je to, že do té školy chodí, mají tam ten sociální kontakt, jak učitel - žák, tak vlastně mají tam kamarády, a takové to, že je paní učitelka zkouší, oni tam musí docházet, je tam nějaká povinnost. Nejsem si jista, když tady mluvil můj kolega Bartoň, že by zavedl, nebo že by se nebránil distanční výuce i v době, kdy není pandemie - já jsem zastánce, a mluvím i za hnutí Trikolora, že to asi není úplně vhodné. Protože ty děti by zkrátka měly chodit do školy, chodili jsme do školy všichni a myslím si, že takhle by to mělo být i nadále.

Takže ještě bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli mají nějaké výsledky nebo jsou nějaké průzkumy, jaké je to riziko přenosu nebo jestli se prokázal třeba nějaký přenos u takto malých dětí, zkrátka nějaké číslo nebo nějakou informaci jestli by nám tady mohl k tomu říci.

Ještě bych chtěla k panu ministrovi, teď to nebude k distanční výuce, ale chtěla bych mu poděkovat za to, že zaslal před pár dny školám ten manuál, který měl být do 31. srpna, samozřejmě zatím jsem si ho pročetla ne úplně do detailů, ale jsou tam věci, s kterými nesouhlasím, ale věřím tomu, že určitě by je pan Plaga rád chtěl do budoucna nějakým způsobem dopracovat. Jsou tu jistě poslanci, nejenom já, kteří mu s tím určitě rádi pomůžou, a věřím, že to ocení a bude komunikovat jak se školami, tak i s poslanci.

Takže to jsem chtěla říct za nás, že tedy naším cílem, nebo my chceme, aby hlavně děti chodily do školy a pokud je tam obrovské riziko, což není můj názor, tak bych chtěla znát nějaká čísla, a pak se tedy uvidí. Nemyslím si, že by bylo dobré zase vymýšlet tady zákony, když nemáme k tomu žádné podklady a tak.

Takže děkuji, pane ministře, už předem za odpověď.

