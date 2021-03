Hyťhová (Trikolóra): Mně opravdu nejde o to, tady grilovat pana ministra Plagu

reklama

Souhlasím. A děkuji. Děkuji panu ministru Havlíčkovi, který tady vystoupil. Já jsem ovšem s jeho slovy velmi nespokojená, protože v podstatě jsme se nedozvěděli vůbec nic. Chápu, že pan Plaga sem nemohl rychle přispěchat. A rozumím tomu. Na druhou stranu pan Plaga tady není přítomen téměř nikdy. Nechodí ani na interpelace, tudíž není prostor se ho na cokoli ohledně otevření škol zeptat.

Proto bych ráda navrhla nějaké usnesení, aby tento bod dával smysl. A bylo by to usnesení, které by říkalo, ještě ho zformuluji, ale význam by to mělo takový, abychom byli pravidelně informováni od ministra Plagy, jak probíhá aktuální situace ve školách, jak probíhá proočkovanost učitelů, jestli jsou zajištěné testy ve školách, zkrátka abychom zkrátka jako Sněmovna průběžně věděli, jak ta situace ve školách vypadá. Je to z důvodu toho, že se nás na to ptají učitelé, žáci, ředitelé škol, zkrátka by chtěli vědět, jestli je vůbec šance, nebo jaká je pravděpodobnost, že se v tomto školním roce otevřou školy. Mně opravdu nejde o to tady grilovat pana ministra Plagu, na druhou stranu musíte uznat jako celá Sněmovna, že pan ministr Plaga zde není přítomen, není to jenom dnes, zkrátka sem do té Sněmovny nechodí, nechodí na interpelace a není prostě prostor, kdy se ho zeptat a je to potíž. Posílala jsem mu před čtyřmi týdny písemnou interpelaci, dodneška nemám odpověď, což považuji za naprosto skandální, protože ti lidé nemůžou čekat týdny a měsíce, takže proto jsem to tady dneska navrhla a děkuji.

Mgr. Tereza Hyťhová



