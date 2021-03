Hyťhová (Trikolóra): Nechali jste živnostníky zkrachovat a naučili jste je svými opatřeními lhát

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane premiére, dnes tu opět stojíme u prodloužení nouzového stavu. Již jsme to tu slyšeli nejméně stokrát nebo alespoň mně to tak připadá. Nyní se dozvídáme, že svobodu omezující nařízení byla vlastně k ničemu. Zavřeli jste sjezdovky a nyní říkáte, že to vlastně nemělo žádný smysl, protože byly otevřené okresy. Tudíž jste nechali zlikvidovat živnostníky a nyní jste v podstatě veřejně přiznali, že to žádný efekt nemělo. Dozvídáme se, že spousta věcí byla v podstatě k ničemu. Myslím tím i nošení roušek. Dnes se musí nosit rouška, resp. dnes už tedy respirátor i venku na ulici, kde není ani živáček, místo toho, abyste lidi nechali zdravě dýchat. Přiznali jste tedy, že jsme tady rok nosili roušky a v podstatě ta ochrana byla téměř nulová nebo žádná nebo minimální.

Nechali jste živnostníky zkrachovat a naučili jste je svými opatřeními lhát a podvádět, naučili jste živnostníky pracovat načerno. To vše díky vašim zákazům a nařízením, kterým velice nesmyslným. Např. to, že momentálně musíte při vjezdu do okresu mít potvrzení na papíře, kam jedete, ale zároveň jste zakázali prodej papíru, jelikož jsou zavřená papírnictví a papír si nelze koupit ani v běžném supermarketu, což je naprosto nesmyslné a velmi úsměvné.

Dále, nechali jste děti již rok doma. Rok neviděly své kamarády, neznají žádný režim a mohou v podstatě každý den sedět pouze doma a zavolat si se svým kamarádem pouze přes telefon. Již několikrát jste zde slibovali, že otevřete školy. Místo toho jste uvěznili doma i ty nejmenší. Mluvím o dětech z mateřské školky, mluvím o dětech prvního stupně, když jste je nechali pár týdnů chodit do školy, myslím první, druhou třídu, a pak jste je opět nechali doma. Neumožnili jste studentům se řádně připravit na maturitu a tak část maturity jste raději zrušili.

Chtěla jsem se zeptat pana ministra školství Plagy, kdy se otevřou školy. Žádné konkrétní datum zde nepadlo, opět. Pouze informace, že ředitelé budou o otevření vědět týden dopředu, což je velmi výborné, akorát by bylo asi vhodné říci, kdy k tomu zhruba dojde. To jsem samozřejmě již včera říkala panu ministru školství. Je to katastrofa, co z těch našich dětí bude. Ano, někde může distanční výuka fungovat, já neříkám, že to není možné, ale také je fakt, že distanční výuka na mnoha místech a na mnoha školách zkrátka nefunguje. Nefungují kroužky, nefunguje sportování dětí, nefunguje zkrátka vůbec nic. A někteří učitelé a ředitelé si ani s distanční výukou pořádně neví rady, a to i do dnešního dne. Takový je prostě fakt.

Nepodpořím tedy dnešní prodloužení nouzového stavu, a to v žádném případě. Živnostníky jste nechali zkrachovat, ti živoří, děti nechodí do škol a lidé toho mají naprosto plné zuby. A to vám můžu říct, že takových zpráv, které já dostávám na svůj facebook a e-mail s prosbami, abychom už nouzový stav dále neprodlužovali, je opravdu velice mnoho a jsem si jistá, že je dostáváte i vy všichni. Proto říkám, nepodpořím tento nouzový stav a stavím se tímto za lidi, kteří opravdu toho mají plné zuby a vůbec, ale vůbec se jim po roce nedivím a nemůže se jim divit vůbec nikdo. Děkuji.

