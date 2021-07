Hyťhová (Trikolóra): Nemyslím si, že by tato komise něco vyřešila

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ano, můžete si to tady po mně pak vydezinfikovat. (Reakce na poznámku v sále.)

Já jsem se k tomu nechtěla vyjadřovat, ale jelikož se tady strhla takováhle diskuse, tak se k tomu v krátkosti vyjádřím. Jenom když jsem viděla, že tady bude bod vyšetřovací komise k řešení pandemie covid, tak jsem se musela opravdu pousmát, protože si nemyslím, že by tato komise složená z odborníků, neboli poslanců, kteří jsou odborníky na všechno, vždycky a všude, jak to vidíme tady ve Sněmovně, něco vyřešila, když to nevyřešila naše vláda, neshodnou se na řešení ani naši odborníci, a teď myslím odborníci z řad lékařů, nemyslím odborníky tady ve Sněmovně, ale když se na tom neshodnou ani naši odborníci lékaři, tak proboha, co tady chcete řešit vy.

Můžete mi to říct, co se tady vyřeší?

A ještě bych se vyjádřila k těm dětem, co tady zaznělo, protože to je opravdu tématem. A já musím souhlasit s kolegou Volným v tomto, protože opravdu to, co se tady děje, a že pan ministr Adam Vojtěch a vláda se chystá rozdělovat děti ve školách od září, že to dítě, které rodič nenechá očkovat, že bude sedět opravdu někde v zadní lavici, bude muset sedět sám na obědě, zdravé dítě, které nemá žádné onemocnění, nic mu není, tak vy rozdělujete společnost a diskriminujete, vážení přátelé, děti! Děti, které za to nemůžou. A jestli někdo za to ponese odpovědnost, tak jste to, vážení přátelé, vy. A vláda. A já věřím, že jednou tu odpovědnost za to ponesete. Protože tohleto, co se tady děje, opravdu není normální. Ano, můžete nás tady zavírat do lockdownů a rozdělovat společnost nás všech, my to zvládneme. Ale ty děti, ty si to ponesou do konce svého života. A to je, vážení přátelé, opravdu vrchol.

Děkuji.

