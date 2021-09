Hyťhová (Trikolora): Není důvod k tomu, abychom nutili děti nosit ve školách roušku

reklama

Dobrý den. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, já bych tedy dneska chtěla načíst čtyři body. První bod je zrušení roušek ve školách. Teď jsem o tom hovořila s panem ministrem zdravotnictví. Já se skutečně domnívám, že dneska není důvod k tomu, abychom nutili děti nosit roušku ve školách. Já jsem upřímně vděčná za to, že se zrušilo nesmyslné testování, které už tak nás stálo miliardy korun. A prokázalo se, že přenos covidu mezi dětmi je nula. Nevidím důvod, proč by ve společných prostorách děti měly nosit roušku. (Hluk v sále. Poslankyně se otáčí k předsedajícímu.) Můžu poprosit o klid?

Děkuji. Chci totiž tady říct, že opravdu rodiče a děti toho mají plné zuby. Takže pokud se zrušilo nesmyslné testování, které tady apeluji už několik měsíců, aby se zrušilo, tak za to velké díky, už to mělo být ale dávno.

A za druhé, já žádám ministra zdravotnictví a vládu, aby přehodnotil tohle rozhodnutí a konečně pustil všechny děti do škol bez podmínek. Já jenom zopakuji, například kauzu ve Vraném na Kladensku, kde paní ředitelka, paní učitelka byly odňaty ze školy právě z důvodu, že si odmítly nasadit roušku a odmítly se otestovat, a pan starosta jim nedovolil vstup do školy. Teď zakládají komunitní školu a věřte mi nebo ne, já jsem se s těmi paní učitelkami setkala . Jsou to úžasné dámy, které učily dvacet let na té škole nebo přes dvacet let. No není takových lidí škoda? A nikdo se jich nezastal.

Já myslím, že to je velká ostuda. Navíc, když vezmu v potaz, že sice sto jedenáct dětí bylo pozitivních z nějakého milionu a falešná pozitivita testů je více než šedesát procent nebo kolem sedmdesáti procent, tak o tom se snad už ani dále musíme bavit. Takže já navrhuji zrušení roušek ve školách. To je první bod.

Druhý bod si dovolím navrhnout uznávání protilátek na COVID-19. Minulý týden jsem o tom hovořila Partii na Primě. Tam tenhle dotaz padl. A já jsem řekla a ráda to tady zopakuji znovu, že nevidím důvod, proč člověk, který má vyšší míru protilátek než naočkovaný člověk dvěma dávkami, by neměl být od toho oproštěn. Vždyť on má vyšší, vyšší protilátky než ten očkovaný člověk! (Zvýšeným hlasem.) V tom případě, pokud je opravdu smyslem očkování, jak nám tvrdí pan ministr Adam Vojtěch a vláda, tvorba protilátek u lidí, tak v tom případě nevidím důvod, proč lidé, kteří ty protilátky mají, jim to není uznáváno, proč se musí očkovat?

Jestli je tam jiný význam typu byznys s vakcínami, no tak to v tom případě chápu. Ale v tom případě ať změní naše vláda rétoriku a řekne lidem, že tady jde jenom o byznys. Protože když někdo má protilátky, nevidím důvod, proč by se měl znovu očkovat. Proto navrhuji uznávání protilátek na COVID-19.

Třetí bod je plošné zrušení roušek. Já si myslím, že po roce a půl už toho mají lidé skutečně, skutečně plné zuby. Dneska stejně, když jdete v obchodech, kde mají být roušky, tak buď ji má někdo na půl žerdi nebo ji nemá vůbec, zkrátka už to ten účinek opravdu minulo a bůhví, jestli to nějaký účinek mělo. Takže bych chtěla navrhnout bod plošné zrušení roušek.

Čtvrtý bod je diskuze o ukončení pandemické pohotovosti. Už jsem toto navrhovala několikrát, ještě před prázdninami, pokaždé mi tento bod byl zamítnut. Chtěla bych připomenout, že jsme také chtěli za Trikolóru Svobodní Soukromníci navrhnout ústavní žalobu. Žádný poslanecký klub ji však nepodpořil - kromě nezařazených poslanců - máme tudíž šest poslanců, kteří to podepsali - včetně mě - a žádná politická strana, žádný politický klub poslanecký to nepodpořil, takže jsou to jenom kecy, jestli tady někdo říká něco jiného.

Mimochodem, náš právník pan docent Koudelka také již navrhl zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví právě kvůli testování a rouškám ve školách. Takže opravdu se snažíme všemi způsoby zrušit tyto věci, které si myslím, že jsou naprosto, ale naprosto zbytečné.

Takže to jsou čtyři body, které by zde chtěla dneska navrhnout, a poprosit vás o jejich podporu. Ten první bod - zrušení roušek ve školách - bych chtěla navrhnou dnes jako první bod nebo alternativa v pátek v 9.00 hodin. Druhý bod - protilátky - dnes jako druhý bod nebo v pátek v 10.00 hodin alternativa. Plošné zrušení roušek dnes jako třetí bod nebo v pátek 11.00 hodin. A pandemická pohotovost dnes jako první bod a... (Poslankyně se otáčí k předsedajícímu.) nějaká alternativa, myslím, že jsem tam dávala v pátek?

Tak v pátek v 9.00 hodin. Dobře, to je všechno, děkuji a děkuji za podporu.

