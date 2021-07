Hyťhová (Trikolóra): Pět procent z daní pro důchodce

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěla vyjádřit k tomuto návrhu o zvýšení našim důchodcům na jejich důchody.

V prvé řadě bych se chtěla vyjádřit k tomu, zda tohle je politikum, nebo není. Samozřejmě chceme podporovat důchodce a tento návrh podpoříme, nejvyšší možnou valorizaci podpoříme, avšak na druhou stranu musím říct, že pokud to není politikum, tak proč se tady dneska na konci července scházíme na mimořádné schůzi ve třetím čtení? Přijde mi to trochu zvláštní. Kdyby vám opravdu, milá vládo, záleželo na vašich důchodcích, tak jak tady tvrdíte, tak bychom se tady dneska nemuseli scházet, brali byste tento návrh jako prioritní a byl by schválen již dávno.

Od paní ministryně Jany Maláčové tady slyšíme už několik let, že se důchodová reforma připravuje. Pokud je tenhle zákon, tenhle návrh tou onou důchodovou reformou, tak musím říct, že se to opravdu nepovedlo. My chceme podporovat důchodce systematicky. Obávám se však, že tento návrh není systematický ani zdaleka. (S úsměvem.) Pouze mi to připadá jako takový předvolební tah ČSSD, kterým si chce naše voliče, důchodce, pojistit.

Jak říkám, my tento návrh podpoříme, ale nevidím to jako opravdu šťastné. Naši důchodci si opravdu zaslouží důchodovou reformu a kvalitní a spravedlivé důchody, ne však částkou 300 korun, která ještě je zpracována tak, jak je zpracována, to znamená, že důchodová reforma je v podstatě tisíc pozměňovacích návrhů od všech možných poslanců. To je naprosto, naprosto nehorázné.

Jinak ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, protože tady na internetu koluje takový nešvar, že Trikolóra chce zrušit důchody. Šíří to nějaká politická strana, nevím kdo, takže bych se ještě na základě tohoto chtěla vyjádřit, jak my vidíme situaci s důchody. Jak jsem říkala, my toto podpoříme, ale my máme také v programu - a myslíme si, že to je cesta, kterou bychom se mohli vydat do budoucna - že chceme umožnit takzvanou mezigenerační solidaritu v důchodovém systému, což je dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. Je to pětiprocentní částka z daní, kterou by občané mohli poslat svým rodičům či prarodičům na důchod, a kam by část jeho daní, které musí občan dneska odvádět, šla přímo na ten důchod. To znamená, že bychom si my sami efektivně šetřili na další generace, protože dneska stejně člověk platí nehorázné daně státu. Pokud to sledujete, tak byl tady v červnu takzvaný den daňové svobody, to znamená, že půl roku vlastně platíte státu a půl roku pak platíte, teprve vyděláváte na sebe. Takže vzhledem k tomu, jak máme vysoké daně, si myslím, že kdyby 5 % z těchto daní bylo odváděno našim důchodcům, našim babičkám a maminkám, tak si myslím, že tohle je třeba jeden z efektivních návrhů.

Dále samozřejmě je nutné posílit zásluhové a spořicí složky penzí a také chceme, aby solidární část byla jednotná. Dále bych se ještě vyjádřila k takzvanému rouškovnému, protože tady to dneska padlo, že vlastně i během covidu naši důchodci dostali nějaké mimořádně částky, myslím mimo pravidelnou valorizaci. Tak toto je také samozřejmě sice hezké, že dostali pár stovek na rouškovném, avšak opět to vidím jako takové předvolební politikum naší vlády, protože opravdu pár stovek na rouškovném mojí babičce tedy vůbec nepomohlo. Nevím, jak vaší mamince nebo babičce, ale té mojí rozhodně ne.

Takže pokud po osmi letech tady paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nedokázala se svojí vládou, protože už je u vlády osm let, napsat kvalitní důchodovou reformu, tak se obávám, že to nebude schopna udělat ani v dalším volebním období, ani v tom dalším. To je prostě holý fakt. Takže chtěla jsem tohle říct, protože se domnívám, že pokud nám všem závisí na důchodcích nebo záleží nám na tom, aby měli kvalitní život, aby měli peníze, za které se dá žít, tak nechápu, proč tohle nebyla priorita naší vlády a proč se tady scházíme dneska na mimořádné schůzi. Je to pro mě nepochopitelné. Důchodová reforma tady měla být dávno. Toto za důchodovou reformu nepovažuji, je to předvolební slib ČSSD, který hovoří pouze o tom, že naše vláda je neschopná a pro důchodce za celých osm let nedokázala zajistit kvalitní a spravedlivé důchody.

Takže ještě jednou, podpoříme tyto návrhy, nejvyšší možnou valorizaci, podpoříme to, protože chceme, aby se naši důchodci měli dobře, protože si to zaslouží, ale nezlobte se na mě, je to po těch letech obrovská ostuda a měli byste se stydět, protože jak se říká, slibem nezarmoutíš, a v tomto případu je to naprostý holý fakt. Děkuji za pozornost.

