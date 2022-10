Jáč (ANO): Je třeba bránit i některým brutálním postupům při vybírání poplatků

reklama

Vážené kolegyně, kolegové dovolte,

abych se krátce ještě připojil s některými poznámkami k novelizaci autorského zákona. Já si myslím, že tady v sumaci zazněly podstatné názory a podstatné argumentace a dostáváme se do té situace, jak už tady teď přede mnou předřečník naznačil, že bychom měli a samozřejmě zodpovědně ministerstvo mělo přijmout nějaké rozřešení (k) tomuto ne snad sporu, ale této komplikované situace.

Já jsem se tím mírně zabýval už i v minulém období, jak tady bylo vzpomenuto, kdy se to téměř blížilo ke zdárnému vyústění. Ovšem známe situaci, která u nás bývá, že nic není jisté a všechno se neustále může změnit. Takže to tady máme znovu. Přibyly pozměňovací návrhy čtyři, které jsou těmi stranami, jak tady bylo naznačeno, které chrání svá práva a těmi, kteří by je chtěli nějakým způsobem využívat, nechci říkat, v uvozovkách, zneužívat, a najít nějaký kompromis.

Já bych možná připomenul, když už tady zaznělo tolik kritiky, také alespoň některá pozitiva. Já sám jako pedagog, vysokoškolský profesor, velice kvituji, že ta novela by měla umožnit, za prvé, nemazání obsahu, jak už jsme tady říkali, karikatur, eventuálně satir a simulaker, což je sice často spíše v té poloze virtuálních obsahů a nějakých, řekněme, uměleckých děl, ale mohou mít i velice futuristicko-technologický záměr nastínit nějakou perspektivu lidského vývoje třeba, ale může to být i v té beletrické poloze. To je jedna věc.

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. BPP



Za druhé. Velice vítám, že se dnes dá výuka poměrně hodně takzvaně internetizovat, to jest, že my, kantoři, můžeme tak jako bez obav a bez plateb, řekněme, využívat pro nekomerční studijní účely výukové materiály nebo přepracované, řekněme, některé zdroje a výukové materiály a šířit je mezi studentstvem tak, aby bylo možné velice aktuálně a, řekněme, originálně bez nějakého metazpracování tyto dokumenty poskytnout.

Ještě bych chtěl říci, že jsme asi jako každý, kdo se tím zabývá, dostali neskutečné množství různých vyjádření asociací, zájmových skupin, ochránců různých autorských děl a na druhé straně i Asociace malého a středního podnikání a živnostníků České republiky, jejíž jsem také členem a nerad bych také pominul její úlohu, zase žádá, aby nebyla poškozována druhá strana, řekněme, ta uživatelská, ta živnostenská, ta provozovatelská, což je možná kamenem úrazu právě v případě toho jednoho pozměňovacího návrhu pana poslance kolegy Michálka, prostřednictvím paní předsedkyně, prosím, že - bylo to tady už rozebíráno - by mohlo docházet k tomu, že budu tvrdit, jsem v provozovně nebo máme provozovnu, něco tam přehráváme, ale tvrdíme, že to není provozovna, protože tam zároveň třeba nikdo není, anebo tam si toho nevšímá ten dotyčný, tak ať to rádio či televizi dělá do kvelbu někde, s dovolením, a tam si to poslouchá sám. Anebo prostě musíme najít nějaký kompromis.

Já jsem řekl, že bych také třeba zkusil nějaký návrh. Pojďme u těch malých živnostníků se zamyslet nad tím, zdali by do toho nemohla vstoupit třeba i Hospodářská komora nebo hospodářské komory, které by měly nějakou, řekněme, pověřenou pravomoc - pravomoc (je?) asi silné slovo - pověřenou gesci, pomoci vyřešit tenhle problém na konkrétních provozovnách tak, že by se vymyslela nějaká přiměřená odměna za ta používaná, využívaná licencovaná autorská práva tak, aby obě dvě strany - nechci použít (příklad?) z živočišné (říše?) - o vlkovi a koze. Oba dva to přežili, ano?

No, možná, že by se nad tím dalo alespoň zamyslet, zda bychom takto nemohli postupovat, protože známe, že někdy, když nás navštíví, nějakou provozovnu, pracovník OSA, a vymyslet nějakou zdrcující částku a po nějaké diskusi klidně ustoupí o desítky a více procent. Takže je vidět, že v tom ta vůle by mohla být a že by ta komora - nejsme sice v režimu Spolkové republiky Německo, kdy je to povinné pro živnostníky - že by to bylo možné plošněji, ale tak zase by to třeba i vedlo k tomu, že by i někteří živnostníci - a protože jsem sám také představitel (nesrozumitelné) v Liberci - mohli tím pádem více vstupovat, protože by tady byla jakási jejich ochrana nebo nějaký přístup, který by jim umožnil se třeba bránit, i těm některým poměrně brutálním postupům při vymáhání, vybírání těch poplatků.

No, to je ale asi otázka třeba ještě potom nějaké další budoucnosti. Já bych tedy, s dovolením, ukončil ty své připomínky, jistě by se dalo pokračovat. Můžu jenom říci, že bych nějakým způsobem nechtěl doporučovat či uzavírat nějakými hodnoceními ano - ne jednotlivé pozměňovací návrhy, pravděpodobně to rozhodneme nějakým plenárním hlasováním a praxe si bude muset trochu pomoci ještě sama.

Děkuji za pozornost.

