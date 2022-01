Jakob (TOP 09): Mnoho lidí podléhá pochybným serverům a dezinformacím

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme se dneska všichni chystali na to, že budeme diskutovat o tzv. pandemickém zákonu, a proto mi dovolte, abych řekl jen pár slov k dění, které se kolem tohoto návrhu děje. Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 2% Pošle oficiální síly na Donbas 3% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 2781 lidí

Ale k čemu bych se rád vyjádřil a co mě opravdu nenechává klidným, to je to, co se děje tady před Poslaneckou sněmovnou, co se děje na Malostranském náměstí. Tam stojí šibenice, (Řečník ukazuje fotografii.) takováhle šibenice a u ní jsou napsána tato slova: všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici. Já se omlouvám, ale to mě opravdu nenechává klidným. Já vždy budu obhájce svobody slova, ale i ta má své hranice. Šibenice je hrozba smrtí, šibenice je symbol popravy, popravy za nějaký názor, za nějaký návrh řešení krizové situace. To nemá se svobodou slova nic společného. Prosím, prosím i ty venku, říkejte svůj názor, demonstrujte, ale bez takovýchto výhrůžek. Nesouhlasím s výkladem Policie České republiky, že je toto v pořádku. Nemůžu s tím souhlasit. Proto moc prosím - bohužel, teď tady není, ale dám mu to ihned vědět - pana ministra vnitra, aby se těmito projevy nesnášenlivosti zodpovědně zabýval.

Trápí mě také, že mnoho lidí podléhá pochybným serverům a dezinformacím. Prosím vládu, aby se tím dlouhodobě zodpovědně zabývala. V tuto chvíli je potřeba názorové barikády bourat, ne je stavět. Ne je stavět ve formě šibenice na Malostranském náměstí. Moc prosím všechny, nejenom nás tady ze všech politických stran a hnutí, ale i všechny venku, snažme se o to. Jsem pro svobodu a budu ji vždy hájit, ale šibenice a vyhrožování smrtí není projevem svobody. Myslím, že je to za hranou zákona a jde to proti demokracii. Takto začínají neřešitelné deformace společnosti, které mají opravdu fatální následky. Víme to nejenom z naší historie. Prosím nedopusťme to. Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

