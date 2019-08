Jakob (TOP 09): Pro města v létě. Pítka, třídění nebo do práce na kole

Města sužují horka a starosty starosti, jak zajistit snesitelné životní podmínky pro občany, rostliny i zvířata. Změna klimatu se dotknula každodenního života, kromě systémových řešení z celostátní úrovně tak vedení řady měst pracuje jak na zpříjemnění letních dní, tak i na snížení ekologické zátěže, které jejich město produkuje. V Roztokách tvoří louky a zavlažovací systémy. V Českém Brodě vytvářejí veřejná posezení s mlžítky a tříděním elektroodpadu šetří přes dvanáct tun primárních surovin ročně. V Rakovníku se soutěží o to, kdo najezdí do práce víc kilometrů na kole.

“V létě plně pociťujeme, jak jsme se poslední desetiletí chovali k životnímu prostředí. V Roztokách se to snažíme přírodě trochu vynahradit - instalovali jsme ke stromům zavlažovací vaky, sázíme luční kvítí, střídáme květiny podle roční doby - celoročně tady tak máme živou zeleň - a chystáme se na instalaci mlhoviště,” vyjmenovává úspěšný starosta Jan Jakob, který je v čele Roztok již devět let. “Člověk to město prostě musí mít rád a všímat si i těch maličkostí, které občanům zlepší den,” odpovídá na otázku, kde bere nové nápady i energii na řízení města.

Podobně si počínají i v Českém Brodě, kde v horkých dnech instalovali mlžítko i improvizované veřejné posezení. Místostarosta Tomáš Klinecký k tomu říká: “Sehnat pro město mlžítko není tak jednoduché, jak jsem doufal. Když jsme zjistili, že bychom to už toto léto nestihli, upravili jsme zahradní hadici, natáhli ji přes speciální konstrukci a funguje obdobně. Trochu jsme se inspirovali i s veřejným posezením. Za minimální náklady jsme nakoupili pár židliček a stolečků. Líbilo by se mi i griloviště, tak uvidíme, co ještě zvládneme,” usmívá se místostarosta. “Usilujeme také o snížení ekologické zátěže. Díky našemu sběrnému dvoru jsme vloni ušetřili 1615 metrů krychlových vody a 12 tun primárních surovin. Sběrný dvůr si odprodejem elektroodpadu navíc přivydělává na svůj provoz a město proto jeho provoz nijak zvlášť nezatěžuje,” uzavírá Klinecký.

Ani v Rakovníku, který leží v jedné z nejsušších oblastí celé České republiky, se na životní prostředí nezapomíná. Rakovnický místostarosta Jan Švácha byl dokonce druhý v soutěži o to, kdo ujede nejvíc kilometrů do práce na kole. “Do práce jsem na kole najezdil 694 km a díky aplikaci pro cyklisty vím, že jsem ušetřil skoro 145 kg oxidu uhličitého. To číslo mě až zarazilo. Jak málo stačí. Žízniví cyklisté se za svůj výkon mohou odměnit v řadě četných zahrádek u hospůdek a restaurací, letos jsme v Rakovníku upustili od nájemného právě těchto prostor,” říká místostarosta Švácha.

