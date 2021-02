Jakob (TOP 09): Tady zaznívá takové zaklínadlo - projekt PPP

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Tady zaznívá takové zaklínadlo - projekt PPP. Ale ono to není úplně přesné. Myslím, že to, co je nám tady navrženo, ta smlouva koncesionářská, je spíše dodavatelským úvěrem s outsourcingem údržby po dobu splácení tohoto úvěru. Zároveň lze těžko v tuto chvíli vyčíslit ony náklady, které to sebou ponese, protože to bude ovlivněno inflací a zároveň taky kurzovými riziky. Nicméně se domnívám, že tato rizika z dnešního úhlu pohledu nejsou taková, aby to bylo zásadní pro nepřijetí tohoto, tohoto návrhu.

Já osobně ten návrh podpořím ze dvou důvodů, protože tento úsek dálnice je opravdu potřeba. Je to evidentně nejrychlejší cesta, jak dosáhnout toho, aby byl postaven. A z druhého hlediska, aby se tento způsob vyzkoušel pro budoucnost, kdy to budeme muset určitě vyhodnotit. Doufám a věřím, že ten projekt bude úspěšný. A pokud se podaří, byl bych dokonce i pro to, aby ta forma koncese se rozšířila i směrem k těm opravdovým PPP projektům ve smyslu, aby ten investor potom měl podíl na zisku z užívání toho produktu. Dokonce bych to rozšířil i na samotné projednávání územně-plánovacích podkladů a dokumentací.

Děkuji, tento návrh podpořím a jsem zvědav, až to budeme po letech vyhodnocovat, jak dopadne. Děkuji.

Jan Jakob TOP 09



