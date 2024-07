Jakob (TOP 09): Technologický vývoj nejde zastavit, musíme reagovat

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, tato zásadní novela zákona o České televizi, Českém rozhlasu a dalších souvisejících zákonů nám byla doručena 28. června tohoto roku jako sněmovní tisk 738. Pan ministr tady uvedl všechny důležité součásti této novely. Dovolte mi shrnout nebo vypíchnout ještě pár zásadních věcí, které v této novele vidím já.

Média veřejné služby určitě lze považovat za nezbytnou součást svobodné demokratické společnosti. Proto jsem rád, že i tato novela směřuje k posilování jejich nezávislosti. V samotné novele vidím v zásadě tři hlavní okruhy, které jsou upravovány. První z nich je vlastně samotná definice nebo řekněme stanovení úkolů a náplně veřejné služby. Ta základní rovina je zákonná definice. Tady si troufnu tvrdit, že i přes léta, vlastně desetiletí veřejné diskuse o definici veřejné služby v zákoně tak se postupem těch let, vlastně desetiletí, potvrdilo, že ta definice ze začátku devadesátých let je nadčasová a osvědčená. Tato novela v této věci přináší jednu velmi drobnou úpravu, která reaguje na dění posledních let, a to, že se do těch úkolů přidává pár slov, která znamenají to, že média veřejné služby přispívají k postupu proti dezinformacím, a teď zdůrazňuju, při respektování svobody slova. Jak se ta definice osvědčila, tak zároveň ale víme, že svět kolem nás se vyvíjí, co se technologií týče, velmi dramaticky.

Proto ta novela zavádí takzvanou novou významnou službu, kdy svým způsobem operativně, tedy bez nutnosti změny zákona, může reagovat generální ředitel, který navrhne ke schválení radě příslušného média odsouhlasení vzniku nové významné služby, což je určitě vhodná rovina doplňku té definice ze zákona. K tomu navíc zavádí ta novela zmiňované memorandum o způsobu naplňování veřejné služby, což je jakýsi podrobný dokument na to pětileté období, které popisuje službu, veřejnou službu už v tom konkrétním detailu. Takže tento okruh si myslím, že je výborným nastavením a doplněním toho, co se za léta osvědčilo.

Druhou oblastí, také zmiňovanou, je ta, která má asi největší řekněme mediální pozornost, tak jsou samotné televizní a rozhlasové poplatky. Novela přináší redefinici, která je taky hodně zmiňovaná. Ona je v zásadě poměrně jednoduchá, protože zákon nově stanovuje, že poplatníkem je ten, který má zařízení technicky způsobilé k reprodukci toho konkrétního, buď rozhlasového nebo televizního vysílání, a to nově bez ohledu na způsob příjmu. Za těch 30 let, kdy ty přijímače vypadaly opravdu jinak, než jsme dneska zvyklí, tak ta doba se změnila a technologické prostředky se vyvíjely. Technologický vývoj nejde zastavit. Takže novela na to reaguje. Nakonec i tady na půdě Poslanecké sněmovny a našeho výboru pro mediální záležitosti i v tomto ohledu probíhaly nejrůznější semináře.

Konkrétně tedy co se týká výše poplatku, tak je potřeba - taky se to zmiňuje často, ale dovolím si na to upozornit, že ten televizní poplatek se nezvyšoval 16 let, rozhlasový 19 let. Za tu dobu ta výše toho poplatku, její hodnota se de facto snížila na polovinu a ten navrhovaný růst je v zásadě o 10, respektive 20 %. Zdůrazňuji i to, co říkal pan ministr, pro domácnost se de facto nic zásadního nemění, každá domácnost platí jen jeden poplatek.

Co se týká právnických osob, tady vítám výrazné zjednodušení. V té novele odpadne podnikatelům mnohdy složitá evidence jednotlivých přijímačů a zavádíme ze západu osvědčený model podle velikosti, tedy podle počtu zaměstnanců, což je na to vykazování jednoduché. A zdůrazňuju, že nově se zavádí to, že právnické osoby, podnikatelé, živnostníci, kteří mají méně než 25 zaměstnanců, tak nebudou platit poplatek žádný.

Co považuju za naprosto klíčové, je (to), že v novele je takzvaná indexace. Díky tomu budeme schopni jednak naplnit naše programové prohlášení vlády, ale hlavně zavést udržitelné a předvídatelné financování médií veřejné služby, a to je naprosto nezbytný krok pro posílení jejich nezávislosti. Ten model je nastaven tak, že k indexaci, k tomu posunu zvýšení poplatku, dojde poté, co za předchozí roky kumulovaně bude přesažena míra inflace o 6 %, ale samotný poplatek se bude zvyšovat právě a jenom o těch 6 %, což je i jistý faktor pro to, aby média i přesto, že budou mít tuto jistotu - předvídatelné financování, tak aby byla tlačena do určité míry k úsporám.

Poslední, a to bude nejkratší čas, tak poslední okruh vidím v tom, že ta novela respektuje duální systém našeho mediálního prostoru, tedy to, že máme média veřejné služby a média soukromá. Jednak tomuto modelu napomáhá to, co jsem již zmiňoval, tedy nově zavedené memorandum, které bude jasně definovat v té konkrétní podobě naplňování veřejné služby. A v neposlední řadě ta novela upravuje vlastně něco, co se v průběhu času vyvinulo řekněme takovým živelným způsobem vedle legislativy, a to je využívání sponzoringu, takže ta novela tomu dává jasný rámec.

Tolik základní okruhy, co jsem chtěl zmínit. Já pevně věřím, že se nám podaří tady vést rozumnou, věcnou diskusi, kdy si budeme navzájem naslouchat. Já (a) nepochybně i pan ministr budeme tady připraveni a budeme na případné dotazy reagovat a argumentovat. Děkuju za pozornost.