Jakob (TOP 09): Ten váš přístup k demokracii jsem tady zažíval na vlastní kůži

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já z toho úvodu tady mám dojem, že se tady pějí ódy na Havlíčka a ódy na demokracii, a soudě podle seznamu přihlášených v tom budeme nějaký čas pokračovat. Nemám zapotřebí tady pět ódy na Markétu Pekarovou Adamovou. Všichni ji dobře známe a je to úctyhodná a vážená politička.

K těm vašim ódám. Něco jsou slova, která tady najednou po volbách říkáte, a něco jiného jsou činy. Byl jsem tady tři čtvrtě roku a ten váš přístup k demokracii jsem tady zažíval na vlastní kůži. Nicméně pár faktických poznámek si nemůžu odpustit.

Už se tady poměřují velikosti klubů, přitom my využíváme jako koalice při jednání na ustavující schůzi toho, že se počítáme a vystupujeme jako klub jednak koalice SPOLU a jako klub Pirátů a Starostů a podle toho se počítají i ona poměrná zastoupení. Na to se odvoláváte, na poměrné zastoupení. My jsme přesvědčeni, že ho jasně dodržujeme. A je potřeba si říct, že v jednacím řádu je jasně napsáno, že poslanecké kluby mají poměrné nebo paritní zastoupení v orgánech Sněmovny. Poměrné tedy podle velikosti, to se týká zejména výborů, a paritní, tj. zástupce za každý klub, to se týká zejména kontrolních komisí a případných vyšetřovacích komisí. O zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a jakékoliv poměrnosti není v jednacím řádu ani slovo a je to na dobré vůli a dohodě v rámci jednání mezi kluby.

Zároveň tady slyšíme slova o nějakém parním válci, ale to opravdu tak není. Parní válec, že vám dal nevýznamné výbory, předsedy budoucích nevýznamných výborů? Podle vás je nevýznamný ústavně-právní výbor, školský výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj nebo významný volební výbor nebo výbor pro obranu? To nejsou nevýznamné výbory! Jestli se vám nelíbí, tak co na to říct?

A padlo tady, že pan Havlíček je nejlepší kandidát, jaký může být. Já vám to neberu, ale omlouvám se, já si nemyslím, že je nejlepší. A on navíc soudě podle legislativního stanoviska našich sněmovních legislativců není ani kandidátem, bohužel. Děkuji a prosím při pohledu na vystupující, já pevně věřím, že to nebude jako kafemlejnek, že všichni budete říkat, jak je pan ministr Havlíček a místopředseda vlády Havlíček tím nejlepším kandidátem, nebudete opakovat pořád dokola, proč on je tím nejlepším kandidátem, když vlastně asi ani kandidátem, jak to tak vypadá, není. Pojďme jednat věcně tak, ať ustavující schůze proběhne v co nejlepším časovém horizontu. Děkuji za pozornost. (Potlesk koalice SPOLU.)

