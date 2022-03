Jakob (TOP 09): Varuji před rétorikou, která je velmi jednoduše zneužitelná

reklama

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

Já jsem rád za tu diskusi, jak tady probíhá. Myslím si, že sem patří, zvlášť když diskutujeme ve stavu legislativní nouze a opravdu je potřeba rozhodnout rychle. Já jsem i starostou a všechny ty tři zákony jsou naprosto nezbytně nutné, aby se tady ten právní stav posunul, aby to, co už mnohde se ve skutečnosti děje, tak aby mělo oporu v legislativě. Takže proto je potřeba, aby to bylo přijato rychle a ta diskuse aby proběhla.

Také si myslím, jak říkala paní předsedkyně Schillerová, že část měla být na výborech. Byla, ale je potřeba asi tu diskusi tady dovést a mnohé si ujasnit. Já myslím, že tak, jak jsem ji poslouchal, tak se to poměrně podařilo, že ty obavy tady byly vysvětleny, byť u některých vystoupení si nejsem úplně jist, zda to vysvětlení bylo všemi pochopeno nebo přijato. Já myslím, že ty obavy jsou vyvráceny, vysvětleny. Prosím, když se nás ptají, a je jedno, ze které části politického spektra, tak i díky téhle diskusi my můžeme a jsme schopni fundovaně odpovídat, jak to fakticky je. Tak to, prosím, takto čiňme.

Já jsem trošičku vychladl po předřečnících, nadzvedlo mě jedno vystoupení, kvůli kterému jsem se primárně přihlásil. Já se omlouvám, ale mně neskutečně vadí, když se do diskuse, diskuse ve veřejném prostoru a zejména pak do diskuse na veřejných sítích promítají formulace typu: Tak to je dobrý, ale taky mysleme na ty naše lidi. Já se omlouvám, ale já to považuju za absolutně nebezpečné. Vždyť my všichni tady myslíme na naše lidi, všechna ta opatření, která vláda, my a všichni od obcí a krajů dělají, tak dělají ve prospěch našich lidí. Pokud my nepomůžeme uprchlíkům z války, uprchlíkům z Ukrajiny, tak budeme ohroženi sami a naopak, budeme si tady zadělávat na další problémy. Prosím, varuji před touto rétorikou, která je velmi jednoduše zneužitelná, nota bene už to na těch sítích vidíme.

Zároveň bych chtěl moc poděkovat, poděkovat panu ministrovi, vládě, za to nasazení. My jsme spolu třeba i v neděli komunikovali. Moc za to děkuju. Je vidět, jak ten systém funguje. Samozřejmě, je tu krizová záležitost ve válce, takže všechno má své pro a proti. Ale je vidět v porovnání s okolím, že ten náš systém funguje dobře. Má to samozřejmě potom vliv na to, jaký to bude mít dopad na naši společnost jako celek. A to je ku prospěchu naší společnosti jako takové.

A chtěl bych poděkovat také každému jedinému, a jsou jich tisíce, desetitisíce, každému jednotlivému dobrovolníkovi, který pomáhá. Já to vidím také z úrovně starosty, jak ti lidé ve dne v noci se snaží a každý svým dílem přispívá, před každým z nich smekám. A děkuji samozřejmě Ukrajincům, Ukrajině, protože bojují za naši svobodu a ve prospěch našich lidí.

Děkuji.

