Jan Veleba: No nevolte ho, když je tak dobrý..., džentlmen

Před několika dny zveřejnila ministryně financí Schillerová výborný výsledek státního závěrečného účtu za minulý rok. Člověk by si myslel, že když místo plánovaného schodku 50 miliard Kč, který byl terčem drtivé kritiky prověřených "ekonomů", kteří svoje nekvality nejednou prokázali (například Kalousek, Stanjura a další podobní), skončí rozpočet v přebytku, že to je úspěch, který si zaslouží uznání. Místo toho opět zdrcující kritika, ze které bych připomněl perlu Stanjuru, který pravil cosi o tom, že to je pohrdání občany ČR. Ono pohrdání podle Stanjury má spočívat v tom, že byl plán rozpočtu špatně sestaven a že vlastně vláda za dobrý výsledek ani nemůže, že to všechno jde samo na vlně hospodářské konjuktury. Ve Francii, dodávám, se z té konjuktury a růstu ekonomiky pravděpodobně brzy zblázní. Stejně tak ve Velké Británii, kde jsme zaznamenali katastrofální porážku premiérky Mayové, vlastně to byl včera večer knokaut, který dostala od poslanců parlamentu, což nebránilo předsedovi Senátu Kuberovi den před tím v ČT se suverenitou jemu vlastní předpovědět, že Mayová svůj návrh protlačí, že u toho bude sice hodně povyku v Londýnském parlamentu, ale že to tak tipuje a Daniel Takáč jenom blahosklonně přikyvoval a ani moc neskákal do řeči. Je to kvalita, ten Kubera, no nevolte ho, když je tak dobrý ..... Co vy na to, pane Stanjuro, Fialo, není to na omluvu ODS, minimálně není vám ani trochu hanba?

Jan Veleba SPOZ



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Veleba: Ležáky 2018 - Symboly doby Senátor Veleba brání prezidenta: Kauza Novičok připomíná běsnění kolem Charty 77. Všichni tehdy útočili na signatáře a její obsah, který ale skoro nikdo neznal Senátor Veleba: Byznys je dobrá věc, ale až ta voda nebude, tak žádný byznys nebude Veleba už nechce do Senátu. Odstoupí i z čela SPO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV