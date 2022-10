Janulík (ANO): S tlustým doutníkem na Bahamách to vypadá všechno krásně

reklama

Tak děkuji za slovo, pane předsedající. No, kolegyně, kolegové, dobrý den. Tak já jenom tak plynule navážu na to, co tady zaznívalo. Snad už je to dva roky, co tady zaznívalo. Včera a tak dál a tak dál. No, podívejte. Zřejmě si a selským rozumem. Jaký je současný stav. Tak současný stav je bych řekl, rozhodně uspokojivý. Stav je takový, že každý cizinec, který přijde, který se musí - mluvím o cizincích tedy z třetích zemí - se musí prokázat platným zdravotním pojištěním, tak aby nebyl diskriminován.

A on se prokáže, když přijde do zdravotnického zařízení, toho času, platným zdravotním pojištěním PVZP, což je pro ty méně chápavé, dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, neboli pojišťovna VZP, a. s., která díky tehdejší naší novele toho zákona spravuje veškeré toto pojištění, takže ten dotyčný se prokáže tím pojištěním, je mu dopřáno toho ošetření, vyšetření, léčby a tak dále, a tak dále, to zdravotnické zařízení vystaví normálně podle metodiky - v podstatě se to moc neliší, dělám to takřka denně, takže na tu ťuknete, prostě se vám vystaví faktura, kterou elektronicky odesíláte na pojišťovnu VZP, která takzvaně to likviduje, tuto událost, a v podstatě do pár dnů máte částky na účtě, čili péče je takzvaně plně uhrazena, není s tím jediný problém.

Před nějakým časem byl ten stav takový, že ten dotyčný cizinec přišel s pojištěním, teď se to jmenuje, já nevím, Maxima, Slavia jakési, průkazky všelijaké možné, my jsme, ten dotyčný zdravotník udělal to stejné, faktura se odeslala někam a většinou to bylo tak, že se vrátila s tím, že uvedená událost není kryta, nebo není kryta v plné výši, nebo že tam je nějaká chyba, nebo to nebo ono, no a tímto jakoby plíživým způsobem narůstaly těm zdravotnickým zařízením pěkně dluhy. Nebyla ta péče prostě uhrazena. A nenechte se mýlit, mnohdy to mohly být velmi zajímavé částky a byly to zajímavé částky. My si to pamatujeme, protože po nějaké autonehodě, ve které jeli čtyři cizinci, to zdravotnické zařízení to pěkně odskákalo, protože poskytlo super specializovanou péči na JIPkách, X operací a tak dál, a pak ty mnohamiliónové účty prostě bohužel končily v nenávratnu.

Ten současný stav je tedy takový, že jsme v tom udělali elementární pořádek. Paradoxní je, že už ODS myslím v roce 2011 ten chaos byl tak strašný, že sama ODS tohleto zavedla a musela v tom udělat ten pořádek, protože v tom byl prostě takový chaos a ta stejná ODS to chce zase dneska do toho chaosu zavádět. To je pro mě jenom taková reminiscence toho strašného paradoxu. Takže ten současný stav je teda takový, že jsou spokojeni poskytovatelé, tedy lékaři, jsou zcela jistě spokojeni i ti, co jsou pojištěni, protože to pojištění není žádná fikce, ale kryje jim to opravdu ta rizika, která vyplývají normálně z běžného života, tady bych dodal, ještě to dokonce kryje covid, protože ty ostatní pojišťovny ty prostě se o covid vůbec nezajímaly, ani o něm nemluvily, a to samozřejmě také, jak každý zdravotník ví, jsou zajímavé částky, zajímavé věci, takže pojištěnci jsou spokojeni, poskytovatelé jsou spokojeni, no a kdo není spokojený? No, tak ti, co přišli o kšeft, no. Takže to je ten důvod, to si řekněme, to je ten důvod, proč tady dneska stojíme, proč tady obhajujeme neobhajitelné a tvrdíme, že nebe je zelené a tráva je modrá. A nezlobte se, děláme z lidí blbce. Prostě nemůžu to jinak říct, protože to je normálně jako teď se jako má vydávat za to, to má být to velké dobro, teď které přichází z toho Senátu?

Zajímavé třeba je, já tady mám důkazy elektronické korespondence kdysi, a teď budu mluvit o ruskojazyčných lidech, kteří si vyměňovali maily, že ten stav se vrátí a ten kšeft se znovu obnoví, protože to byl fantastický byznys a to, že to byl byznys, to ukázalo právě to narovnání, protože ta PVZP samozřejmě, když to vyčíslí, tak najednou se zjistí, že v tom lítají stamilióny korun ročně. Velké peníze, opravdu velké peníze. O ty někdo přišel. Ale někdo je měl a dneska ty peníze mají ti, kteří je měli vždycky mít, to znamená ta zdravotnická zařízení, která poskytují tu péči. Je jedno, jestli jsou jednomužná nebo jsou to fakultní nemocnice.

Takže tohle je ten důvod. Někomu to prostě vadí. To bylo vynikající. A já tady neteoretizuji jako vy mnozí. Já jsem ve zdravotnictví to prošel pomalu od kotelny až do ředitelny a já mluvím ze zkušenosti, protože byla doba, že jsem přijel s fakturami, jak říká tady Milan, jako dělník medicíny do Prahy a šel jsem na pobočku, ale pobočka byla prostě té dotyčné komerční zdravotní pojišťovny, která to tak skvěle dělala, jak tady pan předřečník říkal, tedy pan senátor, jak to skvěle dělala, no a tam byla jenom prázdná schránka a pan vrátný mi řekl to ne, tady jenom slečna vybírá poštu jednou za čtrnáct dní. Takže já si s těma fakturkama za X tisíc mohl před vánocema udělat táboráček. Jo? A takových jak já po té republice byly mraky. Samozřejmě, čím větší zařízení, tím tučnější faktury. Logické.

No ale někomu to vyhovovalo. Samozřejmě, když někdo kouří tlustý doutník na Bahamách, tak to je strašná bžunda, že. Říká si chachá, to nám to jede, ten byznys, to je skvělé, to jsme to dobře vymysleli v té Praze. Jo? A ti pitomci na Moravě a všude jinde ti to dělají a mlčí, protože prostě se předpokládá, jako kam si půjdete stěžovat? No tak prostě pracujete a jak jsem popsal ten stav, jsme narovnali, já jsem z toho samozřejmě a mám z toho teďka dobrý pocit a není to jako že akademická debata, z práce denně, ne jako že vy tady teoretizujete a nevíte, o čem je řeč. Denně, přijde ta pacientka, třistatřicettrojka pojišťovna, protože PVZP má 333, udělám prostě to, co vždycky udělám, na konci měsíce to odťukám a všechno je v pořádku. A všechno je tak, jak to má být.

A teď to máme měnit? A proč? Komu to vadí? No, vadí to těm, znovu to říkám, hlavně těm dvěma malým pojišťovnám, které přijdou o byznys.

Asociace pojišťoven? Kdo to je, co to je? Jako oni budou, na co budou vést ty registry? Komu to bude sloužit? My doktoři ty registry nepotřebujeme. Oni chcou byznys zase. Nic jiného. Ta vaše bohulibá snaha, to jsou ty prachy, které nahrnete na nějakou asociaci pojišťoven. Proč? Jako se bude zřizovat registr, zase se budou dělat nové kšefty jako, jo. Jo? A ještě se to celé zakryje, jak to je strašně humánní a jak to potřebujeme narovnat jako monopol. A že vám nevadí dvacet roků monopol, který tady dělá Česká a s Kooperativou na úrazové pojištění zaměstnanců? A to vám nevadí? Jak to, že vám to nevadí? To je monopol jak vyšitý. A trvá dvacet let. A všichni tralalá, to je dobře. Ne? A teď co chcete dělat? Zřídit monopol, státní, jak se to bude jmenovat, co bude prodávat energie. Tak uděláte monopol. A to je v pořádku. To už nevadí, to už není v rozporu s Bruselem, už to ani Bruselu nebude vadit, bude nakupovat energie, monopolní orgán. To je paráda, co? Ale tady to vadí. Jo?

Takže zase spoléháte na to, že prostě těch spousta malých se neozve, že ti budou mlčet a zase se udělá supr byznys tady z Prahy a zas nám potečou ty prachy, protože teď je na ty prachy vidět na té PVZP.

A teď si dovolím jednu zásadní poznámku. A teď nastražte uši vy, kolegové, co sedíte ve správní radě VZP, protože vy, když tady teď budete hlasovat pro to, aby se PVZP poškodila ekonomicky tím, že se jí to vezme, že se jí do toho lidově řečeno hodí vidle, tak vy poškodíte ty ekonomické zájmy a nesete za to odpovědnost i ekonomickou a existuje už dotaz na zajišťovnu Lloyd, jestli v tomto případě, protože my jsme ve správní radě VZP pojištění na odpovědnost za rozhodování ve správní radě VZP, jestli v tomto případě zajišťovna Lloyd by plnila, přátelé, neplnila, to jenom jako pozor, ona každá mince má dvě strany, takže ono to tady vypadá strašně lalalá, zvednete ruku, ale poškodíte, připravíte PVZP čili dceru, o velké peníze, no a někdo se z toho bude muset zodpovídat. Z toho, jak rozhodoval. No, na to jste pojištěni, ale v tomto případě Lloydové řeknou ne, ne, ne, na toto, přátelé, pojištěni nejste. To si plaťte sami. Takže až budete mačkat čudlíček, tak si na to vzpomeňte, co vám teď říkám, abyste pak nemohli říkat za půl roku nebo za rok, že jste nevěděli, protože teď vám to říkám. Nesete za to zodpovědnost, i ekonomickou, a nikdo to za vás nezaplatí. Tak.

A k tomu samozřejmě plynule dodávám. Kam plynou zisky PVZP? Kdo z vás to ví? No, ti co sedí ve správní radě VZP, to vědět musí. No, plynou matce, VZP, dominantní zdravotní pojišťovně, která tady pojišťuje skoro 60 procent populace. A kam plynou zisky z komerčních zdravotních pojišťoven? No, do zahraničí. No. Jak je to prosté. A jak říkám, s tlustým doutníkem na Bahamách to vypadá všechno krásně. No, tak o to tady hrajeme. Hrajeme tady o to, že prostě X set miliónů ročně vyvedeme ven. A to opravdu chcete?

To snad nemyslíte vážně, to už je moc. Protože vám říkám, dokonce existuje trestní oznámení na to, že se někdo těší, že si ten kšeft obnoví, že si ho obnoví zpátky, že ty prašulky zase potečou. Protože víte, normální reklamy ruskojazyčné, strachovka, PVZP pojišťuje za dvacet tisíc. A naše pojišťovna, která se bude jmenovat - to je jedno - bude za šest tisíc korun. A vy tam ještě dáváte, že vůbec nezastropováváte ty provize těch, co pojišťují. Berou si 80 % provizí. Zdá se vám to normální? (V sále zvoní telefon.) Hezky vám to hraje. Tak ze šesti tisíc když si někdo vezme 80 %, tak co zbyde na tu péči? No nic. No tak co je to? To je normálně loupež za bílého dne. Proto tady máme mačkat čudlíky a zvedat ruce a tvářit se, že to je všechno v cajku, že to dáváme do souladu? Nedáváme do souladu nic, přátelé.

Protože já vám něco přečtu. Tady zaznívají samé lživé argumenty, samé. Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předsedovi vlády. To bylo předtím, než jsme schvalovali v roce 2021 tu novelu. Vážený pane předsedo vlády, dovolte mi, abych se na vás obrátil ve věci Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ten jsem předkládal já, moje maličkost, paní profesorka Adámková. Byl podán pozměňovací návrh číslo 7891, na který on reagoval dopisem. Předseda ÚOHS s předkladateli pozměňovacího návrhu problematiku osobně prodiskutoval. Tehdy jsme udělali novou verzi, která představuje krok správným směrem a to zmírňuje dříve vyslovené obavy o zachování zdravého soutěžního prostředí v této oblasti a dodržování pravidel veřejné podpory.

Za velmi pozitivní pokládají změnu sjednocení režimu zdravotního pojištění při podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dní bez ohledu na místo podání žádosti a zkrácení přechodného období, kdy cestovní zdravotní pojištění bude oprávněna poskytovat výhradně pojišťovna VZP na dobu pěti let. Důležité je zakotvení jasně definovaných kritérií poskytování zdravotní péče pro pojišťovnu VZP, a.s. a také pro další pojišťovny, které budou moci po uplynutí přechodného období tohoto pojištění pojištění cizincům poskytovat. Tímto považuji své dříve uplatněné připomínky za vypořádané. Takže to je jeden argument, který padá.

Co se týče argumentu, že se to musí dát do souladu s Bruselem, to jsem říkal. Něco se tedy musí dát, něco nemusí. Ale co řekl Brusel? Vůbec nic, vůbec nic. To je tady naprosto lichá argumentace. Ukažte, kde to máte. Nemáte nic, vůbec nic nemáte. Takže samozřejmě jak říkám, ti, co jsme jim "ublížili", tak včera na Nově reportáž. Proč do toho nějací lobisté cpou takové peníze, že na Nově večer musí zaznít reportáž, jak byl někdo poškozený PVZP?

PVZP vypořádávají měsíčně 10 až 30 tisíc likvidací. Samozřejmě zkušení novináři najdou jednu paní a řeknou, to je všechno špatně. To vám to za ty prachy stojí, abyste se starali o ty cizince? Abyste se starali o naše lidi, tak do toho se peníze nedají? Tolik peněz vycestovává ven a "vyhazuje" se na takové nesmyslnosti a pro naše lidi peníze nejsou. Proto abyste zaregulovali energie nebo vysvětlili lidem, jak to tedy je nebo není. Tak na to peníze nejsou a na takovéto nesmysly peníze jsou, aby se dělala tato mediální masáž? Vždyť to je nechutné!

Budeme pokračovat. Takže podívejte. Ten současný stav jsem popsal a teď je samozřejmě otázka, když ten současný stav je úplně v pohodě, žádné dluhy nevznikají, ty faktury jsou všechny zaplacené včas. Říkám, já to nemám jakože jedna paní povídala. Já to zažívám na konci každého měsíce, ty faktury posílám, vidím, kdy ty peníze přijdou. Takže to je reálný stav.

Proč to tedy měnit? Problém jsou samozřejmě pojistky. Zmiňoval jsem ty provize pro makléře. Jak může být provize pro makléře z toho komerčního pojištění 50 až 80 %? Vy to tam vůbec nezastropováváte? Takže tam se nabízí pojistky za šest osm tisíc za rok. Kolik je reálný náklad na jednoho pojištěnce? Když si vezmete, kolik my zaplatíme, už jenom stát platí skoro dva tisíce za pojištěnce. To je 24 tisíc za rok. Reálně výdaje na pojištěnce jsou kolik? No, skoro třicet tisíc, že. To víme z VZP. To je prostě statistika, jo. Takže když pojišťujete dostatečně velký počet lidí, musíte počítat s velkými čísly. Takže jak můžete nabízet pojištění za osm tisíc za rok? To je fikce, to je nesmysl. To je podvod, to neodráží ekonomickou realitu, neodráží to nic.

Takže otázka zní tedy. Když vám zbyde z pojištění dva tisíce korun za rok, tak co z toho chcete platit a komu? Samozřejmě vy chcete sebrat to výsadní postavení PVZP. Ale říkám dvakrát - a paradoxně je to tady ODS - dvakrát to výsadní postavení tomu PVZP už dala. V tom roce 2012 to tedy udělala proč? A najednou je to špatně? Tady bychom měli tedy hájit zájmy státu, aby nevznikaly dluhy zdravotnickým zařízením a ne hájit zájmy několika málo soukromých subjektů. V tomto případě si myslím, že hlavně dvou.

Přece každý stát tohle chce mít pod kontrolou. Proč my to nechceme mít pod kontrolou? Chcete mít pod kontrolou energetiku, zřizujete obchodníka s energiemi? Tam bude monopol úplně samozřejmě. Ale tam to nevadí. Jak jsem říkal, to je v pohodě. Vy rušíte zastropování provizí, které tam je. Samozřejmě to zastropování provizí je alfa omega. To je přímo skandální. Protože když jim nařídím, aby tedy vybírali ty reálné částky - což by mělo být těch 24 nebo 26 tisíc korun - a oni si z toho vezmou 80 % provizí, no tak vám zatleskají. Ale že byste to dělali jenom tak? To nevím, to se mi taky nezdá.

Dneska se vlastně veškeré ty peníze vrací do systému zdravotníkům, protože pokud systém pojištění funguje jako pojištění - to vám řekne každý pojišťovací teoretik - tak samozřejmě máte má dáti a dal. Něco vyberete, ale samozřejmě máte plnění. A my to vidíme. My na každé správní radě máme report z PVZP a vidíme, jak PVZP plní a kolik peněz přes to protéká a jakým způsobem se s těmi penězi hospodaří. Takže máme přímou perfektní kontrolu. Otázka je, až to vy uvedete do života, jakou budete mít kontrolu. No žádnou. A to je možná to, o co jde, aby žádná kontrola nebyla.

Navíc my chceme, tam je požadavek, aby ta pojišťovna, která to chce dělat, měla síť zdravotnických zařízení, to znamená zasmluvněnou síť zdravotnických zařízení. To není, jako když jste někde v Kotěhůlkách a zlomíte si kotník, tak jako cizinec asi těžko budete přemýšlet - ježíš, kde já mám... Víte, když se vám to stane někde v cizině na dovolené, tak voláte na ta čísla, která máte a potřebujete se rychle dostat třeba na tu chirurgickou ambulanci nebo na to oddělení, kde vám to někdo zrentgenuje, eventuálně zreponuje a zafixuje.

Většinou je to samozřejmě tak, oni to mají ošetřeno paradoxně - i ty proti nám zaostalejší státy - že tam ta síť těch zdravotnických zařízení automaticky je, logicky. Ale tady tyto subjekty, o kterých se bavíme, které se do toho tak vehementně snaží vlomit za jakoukoliv cenu, tak žádnou síť neměly. Oni sice proklamovali, že mají, ale v podstatě po zkušenostech, když už s nimi někdo tu smlouvu udělal, tak ji rychle vypověděl - teď mluvím samozřejmě zase ze zkušeností - protože zjistil, že jsou to česky řečeno šmejdi.

Protože oni vám řeknou - jasně, pane doktore, my to všechno uhradíme a tak - a pak vám vrátí fakturu a řeknou - no ale víte tam, toto a toto. Nic. Pak si s nimi dopisujete a oni spoléhají na to, že vás to unaví a že už nechcete dávat ty peníze za poštovné a řeknete si - je to 600, 1 600, korun, ale já už fakt na to nemám nervy, já to radši oželím. Takovýchto poskytovatelů najdete po republice pár tisíc a to jsou potom pěkné částky, že, když to nasčítáte a vynásobíte. Ty tedy někde končí. Nekončí ve VZP, neslouží nám všem, ale jenom někomu, několika málo vybraným jedincům.

Samozřejmě dokonce to bylo tak, že potom mnozí kolegové, zejména třeba zubní, protože u těch zubařů je to tak, že když to prostě bolí, ten zub, tak to bolí, tak se prostě vyžadovaly platby v hotovosti. To je obrana, jak se tomu chcete bránit. Když tomu člověku nejde o život a nemá smrt na jazyku, tak prostě to zdravotnické zařízení řekne - prosím vás, musíte nám to uhradit. Koneckonců takto se chovají a chovali všude v Evropské unii. vzpomeňte si všichni, když jsme hurá vyjeli ven, na lyže nebo k moři, a když se nám něco přihodilo, tak pěkně jsme cvakali na dřevíčko, žádné kartičky nikoho nezajímaly. Prostě - zaplaťte, a hotovo! A když nezaplatíte, nemáte peníze, tak vám zadržíme pas. Ale my jsme pořád jako že spoléhali na to nebo na ono a vykládali nám tady něco, no tak prostě někteří kolegové, některá zdravotnická zařízení se v tom zorientovali úplně stejně, protože měli zkušenost, řekli - zaplaťte, nebo vám zadržíme doklady. Já jsem to zkoušel jako šéf velkého zdravotnického zařízení, takže mi bylo řečeno z Ministerstva vnitra, že to nelze, že to je v rozporu s něčím. Já říkám - aha, takže v České republice v Břeclavi to v rozporu je, a když je to v Itálii a stane se to Čechovi, tak to v rozporu není! To není dvojí metr, to je dvojí kilometr. Tak všem stejně! No tak prostě lidi to vybírali cash, ale samozřejmě když vám přivezou vážný stav záchranáři a dáte ho na JIPku, tak těžko od něho budete co vyžadovat, tak ho prostě léčíte, protože holt primum non nocere musíme ho vyléčit, a až ho vyléčíme, tak co se stane potom? Pak je prostě tučná faktura, dotyčný to podepíše, napíše tam nějaký klikyhák, takový ten rozsypaný čaj, a bere se to jako pohledávka. A furt se to vedlo, vedlo, vedlo, a najednou prostě tady toto vymizelo. Nechte si to z ministerstva vytáhnout, jak ty pohledávky teď vypadají. Nijak, protože to má všechno PVZP a je to vypořádané. A to, že jste nechali natočit jednu reportáž o nějaké tetce jakési fiktivní, tak to prostě na věci nic nemění, protože my všichni víme, jak to je, my poskytovatelé.

Takže síť také jako nemusí být? A i kdyby byla, podle ÚZISu takovýchto peněz bývávávalo víc jak 170 milionů ročně, a to samozřejmě nebylo úplně, zcela podchycené, protože vím já dobře, když jsme to.... (Pan poslanec Brázdil hovoří s řečníkem, oba dva posuzují pohledem účast ministrů, při pohledu na pana ministra Šalomouna:) Dobrá, málem jsem vás přehlédl. Takže ta čísla samozřejmě na tom ÚZISu nebyla nikdy úplně objektivní, protože do těch výkazů, říkám, mnohdy tady ty malé faktury jsme vůbec nedávali, u ÚZISu se to tam objevovalo hlavně za velká zdravotnická zařízení lůžková, ta ambulantní zcela sporadicky, a to by vám profesor Dušek potvrdil, že to číslo je hodně podstřelené, protože prostě se spoléhá na to, že mnoho těch subjektů se tím vůbec nechce zabývat, protože je to administrativně natolik náročné, a ten konečný efekt je nula. Takže na to vynaložíte síly a prostředky, jak říkávají vojáci, a na konci nemáte nic. Takže si řeknete - já to prostě oželím, a vyhodíte to, tak jak jsem to kdysi musel vyhodit já.

Takže na co se bude dělat ten registr? Samozřejmě ten registr už vede Ministerstvo vnitra, to mi tady kolega policista potvrdí, tak na co bude asociace, proč začne dělat další registr, zřizovat? K čemu? No, samozřejmě k čemu, jako byznys, to je jasné, Asociace pojišťoven tady léta ten nepořádek tolerovala! Vždyť jim vyhovoval! A oni mají teď být jako ti, kteří to budou spravovat? Jako žhář volá hasiče? To je směšné!

Pak samozřejmě storna nebo limit, který jste tam prezentoval, pane kolego, že je 120 tisíc eur. My přece víme ze správní rady, že za tento rok a loňský rok ty velké škody tam byly minimálně čtyři, které likvidovala PVZP, nad 8 milionů korun. Ano, minimálně čtyři! A zase - šup, velké minus. A kdo to zaplatí? Zas to zaplatíme my všichni, že? Takže proč tam dáváte 120 tisíc eur? Když jedete ven, jedete na dovču kamkoli, na kolik se pojišťujete? Na 120 tisíc eur ne! Všechny ty velké vám řeknou 5 milionů. Na 10 milionů, když to máte s repatriací, že budete potřebovat cínový futrál na cestu domů letadlem, no tak vás pojistí minimálně na 5, a vy to dáte na půlku? Proč? Protože my jsme šupáci, kteří děláme za půlku to, co venku? Proč, já tomu nerozumím, kde se vzal ten limit. Přitom každý z vás, když si vezme svoji bankovní kartu VISu, tak ví, že na té VISe má pojištění do 5 milionů korun. Proč vy to dáváte do dvou a půl, řekněte mi, ...(nesrozumitelné), proč to nedáte do pěti? To nedokážete vysvětlit. Prostě to je vycucané.

A pak to rozšiřování o ty děti s tím přechodným paskvilem ve veřejném zdravotním pojištění, kdy za jedny děti platí stát, za druhé rodiče a ještě úplně jinou částku. To je úplný chaos. Přece všichni máme tu zkušenost, vždyť nežijeme ve vakuu, proč to takovýmto způsobem motáte. Tak zkuste to v tom Rakousku nebo v Německu nebo v jiném státě Evropské unie, jak to má a podívejte se, jak to tam je. Je v tom samozřejmě elementární pořádek, protože toto tam není možné, to je vyloučená věc, abyste měli, že přijdete na cizinu a tam předložíte nějaká lejstra, úplně na konci je ta kartička, jak říká kolega, nějakého pojištění, to si může vyrobit, kdo chce. Ta policie cizinecká už to naprosto není schopna verifikovat a dohledat. O to ale šlo! O to šlo, aby tam byl ten suprovní byznys, i na to, že ty prachy z-kásne někdo a spoléhá se na to, že ti lidé nebudou nic požadovat a nic chtít. Což se také často děje, jenomže v kvantech lidí se vám vždycky najde někdo, kdo je vážně nemocný, kdo bude mít úraz, komu se zhorší chronické onemocnění, tomu se nedá vyhnout, to je biologická zákonitost, a tu neobejde žádný senátní návrh.

To je příklad, který tady používám už asi po osmdesáté, že můžu tady podat pozměňovací návrh ke gravitačnímu zákonu a klidně ho můžete schválit vaši stoosmičkou, ale padat na hubu budete furt stejně. (Smích, potlesk z řad ANO.)

Samozřejmě diskriminační žaloba, tam následuje k tomu hned zdravotní turistika, to je velmi zajímavé téma. Protože si někdo jako fiktivně takto udělá - a teď říkám, ty reklamy tady mám - Strachovka, 6 tisíc, 8 tisíc za rok, udělá si to pojištění, a teď, protože dofrčí, a teď zase - nemám to z médií, jestli někomu nevěřím úplně, vůbec, tak jsou to novináři, já to mám ze sebe, ze své praxe, já jsem to zažil, přijde pacientka s takovýmto pojištěním a řekne, že má problém. Já říkám, paní vy ten problém - já jsem ještě z ruštiny maturoval, dokonce na univerzitě jsem měl ruštinu, takže já se rusky můžu domluvit, kromě toho i německy a anglicky, tak říkám - ale vy ten problém nemáte včera, že jste sem přijela včera, ten problém máte, protože už jsem něco zažil v té medicíně, jsem dost starý a hodně pamatuji, vy ho máte takových devět, možná deset let. (Pan poslankyně Schillerová pokládá na řečnický pult lahev pitné vody.) Děkuji. A paní říká - no, mám to delší dobu. Ona prostě ten problém má devět, deset let a ve své domovské zemi buď ten problém nedokázala vyřešit, anebo dokážou, ale za astronomické sumy. Ale někdo ji poradí, že v Česku jsou takoví pitomci, že vás pojistí za 280 eur, vy tam pojedete, dostanete bumážku, pojedete a tam zabušíte na první vrata, hned za řekou Moravou.

A oni vám to tam spraví a nic nebudete platit. A on řekl - ježíš, to je výborné, (mám) pocit, že tam ještě nakoupím. No, a teď přijde a řekne - já bych to chtěl. A říkám - takto to fungovávalo, bylo to tak opravdu. Ale pak třeba do toho přišel covid. A i teď samozřejmě máme nebo mám, popisuji vám ze života, že mají opravdu chronický problém, třeba z mého oboru, a já říkám - ano, to je k operačnímu řešení, samozřejmě prospektivně, nemusí to být hned, může to být, řeknu, do šesti měsíců. A ona řekne - no, já to potřebuji dřív, protože já mám jenom na těch 150 dní to pojištění. Já to mám do těch šesti měsíců.

A říkám - no, to je hezké, to přání, ale protože byl covid a my jsme neoperovali naše pacienty, tak musíte do řady, protože já mám, ne snad bych řekl waiting list, ale vedu, dispenzarizuji a sleduji x pacientek, které je potřeba taky v dohledné době zoperovat a vyřešit jejich problém. No, a ty se nemůžou předbíhat. Jak k tomu přijdeme? Vždycky je bližší košile než kabát. Každá matka se postará o vlastně dítě, pak o to cizí, ne? A oni už samozřejmě zjistili, že to mají na tu dobu, ale teď už jsme to zase prodloužili nějak, že, takže se říká - dobře, ošetřujte, pravda, je, že oni mají výrazně nižší nároky na čerpání péče než my, oni s každým štípancem neletí doktorovi, ale nicméně v těch velkých číslech to je velmi zajímavé.

Takže je potřeba s tím počítat a i s tou zdravotní turistikou, kterou jsme vlastně zavřeli, tak teď bychom s ní asi zase museli počítat, protože ty možnosti by se opět otevřely za ty směšné peníze. Protože ono už, když to bude, když by to pojištění stálo tisíc euro, tak už je to potom jiná částka. Je to sice nárok, ale už to nemůže být zdrojem až takového byznysu a takové výhodnosti pro všechny zúčastněné.

My jsme tam v té novele, když jsme to dělali pro tu PVZP, tak jsme tam chtěli nastavit ten elementární pořádek a zvažovali jsme ty lhůty. Nebyla ta licitace, ale říkali jsme si, je tam možný nějaký kompromis, než se v tom udělá... ale to bylo, pozor, zase znovu vás (upozorňoval?), i pana kolegu Krause, i to, co držíte v ruce, to je předválečné. To bylo všechno ještě před tou válkou. Nikdo nevěděl, co přijde, co se bude dít. A ta válka odstartovala, neříkám, že úplně přímo... způsobem odstartovala a obnažila ty energetické záležitosti.

Já si myslím, že tak, jak jsem to řekl včera, (já) to zopakuji, my máme jiné starosti. My máme teď jiné starosti, přátelé, než rozkopávat fungující systém, protože teď bychom se měli opravdu starat o ty lidi, o ty naše občany, o ty - když už tedy mluvíme o pojištění - naše pojištěnce, protože víte co bylo v devadesátkách? Vy to nevíte, já vám to řeknu. Důchodci doma pozavírali topení, vypnuli elektřinu a šli na polikliniku. Tam bylo teplo v čekárnách, společenský život, pokecali si v čekárnách, měli tam bufítek, něco si dali a doma nemuseli topit, ano?

Jenomže dneska to bude tak, že ona bude zima všude, i na té poliklinice. No, a už jsem to řekl na správní radě a říkám to vám všem laikům tady - to se hezky řekne, tady svrchu, že se sníží teplota o dva, o tři stupně. A víte, co to bude znamenat ve zdravotnických zařízeních? No nápor. Všichni dostanou rýmu, nachladí se. To schytají praktici, z praktiků většinou potom krčaři, něco přijde nám na gynekologii, ty cystitidy třeba, protože od pasu dolů to je gynekologie, že, samozřejmě. No, ale chronici se zhorší, takže chronici půjdou na internu do špitálu. No a špitály samozřejmě, ty to odskáčou, ty postupně.

Praktici budou mít nárok na vyžádanou péči, to se obrovským způsobem prodraží. To, co vypadá jako úspora, že se sníží o dva stupně teplota, je ve finále těžký prodělek. Ale to samozřejmě vědoucí člověk by z úst nevypustil. No, ale ten nevědoucí si myslí, jak ušetří, jaké páchá dobro. A jak je řečeno, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Takže kdyby si dal někdo tu práci a propočítal to, tak jsem přesvědčen, že ta úspora v konečném důsledku vůbec žádná nebude. Naopak.

A těžko vyjádříte parametr zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, zkrácení střední doby dožití. To jsou všechno velmi obtížně uchopitelné veličiny, které těžko vyjadřujete. A chápu, že snížit někomu doma ze čtyřiadvaceti, takzvaná topinková teplota jsme tomu říkali na vojně... Na jednadvacet to jde, ale že bych si já z dvaceti, (protože) já žiji ve dvaceti, snižoval na šestnáct, tak to po mně nemůže nikdo chtít, protože já nejsem Eskymák. (Veselí v sále.) Protože se nemůžete adaptovat jakože nařízením nějakým, že vydáte nějaký papír a nařídíte to, protože to chce... nějací ti lidé žijí v nějakých podmínkách a to nejde udělat den ze dne.

Podívejte se, jak jsme všichni rozhození, i když z léta jdeme přímo do zimy a ze zimy přímo do léta. Za můj život jsou jenom dvě roční období, u nás tedy - jaro, léto, burčák, zima - ale tady v Praze zima, léto. (Poslanci se smějí.) Ale už ale ten burčák je čím dál dřív. (Smích a potlesk v sále.) Už to máme v srpnu. To dřív nikdy nebylo, ale pak samozřejmě - boom - a teď si vezměte, jaké bylo letošní září studené. Vždycky za totáče se říkalo, že topná sezóna začíná šestnáctého října, ale teď vám to v září najednou šup a zjistíte, že musíte zatopit, protože ty nemovitosti vystydnou, ty budovy, ale říkám, my doktoři se všichni díváme - ježíšmarjá, koho toto napadne, protože to se prostě postupně - a to je zase biologická zákonitost, to neovlivní žádné nařízení, žádný pozměňovák - to se prostě přesune a přelije do toho.

A to samozřejmě všechno souvisí se vším, zase to budou další nároky na systém zdravotního pojištění, kterému jsme mimochodem vzali čtrnáct miliard. To je prostě pro mě naprosto (neuvěřitelné?). Celý život se tam dolévají peníze a teď se tam odtud vezmou. To je prostě neuvěřitelné. Ale garantuji vám, že ještě se dožiji toho, že tam zase dolévat peníze budeme muset, protože tam nebudou. (Pousmání.) To je otázka, to je zákonitost, to je otázka doby.

My jsme tam tehdy kalkulovali s tím, že by... to po té době, která uplyne, to nemusí dělat, budou to dělat jiné pojišťovny, ale ty, které mají ty parametry třeba té PVZP. To znamená, ať si ostatní zdravotní pojišťovny, všechny, zřídí svoje dcery tak, jak si to svého času udělala VZP, a ty, ať to můžou provozovat, na úplně stejném principu a stejné bázi. A je to. Ty peníze nepotečou ven, zůstanou v našem zdravotním pojištění, bude to splňovat všechna ta kritéria samozřejmě, o kterých vy mluvíte, říkám, která vám vyvracím jedno po druhém, (protože?) nic z toho není pravda. A tím by to bylo ošetřené. Všechny mají ty smlouvy se zdravotnickými zařízeními, síť, dostupná péče, nebude se platit v hotovosti a tak dále.

A o tom monopolu jsem mluvil, to jsem vám tady vyvrátil, že se o nic takového nejedná. A říkám, Kooperativa, Generali, která má úrazové pojištění zaměstnanců, tam to nikomu nevadí. Proč? Zkuste mně to vysvětlit tedy, jak to, že tam vám to nevadí a tady to tak má vadit. Tak to zrušme tedy všem. To už jsme tak otupělí, že vůbec nevnímáme, že tady existuje monopol na úrazové pojištění zaměstnanců? A to je úplně jedno a už to trvá tolik let a všechno jako je to tedy skvělé. No, a tady se straší tou Evropskou komisí, ale od roku 2012 Evropská komise mluví o monopolu Kooperativy a České pojišťovny tehdy, protože dneska už je to Generali, a je na to usnesení vlády z roku 2012, že se má tento duopol, respektive monopol, zrušit. A do dneška se nic neděje. A není to tedy problém žádný zásadní, pro nikoho. No nic.

Takže něco ano, něco ne. Všem stejně, já jsem pro, ale to se nedá vysvětlit normálním rozumem. A ty soukromé pojišťovny, které tak jako do toho (nesrozumitelné) a jsou v tom prezidiu té asociace pojišťoven. Proč napadají to přechodné a výsadní postavení? Ta je vlastně v podstatě polostátní, ta PVZP, ale ony od začátku pandemie, zrovna tyto dvě pojišťovny, odmítly hradit covid. Ony tam měly prostě tu výhradu.

My jsme to registrovali, (my?) jsme se na to dívali, dobře. T to taky nikomu nevadilo, nikdo se tím vůbec nezabýval, zrovna ta asociace pojišťoven by se tím měla zabývat úplně nejvíc, protože myslím si, že to jednání vybočuje obrovským způsobem, jaksi bych řekl, z běžné normy. A zase. Opět připomínám - kam odvádí tyto dvě pojišťovny, které nejvíc řvou, ty zisky? No, do zahraničí. Co my z toho tady máme? Nic. Je to kšeft jenom pro někoho. A když máme být spravedliví a chcete to tedy narovnávat, tak to vezměte z jedné vody všem. Dejte do toho návrhu úplně tedy všechno tady to, že se zruší monopol u té Kooperativy.

Tady se tedy bude všechno rušit, ale pojďme se... na to přece musí být nějaký konsenzus a ne, že se tady prolobují nějaké dva soukromé subjekty a říkám, jsou tady na to důkazy, vždyť PVZP už pořádala trestní oznámení na ty lidi, policie to šetří, že oni už se domlouvají, že už to mají v Senátu šéfované, což se potvrzuje koneckonců, proto tady dneska stojím. Kdyby to neměli ošéfované, tak tady nestojím.

A tak to mají ošéfované, jako že už se to vrátí zpátky a byznys pojede dál. Já si připadám, jak ve špatném filmu! Kam se hrabe starý Corleone. No tak.

Takže tak, jak znovu navrhuji, když už teda to pojištění cizinců by mělo být jakože soukromé, tak ať to dělají ty zdravotní pojišťovny, které jsou tady prostě léta letoucí je máme na trhu, úplně stejným modelem. Vždyť jako to není nic těžkého. Teď nechci vůbec komentovat všem, vy jste všichni dostali takové ty hysterické maily poslancům, senátorům, ty smyšlené příběhy, jak ten, kdo, kdesi cosi, proboha, no, tak to někdo samozřejmě musí platit, že. To není tak, že někdo dostane v neděli večer ten nápad a sedne a začne psát všem tady ty srdceryvné příběhy - to je samozřejmě nesmysl. To někdo vyrobí a někomu stojí zato strčit peníze do toho, že včera náhodou, včera večer na Nově ta reportáž. Doporučuji ctěnému auditoriu, aby se na to podívalo. Všechno je to samozřejmě zaplacená kampaň. Tam jde o to co nejvíc očernit VZP, respektive PVZP a aby se zase dalo podnikat, kvazipodnikat v této oblasti. Protože nezlobte se, to žádné podnikání nikdy nebylo. To je normální zlodějna. Nic jiného.

Takže co potřebujeme, proč jsme tady, koho máme hájit, co máme hájit? Poslanec je od toho slova, že nás sem ti lidé poslali, abychom hájili jejich zájmy. Znovu se vás ptám: Čí zájmy tento návrh hájí? Poskytovatelé jsou spokojeni, pojištěnci jsou spokojeni, protože mají faktické pojištění, stát je v podstatě spokojený. Ten nic nedoplácí, protože prostřednictvím VZP je v pohodě. Takže kdo je nespokojený? No ty dvě pojišťovny z toho prezídia! A těch tady máme hájit zájmy? Na to tady jsme? Na to tady nejsme. Takže já vůbec, za nejslušnější bych považoval prostě hodit ručník do ringu, říct: Prosím vás, stahujeme to. Pojďme se o tom, samozřejmě já neříkám, už je to nějaká doba je to dva roky, pojďme se o tom bavit. Zkusme to nějak spravit, vylepšit, protože samozřejmě všecko se dá vždycky spravovat, může to být lepší. Říkám je to předválečný návrh, ta situace se změnila. Přišli sem ukrajinští uprchlíci před válkou, dostali to pojištění, čili do značné míry ty důvody pominuly, takže za mě toto je prostě porod mrtvého dítěte. Proč jako se o tom, proč tady s tím ztrácíme čas? Teď bychom se měli bavit o tom, jak pomůžeme s energiemi lidem. A ne tady pár nějakým Rusákům nebo nějakým šialeným východňárům někde s Kavkazu, nebo co jako s naším pojištěním. Jako tady nad tím strávíme tři hodiny úplně na nic. Jo, a když jsem zjistil včera, jak jsem se proplétal po D1, že to na grémiu zase ODS, která to dvakrát už nám (nesrozumitelné) zase Markův brácha, který to tlačí. No, proč? Samozřejmě, no, tak toto je to důležité, čím se máme teď zabývat? V tuto dobu? Fakt vám to připadá normální? Obracím se aspoň na vás lékaře.

Proč? Znovu říkám, všecko funguje, vždyť jako, co to je za nesmysl? Pojďme se zabývat věcmi, které opravdu nás teď tlačí, které pálí tento stát. Toto rozhodně není jedna z nich. A my máme dělat pro naše lidi! Ne pro pár cizinců, kteří sem přijdou se tady nechat pojistit. Jo a znovu upozorňuju kolegy, sedíme ve správní radě VZP. Nesedíme ve správní radě nějaké Slavie, nebo jak se jmenují ty Maximy, Daximy. To mě je nezajímá. Takže jestliže máme hájit tyto zájmy, tak to jasné. Tak to rozškubeme, vyhodíme a pojďme se bavit o něčem normálním a pořádném, co opravdu je pro lidi, pro všecky lidi, pro občany této republiky. Protože včera jsem celý den poslouchal v ordinaci, že lidi nemají z čeho tu elektriku zaplatit. U nás se zdražilo teplo pětkrát, dodavatel zmizí a my se tady bavíme o nesmyslech.

Proto já znovu říkám, zamítněme to prostě už se, ano, asi na to přijde někdy, já to chápu, ale jestli se ještě chvilku bude válčit v Evropě, tak uplyne ta lhůta těch pěti let, stejně už z té lhůty je čtvrtina pryč. A zbytečně s tím tady ztrácíme čas. Teď se budeme zabývat tím, abychom měli čím topit a svítit a než to vyřešíme, tak je prostě lhůta pryč a ten problém v podstatě vymizí. Tak jako nerozumím tomu, proč to teď zrovna musíme všecko řešit.

Takže podívejte. Vy říkáte, že obnovení soutěže jo, a kdesi cosi a tady ty řeči, že to vlastně se nesoutěží - no tak, proboha, jaká soutěž. Oni se předháněli v tom, kdo to nabídne za menší peníze. Tomu jste říkali soutěž? Takže ti dávali 8 000, ti říkali, my to dáme za 6 000 na rok. To už jsem vám tady dokladoval, všecko dokumentoval, čili to je obhajování neobhajitelného. Říkám, můžu vám ukázat tady ty maily prostě, které si vyměňují. Prostě asi to má nějaké důvody všecko, ty důvody chápeme, víme, rozumíme tomu, ale ještě mně připadá i paradoxní, že samozřejmě já nevím, že to předkládá tu změnu. Pan senátor Jirsa, (?) který tady vlastně s tím ani jednou nebyl, vždycky pošle vás a on tady ani jenom nebyl, že bych mu mohl jako, jak říká někdo na čtyři oči teda něco říct. Takže říkám ta otázka toho, co to vlastně má přinést jako, k čemu to slouží? Tak vlastně to se vrátí jakoby ten byznys. To je smysl toho, aby se vrátil takový ten pololegální, že si teda někdo na tom pojištění namastí kapsu a ještě teda se toho chopí asociace pojišťoven a udělá do toho další registr, takže se z toho zase budou loupat další prachy, protože to všecko chce peníze. Čili z toho pojištění se zase budou odebírat další peníze a nebude to na to plnění, na tu péči.

A říkám, když už jste teda chtěli na jedné straně řeknete, že omezujete monopol, ale prostě ty provize tam necháváte prostě, které my jsme, ty jsou tam jasně teď dané, tam je to raz, dva, tři, takže vy je tam necháte jako volně. A ve kterém byznyse máte jako z pojištění nebo z něčeho, co vybírá ten makléř prostě 60 nebo 80 %? To jsem nikdy neviděl ani neslyšel. Takže my jsme si vlastně samozřejmě v té správní radě vyčíslovali, tehdy jsme se dohadovali, kolik budeme platit za uprchlíky z Ukrajiny říkám, protože tento návrh vznikal v době, kdy nikdo netušil, nebo alespoň většina ani netušila, že nějaká válka bude. Teď v podstatě nevydávají se víza pro Rusy, Bělorusy. Trh toho komerčního pojištění v tomto slova smyslu de facto přestal existovat. Takže jako na co vlastně? Proč se máme do toho vnořovat? Protože vlastně díky tomu konfliktu na Ukrajině jsme zahrnuli ty běžence do veřejného zdravotního pojištění. Oni jsou de facto v kategorii státních pojištěnců, takže teď vlastně jakoby ty komerční pojišťovny vlastně vůbec nemají ani prostor pro tu činnost. Takže já nevím, já tomu nerozumím, proč se o to teď, tak já to vidím jako umřelé hvězdy svit, že ještě furt doznívá něco, ale to ztratilo smysl. To je, jak ten had uroboros alchymický, který se požírá za vlastní ocas. To nemá žádný praktický význam. Kdyby to nakrásně teď lusknutím prstů bylo, tak jako koho budou pojišťovat?

A teď si vezměte, že samozřejmě zahraniční kapitál, který reprezentuje z mého pohledu, teď je to samozřejmě můj subjektivní pohled na věc, reprezentuje Česká asociace pojišťoven. To jsou vlastně všecko zahraniční peníze. Z asi 99 procent, myslím. Samozřejmě oni mají velké síly a prostředky a můžou si najmout ty velké lobbisty. Slyšel jsem jména Bekl (?) Poljakov, jména. Tady nějaká kancelář Euro Office, která jako nejvíc do toho vstupuje samozřejmě. My tady máme někteří z nás zkušenosti s jmény jako Diviš a Matoušek z té asociace pojišťoven, to by mohl tady kolega Faltýnek dlouze hovořit. Pak právní kancelář White & Case, která poradila, že mají strašit arbitráží atd. atd. Prosím vás, to je všecko normálně byznys. Takhle se tady pracuje. U nás třeba ne, na Moravě, ale tady v Praze jednoznačně ano. A ti ruskojazyční hlavně, ti z toho měli ten největší byznys, to je ten paradox. Že vy, že my všichni teď jaksi víme, že s těma Rusama je to takové, jaké to je. A teď samozřejmě všecko to vane z té širé Rusy. Tak já tomu nerozumím, naopak bych čekal, že prostě do toho zatnete tipec a mohutným hlasem zavoláte: Ne, tudy ne! S těmato šmejdama nic! A naopak vy jim chcete zase pootevřít dveře? Tak tomu fakt nerozumím.

Ty agresivní maily rozesílá nějaká paní Leitner, což je pirátka. Oni si, pokud já vím a samozřejmě máme všichni, nežijeme ve vakuu, ona je takový troll, ona dělá ty aktivismy přes ty sociální sítě a tak dál. Najděte si Strachovka.cz, najděte si ty stránky. Strachovka v ruském jazyce znamená pojišťovna. Tak Strachovka.cz a tam je informace 6. dubna tohoto roku, představte si, že na 80 % bude ten monopol VZP zrušen a v následujících měsících se vrátí ziskové pojistky. To je paráda, co? Já jsem myslel, že u toho počítače omdlím, říkám sakra, jak to říkal v ten v té bondovce? Někdo tady ví víc než já. To se prostě člověku tají dech. Říkám (nesrozumitelné), jako že by měli, že by seděli v Senátu? Já nevím, asi jo, prostě no.

Znovu vám jenom připomínám, že PVZP v tomto postavení, v kterém je teď, byla už dvakrát. A udělala to ODS, protože v tom byl takový chaos. A nechci použít to slovo, ale breugel, to je brajgl, to je to, tady se to dá použít, v tom to byl takový chaos, že už vám samým tehdy došla trpělivost a dvakrát jste to spravovali. Dokonce se tehdy zpřísňoval i zákon o pobytu cizinců v roce 2010, a to bylo kvůli těm nekalým praktikám. Podávali ho, mohl bych tady jmenovat, někteří tady ještě seděli, myslím, že kolega Bendl tady tehdy byl a byl jeden z předkládajících, paní Němcová, předkládali ten zákon tehdy, protože to byl fakt takový chaos v tom. A tehdy prostě se v tom udělal jakýsi pořádek, pak se to zase nějak podivně rozvolnilo. A teď znovu prostě zase to jde od vás, aby se to znovu vrátilo - rozvolnilo. Tak to je... Já nevím, nechápu.

A teď vám tady lehce ocituji: jeden státní pojištěnec stojí státní rozpočet, řekněme, dneska už je to možná 25 000 ročně, bývalo to, ještě před dvěma lety to bylo myslím 21, ale to bylo před covidem. Čili samozřejmě do toho se promítlo všecko možné - vyšší nemocnost, úmrtnost a tak dál, takže řekněme, že to může být 25, 26. Průměrné čerpání zdravotní péče na obyvatele se už zase zvedlo díky tomu, jak říkám, těm faktorům 37 000. A samozřejmě říkám, statistika je jasná, jestliže i když přicházejí z jakýchkoliv zemí, i když nemají ty nároky, tak ta nemoc v uvozovkách hlavně ty závažné diagnózy, ty jsou biologicky rozprostřené, čili tam žádný velký rozdíl není, čili já nevím, naopak třeba stravovací návyky, anamnéza, tak infarkty, kardiovaskulární nemoci, onkologická onemocnění a tak dál - nebude to nižší než u našich rezidentů, takže spíš bych řekl, tak jak mám tu zkušenost, že vlivem nižší sociokulturní a zdravotní úrovně oni taky mají, mnohdy je tam třeba u těch třetích zemí takzvaný šok z přesídlení. To by vám mohli rakouští kolegové lékaři vykládat, když přijdou z těch muslimských zemí a tak dál. Samozřejmě je třeba... ze začátku chodili ti mladí chlapi, ale teď samozřejmě jsou tam děti, ženy, starší lidé, čili tam je logicky... Zase v tom demografickém stromu máte logické ty výkyvy.

Takže teď si vezměte, že kdyby se jednalo o ty dopady, když si spočítáte při 100 000 osobách, je to přes 2 miliardy, ale na to pojištění jako to je na státní rozpočet ten dopad, kolik by třeba platilo. Ale samozřejmě, když by teda bylo, bylo to třeba 2,5 miliardy při té platbě. A na čerpání péče, té průměrné, když je to 37 000, tak je to 3,7 miliardy. Čili logicky, jak to chcete udělat? Jak to chcete vybalancovat? Aby ten systém tohoto pojištění, tohoto jako kvazi komerčního pojištění, které - znovu říkám - zase nám ukládá ta Evropa, že my těm přišedším, my je nesmíme diskriminovat. Oni mají mít ty přístupy stejné tak jako naši lidé. A v momentě, kdy je hodíte do náruče těchto zdravotních, komerčních zdravotních kvazi, zrovna těchto dvou, tak tam to nemůžete zaručit absolutně vůbec, že budou mít stejný přístup, stejné možnosti čerpání, protože prostě to financování, tak to nebude, to je naprosto vyloučená věc.

A teď si vezměte, když byste to teda a z toho osmička - zase buldozer - protlačíme - my můžeme všechno, jak Švédi, když dobili Prahu - tak zrušíme v uvozovkách výsadní postavení PVZP. Takže 100 milionů - zmařené investice a náklady, které samozřejmě i ten zákon uložil, když jsme to tehdy přijali. A upozorňuji, že kdybyste tehdy nehlasovali s námi, tak jsme to neprohlasovali. To by nešlo. Takže musel se tam najít dostatečný počet hlasů i od vás. A nebudu vás tady taxativně vyjmenovávat. Ale když se to teda zruší, tak 100 milionů jsme tehdy vlastně způsobili přijetím té novely, že PVZP si musela pořídit různé věci a tak dále za 100 milionů. A to, prosím, mám z PVZP.

Teď, když by to bylo na to pětileté období, ty čtyři roky ještě, tak je to čtyřikrát, takže je to 400. Takže 400 milionů je to ročně na ten provoz. Celkem by to bylo půl miliardy, kdyby to bylo pět let. Tak to bude čtyři roky, tak řekněme pět let by to bylo déle. No tak na čtyři roky by to bylo zhruba půl miliardy. Dopady přechodného zařazení dětí cizinců ze třetích zemí s tím dlouhodobým pobytem do jednoho roku, co chcete do veřejného zdravotního pojištění s platbou od zákonného zástupce jako u státního pojištěnce v důsledku čerpání zdravotní péče do jednoho roku je zhruba 102 000. PVZP dostane v ideálním případě necelých 24 000 korun - v ideálním případě. Ale spíš lze předpokládat neplacení toho pojistného. Takže může obdržet třeba 15 000 na hlavu jako. No a tam bude negativní bilance samozřejmě, že? Kolem 80 000 na to dítě. Když to bude 10 000 dětí, to je samozřejmě vysoké číslo, ale může jich být tolik, jako nevíme, kolik jich přijde. Před rokem bych taky nevěřil, že bude válka, před dvěma bych nevěřil, že bude na Moravě tornádo. Jo? Všecko je možné. Takže tam prostě najednou se dostáváte do obrovských čísel jako ztrátových miliardových.

A zmíněn je ten skoro jistý úspěch je té diskriminační žaloby. Za české děti a za děti cizinců s trvalým pobytem platí stát, za tuto kategorii teda platí zákonný zástupce, přitom ve všech případech se jedná o účastníky stejného zdravotního pojištění. Takže to je zase zásah třeba do státního rozpočtu. A to, že argumentujete, že pozitivním efektem bude snížení nedobytných pohledávek, no, tak ty už samozřejmě teď nejsou, ten argument padá, protože teď už to vlastně nikdo nevede, protože od té doby uplynul jako poměrně dlouhý čas a s tím PVZP to má každý vypořádané, a to samozřejmě zjistíte jedním telefonem přátelům, kteří řídí zdravotnická zařízení.

A ty dopady? Tak zase 500 až 800 milionů korun ročně - to je takový střízlivý odhad - skončí v rukách pár lidí, tak jak to prostě do té doby každý rok končilo. Cizinci budou platit... samozřejmě budou nuceni, protože dřív či později k tomu dojde, že budou... asi sáhneme k tomu, že řekneme ne, vy nám zaplatíte v hotovosti, protože vaše pojišťovna neplní, tak jak by plnit měla - buď vůbec, nebo pozdě, nebo ne v úplné výši. To je výborná finta, že řeknou, ano, vy jste poskytli péči za 12 000, ale my zaplatíme 6. To se tak běžně jako dělá. No a zase se objeví ty nedobytné pohledávky. Ale samozřejmě ty zisky z těch půl miliardy, z 800 milionů, zatím to vypadá tak, že by se to mohlo do té miliardy vejít, říkám je tam dopad té války, ale i tak je to prostě ohromné, jsou to ohromující čísla. Vůbec si nedovedu představit, že to bylo předtím, tak to mohly být klidně i násobky třeba dvoj. To nevím. Ale jsou to prostě ohromující čísla. No, tak to je vlastně ta motivace, o kterou se tady hraje.

Takže zase se prostě ty peníze přelijou z našeho systému zdravotního pojištění. A je to kvazi veřejné, jestli to nazvete komerční nebo ne, ale prostě nebude to tady končit. U té PVZP to tady končí jednoznačně. Kdybychom to dali na ty dcery (ceny?) těch ostatních zdravotních pojišťoven, což, jak třeba říká kolega Kuchař, že to by bylo - mně se to zdá taky jako normální řešení, říkám po uplynutí toho období, a tak ty peníze prostě zůstanou tady v tom systému toho zdravotního pojištění a budou vyplaceny za tu péči. Nebude to něčí zisk. A zase by to byl výborný krok k tomu, což vy máte ve svém programovém prohlášení a mně se to líbí samozřejmě, že by to byla cesta ke komerčnímu zdravotnímu připojištění. To je to, o co bychom se měli... Ale našich obyvatel, našich občanů, o tom je řeč. Říkám, nezabývejme se tady nějakými Asiaty, kvůli těm tady nejsme, my jsme tady kvůli našim lidem. A toto by měla být ta práce, kterou odvádíme, protože to k něčemu směřuje. I vrcholně socialistické Rakousko má tzv. Sonderklasse, máte možnost se připojistit. A my furt tu možnost ještě nemáme. Nás doktory furt straší paragrafy (nesrozumitelné), že nesmíme to a nesmíme toto a ono a furt je to takové pološero. Abychom taxativně řekli - toto ano, posud jo, jestli zavřu krám ve čtyři, tak prostě od čtvrté hodiny jedu cash, vybírám za peníze. Hotovo. A to jsme pořád ještě neudělali. A to vy, kteří se proklamujete jako pravicová vláda, tak sakra toto je to, co bych od vás očekával, a ne že se tady budeme patlat tady s tímto a nahrávat kšeft jako dvěma subjektům.

Takže dopady jsem vám shrnul. Jak z toho se ctí vybruslit? No jak? Vzít to zpátky. Říkám, už je to nějaký čas, vznikalo to v jakési době. Já to taky chápu, ale říkám, ty věci, které tam zaznívají, už jsou dávno pryč, to už je dávno všechno vyvrácené.

A teď vám odcituju tady ze stránek té Strachovky. Tam se inzerovalo v dubnu tohoto roku - oni se tam dokonce holedbali tím, že když budete mít pojištění - teď je to pro ty cizince, mluvím o tom, že to je pro ty cizince - když budete mít pojištění PVZP, brzo budete moci ukončit tu smlouvu bez finančních ztrát a získáte pojištění za lepších podmínek, protože Senát to zařídí. (S úsměvem.) A stále máme lepší pojištění než PVZP, jo? Tak oni nabízeli pro studenta 9 tisíc. Měli to asi nějak spočítané. Ale furt je to v podstatě v nadpolovičních sumách. Fakticky třeba v tom dubnu byla čísla z loňského roku, kolik opravdu to pojištění vydá. Čili to prostě nemůže vycházet. Takže z toho plyne jediné možné resumé, že to je prostě kšeft. To není to pojištění v tom slova smyslu. A jak říkám, tam nejsou ty provize (?), oni tam mají kontakty, mobily, mobilní telefony, adresa Václavské náměstí, naproti Bati... Zřejmě slušnej oddíl, jak by řekl klasik. Nemáte peníze na pojištění? Využijte maximálně slevu 10 %. Zaplaťte polovinu částky, sjednáte si aktuální pojištění PVZP ještě dneska a pak to jako že jenom převedete, tak ještě chtěli zneužít tu PVZP. A ještě to inzerujou. Co potřebujete? Bankovní list, 600 korun při žádosti o pojištění, vypíšou účtenku, řešení obtížných případů prodloužení víz, pomoc zkušených právníků, registrace IP a firmy... Prostě to je neuvěřitelné. Tomu nemůžu sloužit. (S úsměvem.) Vám můžu ukázat... Tady. (Ukazuje listy A4 a čte rusky.) "Jesli tebe do 30 let, zaplatí vzego 9 tisíc korun." Jo, takové reklamy na pojištění u těch hloupých Čechů. A Strachovka je tu dávaná, PVZP je ta špatná, která vybírá hodně. Tady pojišťovna - já jí nebudu dávat reklamu - ale mám tady pojistnou smlouvu, pojištění cizinců. Mám jména lidí, GDPR, všechno pryč, ale limity pojistného plnění - ty pojištění student - limity 2 miliony na jednu pojistnou událost. Stomatologická péče 5 tisíc korun. Ambulantně předepsané léky 5 tisíc korun. Je to od 1. 9. 2020 do 9. 6. 2021, dvanáct měsíců. A pojistné dle sazebníku je 20 tisíc korun, ale obchodní sleva a pojistné k úhradě je 9 tisíc korun. Toto nabízí za 9 tisíc korun. Tak jestli toto není pro nějaký úřad, jak se jmenuje, který by toto měl hlídat... No tak já vám můžu taky nabízet Rolls-Royce za 6 tisíc korun. No ale nevím, jak daleko dojedete tedy. A to je normální, to se tady děje běžně. Super. Tomu máme jako tleskat nebo tady mám mačkat čudlík? A oni to mají samozřejmě v azbuce "Komplex medicinskoje strachovanie Slavia " (?) Takže zase. Dávají to na měsíc, na tři, na šest, na dvanáct, na čtyřiadvacet. Je to obchodní strategie, to chápu.

Jinak ještě krátký exkurz do historie. PVZP se zabývá zdravotním pojištěním cizinců od roku 1995. To byla tehdy ještě součást VZP, tehdy byla jako jediná, nikdo o tom nediskutoval. Od 2004, kdy jsme vstoupili do EU, se trh uvolnil a mohlo to nabízet víc pojišťoven. A samozřejmě tehdy se do toho vnesl - protože PVZP byla jediná, která držela ten normální, protože to musela dělat jakoby správně věcně, logicky, no tak už tehdy chtěli 20 tisíc za rok pro pojistku dospělá osoba a tehdy myslím zprostředkovatelé mohli dostat - nedostávali to, ale maximum bylo myslím 25 %. Ale pak samozřejmě přišly ty konkurenční pojišťovny. Navíc uvědomte si, že PVZP často komunikuje s Českou národní bankou, ona je pod dohledem, na rozdíl od těch jiných. A taky i Ministerstvem financí, což samozřejmě žádný jiný subjekt neměl a nemá a mít nebude, protože nějaký registr nebo nějaký CZAP, to nepovažuju ani za vtip.

Takže to schéma je jednoduché. Když já poskytnu, vyfakturuju, následuje úhrada. Já komunikuju s klientem, ale samozřejmě že musím splňovat všechny ty zákonné normy, které tam jsou, doložit to. Ty ostatní pojišťovny, co jsem třeba citoval v té azbuce, o ničem takovém nevím. A to tedy vím dobře, protože se v tom pohybuju celý život, a s mnoha z nich jsem komunikoval. I jsem v uvozovkách pro ně dělal, oni pro mě měly likvidovat nějaké pojistné události, což se nestalo k mé škodě, tam se dokonce stanovovaly maximální hodnoty už v 89. roce bodů, které se dají fakturovat, atd. No a pak nabízely. A když jsme to porovnávali s tím veřejným zdravotním pojištěním podle věkových skupin, jaké jsou náklady, mám to od roku 2010 do roku 2018, tak tam ten průměr třeba 2010 byl náklad 21 tisíc a stoupl do 2018 za osm let na 28 tisíc. Prostě ty nárůsty tam byly. To je nezpochybnitelné. A tato čísla se objevovala jenom u PVZP, u nikoho jiného se neobjevovala, to je strašně zajímavé. A teď samozřejmě ročenky. Jenomže kolik byly minimální zálohy v 21. roce OSVČ? 28 tisíc. A průměrná úhrada 26, ale ty OSVČ musely platit 28, naši lidi, jo? A ten cizinec - jemu stačí 9? Nebo 11?

Kde je ta diskriminace? Máte pravdu, ale ona funguje naopak, nebo fungovala naopak. Už teď nefunguje naopak, protože je v tom pořádek. A pokud posčítáte průměrné mzdy a odvody, tak zjistíte, kolik platí prostě, že se to srovnalo. Samozřejmě stát platí - výrazně navýšil platbu za státní pojištěnce, až to bylo těch 1 967, teď jste to tedy snížili. Tržní podíl veřejného zdravotního pojištění, to bylo více jak 10 milionů osob, cizinci - tam to bylo 66 tisíc osob. Přitom platby cizinců za rozsah toho pojištění, které má být jakoby kvaziveřejné, nedosahovaly ani odvodů OSVČ, natož plateb zaměstnanců vůbec, protože ti platili ještě víc, ani plateb státu za své pojištěnce. To tady vám dokumentuji ze statistik.

Takže tam ne, že není solidarita, to je prostě celé, vám říkám, podfuk a to celé prostě vracet zpátky, to prostě já nevím. To je tak strašně absurdní. Můžeme pokračovat. Říkám, mám tady zase - na jeden rok 4 200 korun, nabízí Strachovka. To je v akci. A nevím, co se tedy tak zásadním způsobem změnilo. Třeba hlasování - 7. schůze, 128. hlasování, 9. listopad 2010 a tehdy se hlasovalo o tom, že se udělá v tom pojištění pořádek. A jak jsem říkal odéésce, dokonce pan Zbyněk Stanjura tehdy pro to hlasoval. A dneska šéf jeho kabinetu, Markův Brácha to chce zrušit? To fakt není normální! To je prostě pro psychiatra, to není do politiky!

Takže už nebudu popisovat tu situaci, nicméně abych vám vyvracel některé ty námitky, tak ještě vám tady musím něco říct. Mám tady právní analýzy a ty si zadávala samozřejmě matka PVZP i VZP a renomovaných kanceláří, je to ani ne rok staré, kde jsou samozřejmě zhodnocení toho stavu, který vlastně byl a který teď tou novelou se znormalizoval, a samozřejmě mám tady zhodnoceno, je to poměrně obsažný materiál, je kdykoliv k dispozici komukoliv, a je tady krásně zhodnoceno, a z více zdrojů samozřejmě, nejenom z jedněch úst, jak došlo tedy k té nápravě, a to bylo ještě v době, kdy jsme nějak nevěděli - a vy jste asi v tu dobu nějak, nevím přesně, z jakého data je ten váš pozměňovací návrh, já si to nepamatuji, kdybyste mi řekl, v kterém datu, v kterém období, který měsíc vznikl ten váš pozměňovací návrh v Senátu? (Nesroz. reakce senátora Krause.) To je víc jak rok, že? Asi tak nějak. Děkuji. Takže to je vlastně jakoby z té doby, ze stejné doby. Tady prostě zase - je to názor a je to renomovaná advokátní kancelář a těžko ji někdo může vinit z nějaké zaujatosti. Já nevím, od koho už bychom to chtěli tedy víc. Nahlížení na cestovní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu komplexní péče dle paragrafu, dle ustanovení 180 zákona o pobytu cizinců, je to nástroj prosazování obecného zájmu nás jako České republiky na ochraně zdraví této skupiny obyvatel České republiky, který je způsobilý zabezpečit jim přístup ke zdravotní péči v rozsahu srovnatelném se zdravotní péčí občanům na základě veřejného zdravotního pojištění.

Takže teď jste slyšeli, že to musí být v rozsahu srovnatelném. Za devět tisíc korun ročně to prostě nemůže být absolutně v rozsahu srovnatelném. To prostě není možné, to popírá z logiky věci samo sebe, takže takto to prostě nejde! A jak říkám, já chápu, že nic na světě není úplně dokonalé, jsou k tomu výhrady, ale prostě tímto humpoláckým způsobem to zlomit přes koleno a říct, teď to protlačíme a vrátíme zpátky ten bordel, pardon, tak prostě to je špatně. Tak si pojďme udělat nějaké, já nevím, kulaté stoly nebo semináře nebo něco a tam se o tom pobavme. Pozvěme tam dokonce i ty pojišťovny, ať nám to řeknou, jak to ony vidí, protože mám za to, že kromě těch dvou, které platí tady ty strašné kampaně a ty mediální masírky, se nikdo nikoho na nic neptá. Ale my přece na správní radě od ředitele PVZP víme, jaká situace je, jak se to znormalizovalo a že to je v pohodě. Čili říkám, pár kolegů je tady v dvojjediné roli, ale říkám, tu odpovědnost prostě ponesete i ekonomickou. Na to jsem vás upozornil, je to v zápise, takže pak uvidíme, co bude dál.

Takže to je... Teď samozřejmě posuzování té ústavnosti, říkám, mám tady to stanovisko ÚOHSu. Pak je tady další stanovisko další advokátní kanceláře. Samozřejmě vždycky je lepší mít těch názorů několik, tak mám tady k dispozici názor i jiný, ale de facto postihuje a popisuje úplně to stejné a ničeho jiného, než prostě těch argumentů, které jsem já tady předkládal, tak se v podstatě nelze ani dobrat, protože to, že to někdo tam jako vyrobil nějak, prostě aby to sedlo, na to, aby to někomu vyhovovalo, tak to samozřejmě víme, že to se tady dá všechno udělat, prostě sepíšete cokoliv. Já tady můžu tvrdit, že bílá je nejsvětlejší odstín černé a černá nejtmavší bílá a svým způsobem je to pravda, ale to na té věci vůbec nic nezmění. Říkám, já samozřejmě si nachystám ještě - tímto jsem vyčerpal zatím vás i sebe, ale myslím si, že budeme pokračovat dál, a já samozřejmě vám ještě tady potom předložím další a další stanoviska, která vám doloží znovu a znovu a po 188., že prostě toto není dobře. Můžeme o tom polemizovat, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všecko, co se proti tomu dá dělat. Zatím. To, že to můžete protlačit, to samozřejmě můžete, o to pokoj, samozřejmě to už tady si zvykám, ale že to bude zásadně špatně, tak to dřív či později prostě vás to usvědčí. Tak zvažte prosím, říkám, zatím navrhuji stažení. Prostě stáhnout to, udělat k tomu nějaké semináře, kulaté stoly nebo něco, vzít to na zdravotní výbor, pobavit se o tom, opravdu aktualizovat to jakoby, protože od té doby přesně víme, že uplynula dlouhá doba od té novely a od tohoto vašeho už také je to víc jak rok, tak se o tom pojďme bavit. Samozřejmě víc hlav, víc rozumu. Vymyslíme něco, co bude pro nás pro všechny a zejména tedy pro naše pacienty, pro naše občany, co bude dobré, protože to tedy, jak říkám, to je prostě partikulární zájem pár lidí. To není dobře. A dobří koně se nepřepřahají. Dneska v tom systému je pořádek, víme, o kolik prachů tam jde. Víme, že se na to těší zase, že se vrátí zpátky, říkám, už je v tom těch špinavostí mnoho a zdá se, že ještě asi mnoho bude, že oni prostě se neštítí a nezastaví před ničím. Já už jsem také na svoji adresu slyšel mnoho věcí. Už se rozhlížím dobře, když jdu přes přechod pro chodce - také mně bylo doporučeno, ale to asi na věci zatím nic nemění.

Pane předsedající, zatím vám děkuji za slovo. Přihlásím se opět za chvilku. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO 2011 a SPD.)

