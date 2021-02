Jarošová (SPD): Jak vidí naši zemědělci situaci na trhu s potravinami

reklama

Domácí zprávy jsou plné informací o zavedení kvót na potraviny, kdy analytici a zástupci řetězců se předhánějí v šíření poplašných zpráv a v osočování poslanců, kteří návrh podpořili. Bohužel jsem pouze v minimální míře zaznamenal reakce zemědělců a zpracovatelů.

Dovolte mi, jako zemědělci, vyjádřit svůj názor. Za prvé bych chtěl poděkovat všem poslancům, kteří se podíleli na zpracování zákona a měli tolik osobní statečnosti, aby ho podpořili v hlasování. Dehonestující články s osobními útoky byly publikovány jen několik hodin po schválení zákona sněmovnou. Na mě osobně to dělá dojem, že byly připraveny předem.

Vážení občané a spotřebitelé, jde hlavně o neskutečný byznys s penězi nás všech. Samozřejmě pro majitelé řetězců, ne pro nás, spotřebitele, jak se nám všichni "odborníci na ceny potravin" snaží namluvit. Nadnárodní řetězce jsou soukromé firmy a jde jim o maximalizaci zisku, ne o nízké ceny.

Malé prodejny v České republice mizí nebo už zmizely - prostě je nikdo nepodporoval. Všichni si umíme spočítat, že malý krám na vesnici nemůže soutěžit s řetězcem v blízkém městě. Výsledkem je nižší občanská vybavenost, horší kvalita života na vesnici a řetězcům se snížila konkurence.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další zjevnou nepravdou je, že české zemědělství ovládají velcí zemědělci nebo dokonce holding Agrofert. České zemědělství tvoří desetitisíce zemědělců, kteří produkují potraviny a utvářejí okolní krajinu. O českém zemědělství bohužel nerozhodujeme my Češi, ale rozhodují řetězce, které ovládají trh. Zdá se Vám to ujeté? Vysvětlím na reálných příkladech ze současné doby.

Představte si, že jste pěstitel brambor. Máte štěstí, brambory jsou pěkné a vy je chcete prodat. A najednou zjistíte, že nabídková cena pro pěstitele je cca 1 Kč za kg. Vy víte a všichni ostatní pěstitelé vědí, že reálná nákladová cena je 4-5 Kč za kg. Takže co se stane. Část prodáte za "dobrou cenu pro vás i zákazníka, cca 10 Kč za kilo" přímo ze dvora, malou část udáte v obchodech, co ještě zbyly, reálně za 6-7 Kč za kilo. Zbytek brambor dle vaší nátury buď zaoráte, nebo prodáte pod výrobní náklady řetězcům, které nám spotřebitelům prodají brambory reálně okolo 15 Kč za kilo.

A závěr? Zemědělec prodělal, poučí se a zasadí příští rok jen tolik brambor, kolik je schopen prodat ze dvora nebo přes malé krámy, neboť nebude riskovat, že bude zase v prodělku. Stát nevydělal, protože zemědělec neměl zisk -není co zdanit. Sníží se plochy osázených ploch, zvýší se závislost na dovozech. Potravinová soběstačnost klesá. Poté řetězec doveze podřadné či přebytkové brambory ze zahraničí a zde je draze prodá nám, spotřebitelům, protože nemá konkurenci a domácí produkce už není. Tento scénář se každoročně opakuje s různými plodinami.

Příklad 2: Jsem mimo jiné i chovatelem prasat. V rámci rodiny odchováme, vykrmíme a prodáme cca 6000 ks vepřů za rok. Takže nejsme ani malí, ani velcí producenti, jsme prostě česká rodinná firma.

Během roku 2020 se výkupní ceny snížily o 35%. V současnosti je reálná výkupní cena 30 Kč za kilo vepřového masa. V našem případě jsme 12 Kč na kile masa v mínusu. A jelikož jsou nyní zavřené hospody, hotely a jídelny, nemáme pro naše české maso odbyt, řetězce od našich zpracovatelů nevykupují nebo jim nabízejí takovou cenu, že se jim maso nevyplatí zpracovat. Všimněte si toho paradoxu. Čeští výrobci a zpracovatelé prodělávají a řetězce sem valí dovozové podřadné maso. Všimněte si ceny, za kolik kupujete maso v řetězcích a kolik dostáváme my, výrobci. Jakou mají marži. Mám pocit, že jsme okrádáni.

Chtěl bych Vás upozornit, že více jak polovinu zvířat jsme byli nuceni vyvézt mimo Českou republiku (Maďarsko, Polsko, Slovensko), protože zde v Čechách nebyl o naši produkci zájem. Kde jsou proklamovaná hesla EU o welfare zvířat, o ekologii, uhlíkové stopě či krátkém řetězci přímo ke koncovému zákazníkovi?? Věřte mi, že bych raději zásoboval náš trh čerstvým masem, než abych ho vozil stovky kilometrů jinam.

Řetězce sprostě využívají svého postavení na trhu a naší naivní víry ve svobodný trh. Svobodný jednotný trh v rámci EU je největší podvod na voličích. Žádný neexistuje a ani nemůže.

Po vstupu do EU jsme přijali jejich systém dotací. Celý problém je ten, že součet dotací, které pobírají zemědělci ve starých zemích je násobně vyšší než dotace, které dostávají zemědělci v nových zemích. Naprosto chápu, že náš chudý stát nemůže soutěžit s výší dotací okolních zemí. Když je v EU přebytek jakékoliv komodity, prostě ji řetězce v klidu vyvezou k nám za podnákladové ceny, zničí místní zemědělce, tzn. konkurenci a poté si nadiktují ceny. Všichni si vzpomeneme na květák či brokolici v dubnu za 70 Kč. Pointou na tom je, že řetězec má vždy zisk. Proto v klidu rozeštvává proti sobě české výrobce, zpracovatele a spotřebitele.

Anketa Má Ústavní soud vaši důvěru? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 18182 lidí

Každý vyspělý stát na světě reguluje v podstatě vše. Reguluje chování svých občanů, řídí chod úřadů, řídí své hospodářství. Stát, který na toto rezignuje, se stává kolonií...to jest zemí závislou, ovládanou. Nejlépe s loutkovou vládou, která nehájí zájmy svých občanů.

Pokud by se vám to zdálo patetické a jste zastáncem jednotného trhu EU, zkuste si vyvést přebytkové zboží: brambory za korunu či vepřové maso za 30 Kč do zemí EU na západ od nás. Naprosto jistě vím, že se vám to nepovede. Vyspělé země si prostě nenechají rozbíjet svůj vnitřní trh. To je možné pouze v koloniích.

Před vstupem do EU jsme byli ve všech hlavních komoditách soběstační, vysoce konkurenceschopní a část produkce jsme vyváželi. Potraviny byly levné a zahraniční turisté, převážně z Německa, k nám jezdili nakupovat a navštěvovali naše restaurace. Po připojení k EU nastalo takzvané přechodné období, kdy nám nebylo umožněno vyvážet do starých zemí EU, protože naše zboží bylo příliš levné a ničili bychom jejich trh. Poté byly zavedeny na naši produkci dokonce kvóty, vzpomeňte si na kvóty na mléko či cukrovku. Po obsazení našeho trhu řetězci, nastavení "správné" výše jednotlivých dotací, skoupení a zavření zpracovatelských závodů dochází najednou ke zrušení kvót a nastupuje "volný evropský trh". Ruku na srdce, nikdo z nás nedokáže dlouhodobě konkurovat dotovanému zboží či přebytkovému zboží za podnákladové ceny.

Výsledkem je rozvrácení zemědělství, zpřetrhání odběratelsko-dodavatelských vztahů a hlavně snížení kvality potravin pro českého spotřebitele a výrazný nárůst cen.

Ne nadarmo se nám říká popelnice Evropy - kvalita nic moc, ale Češi to koupí...ono jim nakonec nic jiného nezbyde....ne každý má možnost nakoupit u "svého" zemědělce na vesnici. Vzpomeňte si na drůbeží separát (rozemleté zbytky ze zpracování drůbeže)...doplníte trochu éček, ochutíte, obarvíte...není to moc zdravé, není to ani maso, ale vypadá to jako maso a když se to provalí na veřejnost, řetězce se neštítí tvrdit, že Češi mají separát rádi. Nebo pouze v Čechách oblíbené "křehčené maso" - to se do masa napíchá slaná voda a spotřebitel si za cenu masa koupí i 30 % vody. Posuďte sami, jestli je to dobré pro nás spotřebitele, či pro řetězec.

Řetězce se neštítí šířit poplašné zprávy, že bychom nebyli schopni uživit národ. Přátelé, naprosto hravě a levněji, ekologičtěji a hlavně zdravěji. Dělali jsme to dříve, budeme to dělat i nyní a věřte, že na tom jako spotřebitelé vyděláme všichni. Prostě nebudeme rukojmí řetězců, kteří zneužívají svého dominantního postavení na našem trhu.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Jarošová (SPD): Jak ovlivní další směřování ČR změna volebního zákona? Jarošová (SPD): O exotické ovoce rozhodně nepřijdeme Jarošová (SPD): Český spotřebitel není nic míň, než německý spotřebitel Jarošová (SPD): Ať ministr zdravotnictví vyjasní, proč byly vybrány zrovna testy od společnosti Abbott

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Monika Jarošová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.