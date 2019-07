Jarošová (SPD): Přímá volba prezidenta v ohrožení?

22.07.2019 22:13

Ústava je nejvyšším právním dokumentem a vymezuje mantinely pro fungování jednotlivých států. Je tedy logické, že by se do ní mělo zasahovat co nejméně a jen ve výjimečných a opodstatněných případech.