Jelínek (SPD): Jak dopadnou volby?

Jak by musely dopadnout volby, aby bylo lépe? Vláda PirStánu a SPOLU by byla katastrofou

reklama

Blíží se nám termín sněmovních voleb, které mají proběhnout 8. a 9. října. Občas se mě lidé ptají, jaký tipuji výsledek voleb a jaký výsledek by byl podle mě optimální. Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2327 lidí

Bojím se, že by Piráti zvyšovali daně z nemovitosti ve výši několika procent a kdyby byla daň „jenom“ jedno procento, za byt v hodnotě dvou milionů byste platili ročně daň 20 tisíc korun! Piráti by dále podporovali nepřizpůsobivé a podle mě by jim zvyšovali sociální dávky. Přijímali by všechny zelené šílenosti z Bruselu, které brutálně zdraží elektřinu a automobily a tím zdraží vlastně vše. Děti by se asi ve škole musely učit, že existuje více než sto pohlaví a že ten, kdo s tím nesouhlasí, je „fašista“ a „nácek“. Byla by zde politika „uprchlíci vítejte“ a že islám a multikulturalismus je cool. Koalice PirStánu a SPOLU by přísahala na věrnost a bratrství s Bruselem a Washingtonem na věčné časy, privatizovaly by se poslední funkční státní podniky a nadnárodní korporace by nás ovládaly ještě více, než nyní… A taky by tato vláda přijala euro.

Jaká je alternativa? Co nejlepší výsledek hnutí SPD. Ten je samozřejmě závislý na kvalitě SPD, ale i na tom, jak moc si občané zmíněná nebezpečí voliči uvědomí. Záleží, jak dopadnou také ostatní strany.

Šlachtova Přísaha je bohužel probruselská. Trikolora se do parlamentu nedostane, i když ve věcech národního zájmu by s ní šlo spolupracovat. Volný blok se do parlamentu také nedostane, jen bohužel ubere některé voliče vlastenecké SPD. ČSSD se do sněmovny nedostane, což je dobře. KSČM asi s odřenýma ušima ano.

Asi nejmenším zlem by byla vláda odborníků s podporou prezidenta Zemana, které by daly důvěru poslanci ANO, SPD, KSČM a případně Přísaha. Samozřejmě rozhodnou voliči. Ale doufejme, že budou natolik rozumní, aby nepustili Piráty k moci. Když budou volit SPOLU a STAN, tak neomarxistické Piráty přivedou do vlády.

Převzato z Profilu.

Ing. Pavel Jelínek, PhD. SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kompletní kandidátní listiny do Sněmovny Poslanec SPD Jelínek: Euro by bylo posledním hřebíčkem do naší rakve Jelínek (SPD): Nechci Euro Jelínek (SPD): Poučení z fiaska v Afghánistánu?

Článek byl převzat z Profilu Ing. Pavel Jelínek, PhD.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.