Jelínek (SPD): Všechny údaje musí stát požadovat po občanech pouze jednou

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Protože SPD je spolupředkladatelem tohoto zákona, tak bych rád řekl, co vlastně od aplikace tohoto zákona v průběhu těch pěti let očekáváme. Tento zákon by měl umožnit veškerou komunikaci se státem provádět v podstatě z pohodlí svého domova. Samozřejmě ne všichni mohou mít třeba počítač, ale ten zákon myslí právě i na ně. A tam by se mělo maximálně využít stávajících Czech Pointů, které jsou v podstatě na každé poště, případně na různých úřadech.

Co je takovou hlavní zásadou? Dvěma hlavními zásadami toho zákona je, že stát musí veškeré agendy řešit primárně v elektronické formě. Druhá hlavní zásada: Všechny údaje musí stát požadovat po občanech pouze jednou. Jsou zde i další zásady, jako je například právo na sdílení informací po udělení souhlasu se sdílením, právo na výběr identifikačního prostředku.

A tady je právě taková zvláštní situace, na kterou bych chtěl upozornit, protože v současné době například vznikla nějaká aplikace, takzvaný digitální řidičský průkaz. My bychom měli dělat vše pro to, aby ten zákon byl pro zjednodušení občanů a ne pro to, aby vznikaly ještě nějaké další varianty, které nota bene jsou potom plnohodnotné a zbytečně čerpají prostředky, které by mohly sloužit na plnohodnotné nasazení tohoto zákona.

Další zásadou by mělo být právo na digitální právní jednání, na digitální projev vůle, právo na veškeré informace z informačního systému veřejné správy, právo na interaktivní vyplnění formulářů, jak zde už bylo řečeno a právo na notifikaci o v podstatě veškerých končících dokladech.Jak tady z těch jednotlivých práv určitě vyznívá, má to být opravdu zákon, který má být vstřícný vůči občanům. V návrhu zákona vznikne katalog služeb, který bude vláda průběžně aktualizovat. A já bych řekl pár takových situací, u kterých, doufám, se tyto záležitosti do katalogu služeb postupně dostanou.

Asi nejčastějším naším úkonem je podávání daní a daňových přiznání. A tam by to mělo být postupně ze všeho, jak daň z nemovitosti, tak daň z příjmu fyzických osob, daň z nabytí nemovitosti a další. Přístup k informacím. V podstatě výpisy ze všech rejstříků, z rejstříku řidičů např. o stavu bodů, což je už v současné době na Portálu občana, vydané recepty - recepty jsou tam také už teď, nicméně my doufáme, že se tam objeví i výpis vykázaných úkonů na zdravotní pojišťovny, aby se občan mohl podívat, co všechno je na jeho číslo zdravotního pojištění vykazováno a financováno. Bude se určitě jednat o prodloužení platnosti průkazu, tzn. od občanky, řidičáku, zbrojního a dalších průkazů, a v podstatě veškeré změny na těchto průkazech, tzn. změna bydliště, ty nejčastější změny, které v těch našich osobních průkazech musíme provádět.

Jak dalece se bude naplňovat katalog služeb - my bychom určitě byli rádi, aby i maximální množství úkonů třeba ve stavebním povolení nebo v převodech majetku bylo právě v tomto katalogu služeb, žádosti o důchod, výpisy např. z důchodového pojištění, žádosti o státní podporu. Osobně doufáme, že by mělo dojít k ukončení nedůstojných řad např. při žádostech o dotace, např. o kotlíkové dotace, budou samozřejmě další dotace a toto bychom opravdu rádi ukončili, aby lidé nemuseli vystávat před úřady.

Co by mělo po skončení digitalizace zůstat např. z různých průkazů? Já bych byl strašně rád, kdyby zůstal jeden jediný, a to občanský průkaz a ta forma, kterou máme teď, v podstatě elektronického občanského průkazu, je ideální.

Takže co vlastně bude výsledkem tady toho zákona? Bude výsledek, že stát opět začne být službou pro občany. Děkuji.

