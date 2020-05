Jelínková (KDU-ČSL): Budu prosazovat balíček opatření pro maminky. Ocenění si zaslouží

reklama

Za vše, co pro nás maminky i babičky dělají, jim patří obrovský dík. Je samozřejmě na každém z nás, jak rodičům vyjádříme náš vděk. Ale i my, politici, můžeme najít způsoby, jak maminky ocenit za nás za všechny.

V KDU-ČSL dlouhodobě prosazujeme balíček opatření, který má podpořit především maminky s dětmi. Jsou to v drtivé většině ony, které odchází z práce na mateřskou a rodičovskou dovolenou, které častěji rozdělují svůj čas mezi práci a výchovu dítěte a které se po výchově dětí opět začleňují do pracovního života. Samozřejmě – i tátové v rodinách fungují „na plný úvazek“, nicméně statistika je neúprosná a podíl mužů odcházejících na mateřskou dovolenou se dlouhodobě pohybuje okolo 2 procent.

Skloubení pracovního a rodinného života – úkol pro supermanku?

Začněme pěkně od začátku. Skloubit pracovní i rodinný život, natož s tím osobním, může být pěkným oříškem. Zvlášť, když nejsou nastaveny takové podmínky, které by maminkám, respektive oběma rodičům, usnadňovaly postupné zapojení se do práce. Aniž by museli slevovat z maximálního zapojení do výchovy dítěte. Při velmi nízké nabídce flexi úvazků nebo pracovních míst s využitím home officů, je takové fungování úkol pro supermana nebo chcete-li, supermanku.

Na podzim minulého roku jsem pořádala se skupinou odborníků pracovní setkání o situaci rodičů v Česku. Zazněla další zajímavá statistika – až 50 procent rodičů přiznává, že nezvládají sladit profesní a rodinný život. Rozhodně to není tím, že by byli špatnými rodiči nebo manažery času. Jen je potřeba si uvědomit, že rodičovství není překážkou. Více firem by mělo nabízet alternativní typy úvazků, firemní školky a jiné „rodičovské“ benefity. Ale v první řadě musí impuls pro byznys sféru přijít od státu, aby firmy věděly, že zaměstnávat rodiče se vyplatí. V takovém, pro rodiče přátelském, prostředí dosáhnou mámy i tátové na slušné peníze, přitom mají dost času na to věnovat se svým dětem.

Chytrá daňová politika = více v peněženkách rodičů

Nebudeme si nic nalhávat, je také potřeba, aby rodičům zůstalo v peněženkách více peněz. Tak si budou moci dovolit neslevovat ze svého maximálního zapojení do výchovy dítěte. Je naprosto logické, že když budete muset kombinovat dva úvazky, abyste slušně zabezpečili rodinu, času na děti budete mít méně. Je to začarovaný kruh - dá se ale přerušit chytrou daňovou politikou, která by pracujícím rodičům nechala „doma“ více peněz. Proto velmi doporučuji zamyslet se nad daňovými bonusy při narození dítěte a nad zvýšením daňových slev.

A na závěr, maminky to tak nějak „odnesou“ i v důchodu. Vzhledem k odchodu na mateřskou a rodičovskou a nižšímu platovému ohodnocení pak dosahují i na nižší penze. Je to škoda a je to nespravedlivé, protože výchova dětí je také práce. Je to práce krásná, ale rozhodně není jednoduchá, proto si maminky zaslouží ocenit. Prosazuji proto jako první krok jednorázové navýšení důchodů, konkrétně o 500 korun za každé vychované dítě.

Maminky a babičky, děkuji vám za vše. Máte naši podporu.

Šárka Jelínková, první místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorka

