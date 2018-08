Jirků (KDU-ČSL): Lidovci a Zelení PRO Jindřichův Hradec podali kandidátní listinu k volbám

Lidovci a Zelení podali kandidátní listinu k volbám do zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Lídrem a kandidátem na starostu je Mgr. Jan Jirků, MBA, právník a ekonom.

Lidovci a Zelení podali kandidátní listinu k volbám do zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Lídrem a kandidátem na starostu je Mgr. Jan Jirků, MBA, právník a ekonom, který se zabývá velkými stavebními projekty, ale také působí jako místopředseda Dozorčí rady Nemocnice v Jindřichově Hradci, je členem krajského Výboru pro vzdělání, výchovu a zaměstnanost a členem Místních akčních skupin rozvoje vzdělání v Jindřichově Hradci a v Soběslavi.

Historik Bc. Bronislav Tomek bude o hlasy bojovat na druhém místě kandidátky. Na třetím a čtvrtém místě jsou MUDr. Karel Bajer, MBA se zkušenostmi primáře a místopředsedy představenstva Nemocnice v Jindřichově Hradci a MUDr. Kateřina Duchoňová se zkušenostmi z mezinárodních medicínských projektů.“Chceme přinést do zastupitelstva zkušenosti z řízení velkých i malých projektů s důrazem na strategické plánování, který v Jindřichově Hradci zcela chybí. Množství realizovaných akcí bez ladu a skladu, bez nějaké dlouhodobé vize sice na první pohled vypadá jako intenzivní práce vedení města, ve skutečnosti se jde však o projev stagnace. Připravujeme vizi, jak přivést Jindřichův Hradec do 21. století, aniž bychom se zbavili všeho krásného, co z našeho města dělá jedno z nejkrásnějších a nejklidnějších měst v celé České republice. Mezi naše priority patří dostupné bydlení pro všechny generace, zodpovědná správa bohaté městské zeleně, zejména centrálních Husových sadů, podpora rodin s dětmi a všech občanů mimo jiné zavedením bezplatné MHD a v neposlední řadě důsledná ochrana zájmů města a občanů při změnách územního plánu, kde nepřipustíme obchvat Sládkova kopce ani neřízenou výstavbu uprostřed sídliště U nádraží.”

PRO Jindřichův Hradec sdružuje kandidáty rozmanitých profesí, což nám přináší zkušenosti z řízení projektů v soukromé i veřejné sféře, ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství a sportu, v moderních technologiích, demokratizaci samosprávy a mnoha dalších oborech.

(převzato z Profilu)

Mgr. Jan Jirků, MBA KDU-ČSL



