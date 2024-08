Joch (SOCDEM): Neschopnost Pirátů má dopady pro celou republiku

Již několik týdnů v médiích rezonuje, že nefunguje vůbec nic a nová implementace nového stavebního zákonu do praxe je naprosto nepřipravená a v troskách. V médiích jsem zaznamenal, že koaliční partneři ve vládě dávají Ivanovi Bartošovi měsíc, aby vše dal do pořádku. Dal do pořádku něco, co vlastně ani nezačalo fungovat.

Dokonce jsem zaznamenal výzvy, aby pirátský předseda odstoupil z pozice ministra, protože svou práci totálně zpackal, resp. se na ní vykašlal. V médiích to tak nevyznívá, ale odborníci ve stavebnictví ví své, jen se o tom moc nemluví. Mezitím Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany, která je v koalici s ODS, se nechal slyšet, že jeho odstoupení by stejně problém nevyřešilo. To má pan Ivan Bartoš sice pravdu, ale pojďme do čísel.

V Česku se každý rok prostaví průměrně za 550 miliard korun, jsou v tom průmyslové objekty, bytové objekty, liniové stavby, silnice dálnice, železnice – prostě vše se stavebnictvím spojené. Když budeme jednoduše počítat, tak 550 miliard vyděleno 12 měsíci vychází na 48,5 miliardy korun měsíčně. V jiném svém článku jsem zmiňoval, že starobní důchody se ročně pohybují okolo 100 miliard korun. A to je ta pointa.

Nyní ještě na stavebních úřadech dojíždí vydání stavebních povolení před platností nového stavebního zákona, co bylo podáno po 1. 7. 2024, tak se řídí již novým stavebním zákonem a jeho novou legislativou včetně digitalizace, která nefunguje, nic nefunguje a pracovníci stavebních úřadů hrozili stávkou.

Uvědomujeme si my všichni, co se stane za pár měsíců, nebo do jednoho roku? Výpadek stavebních úřadů, kdy nemohou z důvodu absolutní nepřipravenosti fungování v praxi nového stavebního zákona, tak každý měsíc se zastaví v ČR investice do stavebnictví v průměru 45 miliard korun. Tak to bude měsíc a další měsíc, dokud pan Bartoš svou špatně odvedenou práci nenapraví, a ještě říká, že jeho odstoupení problém nevyřeší.

Pane Bartoši, měl byste odstoupit jen z principu morálního, že jste způsobil České republice nemalé ekonomické škody tím, že jste nečinil a nedohlížel na přípravy a hladký přechod na novou, Vámi schválenou legislativu. Stavbaři v celém Česku děkují Pirátům a jejich předsedovi.

Ing. Miroslav Joch, MBA SOCDEM



krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky