Johnová: Praha 1 si bere zaměstnance a pacienty jako rukojmí

Starosta Prahy 1 Petr Hejma bez předchozího jednání požádal hlavní město o mimořádnou dotaci ve výši 42 milionů korun. Provoz této nemocnice celopražského významu na rozdíl od předchozího vedení radnice ovšem na Prahu převádět nechce. Žádost navíc Praha 1 podala nestandardně pouhých 6 dní před konáním zastupitelstva, jehož souhlas je pro udělení dotace nezbytný. Žádost navíc nesplňuje náležitosti požadované zákonem o rozpočtových pravidlech.

„Tyto nahodilé kroky jsou hazardováním s nemocnicí. Připadá mi, že si Praha 1 bere zaměstnance a pacienty jako rukojmí. Nás zajímá zajištění a ochrana zdravotní péče pro Pražany. Proto jsme v souladu s usnesením z roku 2018 dojednali převedení provozu nemocnice do rukou hlavního města. Budovy nemocnice by samozřejmě nadále zůstaly v majetku Prahy 1. Nové vedení městské části ale otočilo a jednání blokuje, aniž by zároveň předložilo jakýkoliv vlastní návrh,“ řekla Milena Johnová, radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Hlavní město proto opět vyzvalo oficiální cestou starostu městské části Praha 1 Petra Hejmu k předložení návrhu spolupráce při řízení Nemocnice Na Františku. Současná situace přitom měla podle radní Johnové ještě donedávna řešení, podporované jak hlavním městem, tak předchozím vedením Prahy 1, jehož byl Petr Hejma součástí – tedy převod provozu na hlavní město.

Na usnesení, které bylo schválené ještě před volbami 2018, navázala po volbách dohoda mezi městem a městskou částí Praha 1 o začlenění nemocnice do celopražského systému zdravotnictví. Pokud by podle Johnové začala být nemocnice řízena silným zřizovatelem, získala by v rámci pražského zdravotnictví dodatečné synergie a mohla by snížit svoji ztrátovost. Díky vedení hlavního města se navíc v minulém roce podařilo podepsat nové, výhodnější smlouvy se zdravotními pojišťovnami a hospodaření nemocnice se podařilo stabilizovat.

Mgr. Milena Johnová



S novým vedením městské části Praha 1 se však zatím jednání neposouvají kupředu a v současnosti se tak nemocnice stále nachází v původním stavu, kdy řeší provozní ztrátu v desítkách milionů korun za rok. Přestože si Praha 1 ponechává nemocnici ve své správě, nepředložila žádný koncept společného řešení situace a jen od hlavního města požaduje dotování ztráty nemocnice. Tu sice pražský magistrát dotoval i v minulém roce, ale přidělení dotace bylo vázáno na provedení auditu hospodaření nemocnice a současně se konala intenzivní jednání o převodu provozu na hlavní město.

„Usilujeme o dlouhodobou stabilitu nemocnice, ne o opakované nahodilé lepení ztrát v řádu desítek milionů korun, navíc na poslední chvíli a bez jasného vymezení účelu dotace. Takové jednání nejenže bezprostředně ohrožuje schopnost nemocnice sloužit pacientům a chovat se odpovědně vůči svým zaměstnancům, ale také znovu otevírá úvahy, zda není cílem zdůvodnit ztrátovostí převod nemocnice do soukromých rukou, kdy by mohla přestat sloužit běžným Pražanům,“ popsala dále Milena Johnová.

Hlavní město je odpovědné za nakládání s penězi Pražanů a udělení dotace ve výši přes 40 milionů korun je zásadním rozhodnutím, které s aktuálními ekonomickými problémy v době historicky největšího ekonomického propadu ještě nabývá na významu.

„Žádné předchozí vedení Prahy nebylo tak blízko cíle nabídnout všem Pražanům ucelený řetězec zdravotních služeb, jako současná koalice. Nemocnice má příležitost vstoupit společně s našimi silnými a zkušenými poskytovateli zdravotní péče do 21. století. Mrzí mne proto postoj současného vedení Prahy 1. Ještě nedávno chtěla Praha 1 nemocnici pronajmout soukromému subjektu, pak souhlasila s vložením nemocnice do námi budované sítě celopražské zdravotní péče a teď chce nemocnici provozovat sice sama, ale z celopražské peněženky a bez možnosti vstupu Prahy do řízení a kontroly využití námi poskytnutých prostředků a další pomoci,“ dodal Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP.

