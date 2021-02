Johnová (Praha sobě): Pražští praktičtí lékaři začínají očkovat své pacienty

reklama

„Praha dělá všechno pro to, aby dostála svému závazku - nenecháme žádnou vakcínu ležet nevyužitou, když může zachraňovat životy. V pondělí odpoledne jsme dostali asi 4 200 vakcín, ale bez distribuce, kterou stát nestihl zajistit. Ty jsme potřebovali doručit k téměř 200 praktiků, protože by nebylo realizovatelné, aby si pro vakcíny jezdili praktici jednotlivě. Uvítali jsme iniciativu Mladých praktiků, spojili jsme své síly s tím, že společně dostaneme vakcíny k praktickým lékařům co nejrychleji. Tito praktici totiž se zavázali proočkovat imobilní pacienty, kteří by se jen velmi obtížně dostali do očkovacích center nebo ordinací,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiky.

V pondělí obdrželo hlavní město asi 4 200 vakcín společnosti AstraZeneca, které byly dodány do Městské nemocnice následné péče, tedy do jednoho z budoucích očkovacích míst, jehož zřizovatelem je hlavní město. Část vakcín si vyzvedla další pražská registrovaná očkovací centra a pro některé si přijeli praktičtí lékaři zapojení do očkování pacientů ze skupiny 1A.

Distribuce vakcíny velkému množství praktiků po malých dávkách by však byla příliš zdlouhavá, na polikliniku by jich muselo s vlastním chladicím zařízením postupně přijet přes 170. To by se během dvou dnů špatně stíhalo. S ohledem na zachování stabilní teploty vakcíny a její rychlou distribuci bylo třeba najít efektivnější řešení a s tím přišli Mladí praktici, s nimiž hlavní město navázalo spolupráci.

Mladí praktici přišli s apelem na vládu a nabídkou s názvem "#Rozvezemeto". V tu chvíli se objevilo obrovské množství podporovatelů, kteří nabídli nezištnou pomoc. Téměř okamžitě tak byl sestaven akční tým a za necelé dva dny se vakcíny, které dlouho ležely ve skladech, začínají v Praze skutečně rozvážet.

„Téměř rok se v naší zemi šíří onemocnění, které stálo život již téměř 20 000 osob. Spolu s drastickými opatřeními decimuje národ fyzicky, psychicky, kulturně, emocionálně i ekonomicky. Nyní ale poprvé od začátku epidemie máme v ruce medikamenty, které rozvoji této choroby prokazatelně účinně brání. Rychlá distribuce vakcín je podle našeho názoru bezpečnostním strategickým zájmem České republiky. Je tedy zarážející, že v této situaci leží ve skladech 180 000 vakcín a nebyl dávno dopředu připraven jasný plán jejich distribuce. My Mladí praktičtí lékaři jsme se proto rozhodli pomoci svým pacientům a hledali jsme možnost, jak k nim tyto vakcíny dostat co nejrychleji,” říká Vojtěch Mucha, místopředseda Mladých praktiků, z.s.

Logistiku celé akce zajistil akční tým složený ze zástupců Mladých praktiků, Českého červeného kříže, který řídil krizové call centrum, Městské nemocnice následné péče, která prostřednictvím zaměstnanců své lékárny dohlíží na správnost převozu vakcín, a zástupců města. Samotný rozvoz zajišťují dobrovolní řidiči a logistické firmy, mimo jiné i společnost Rohlik.cz, která má s rozvozem léčiv již zkušenosti a jejíž vozy mají chladicí zařízení s kontinuálním záznamem teploty, aby bylo možné u vakcín zachovat teplotní řetězec.

„Nabídli jsme jako dobrovolníci pomoc s distribucí vakcíny. Aktuálně ji tak rozvážíme téměř 200 lékařů po Praze," uvádí mluvčí společnosti Rohlik.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová.

„Tento způsob distribuce je ukázkovým příkladem toho, jak funguje spolupráce napříč sektory, tedy státním a nestátním i mezi tím ziskovým a neziskovým. Já osobně v tomto přístupu vidím sílu překonat každou překážku,” uzavírá Milena Johnová.

Do projektu se zapojili: krizový manažer a logistik Lukáš Závodný; on-line supermarket Rohlik.cz; Pivovar Raven; společnost Solvertech pro plánování tras; Český červený kříž, který zřídil krizové call centrum; Městská nemocnice následné péče a její ředitelka Iva Vyšatová; Lékárna Těšnov; Společnost všeobecného lékařství; Sdružení praktických lékařů; krajský koordinátor očkování Martin Ježek; radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiky Milena Johnová; dobrovolní řidiči; Ludmila Bezdíčková a další praktičtí lékaři a další lidé. „Všem jmenovaným, ale i mnoha dalším patří velké poděkování za spolupráci na celém projektu,“ uzavírá Vojtěch Mucha.

Mgr. Milena Johnová PRAHA SOBĚ



